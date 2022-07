Analyse de la taille du marché des substrats flexibles, moteurs, contraintes, prévisions des facteurs clés, 2020-2028

Augmentation de la demande d’OLED (diodes électroluminescentes organiques), les technologies électroniques imprimées sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé des substrats flexibles au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des substrats flexibles était évalué à 531,2 millions USD en 2020 et devrait atteindre 1 416,3 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 14,0 %. L’étude couvre une analyse approfondie des substrats flexibles et des défis auxquels ils sont confrontés. Les substrats flexibles sont une substance ou une couche fondamentale. Ils sont utilisés dans l’électronique flexible, (une technologie d’assemblage de circuits électroniques), où les dispositifs électroniques sont montés sur des substrats flexibles. Les substrats souples sont principalement utilisés pour l’exploration du photovoltaïque. Le marché mondial des substrats flexibles est tiré par l’augmentation de l’augmentation des technologies imprimées, l’augmentation de la demande de diodes électroluminescentes organiques (OLED), l’augmentation de la numérisation et la pénétration des produits électroniques grand public. L’électronique imprimée regroupe les industries de la microélectronique, de l’assemblage électronique et de l’imprimerie. Cette technologie en plein essor permet d’imprimer des circuits, des capteurs, des mémoires, des batteries et des écrans, le tout sur des substrats fins, légers et flexibles. Les fluctuations continues des prix des matières premières, les coûts de fabrication élevés sont quelques-uns des principaux obstacles auxquels est confronté le marché des substrats flexibles.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1466

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que l’

augmentation de l’industrie de l’électronique grand public ainsi que le respect de l’environnement des batteries sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des substrats flexibles

Les substrats flexibles peuvent être utilisés dans un certain nombre d’industries à diverses fins. Ainsi, est également l’une des principales raisons de l’augmentation des ventes de substrats flexibles

Dernièrement, l’un des domaines les plus intéressants de l’industrie des écrans plats est l’émergence des écrans flexibles. Pour permettre un affichage à écran plat flexible, des substrats en plastique flexibles doivent être appliqués pour remplacer les substrats en verre conventionnels. Cependant, les limitations des matériaux plastiques dans les applications de dispositifs optoélectroniques sont leur perméabilité à l’oxygène et à l’humidité. Ainsi, un revêtement barrière aux gaz haute performance est indispensable sur la surface des substrats en plastique. Les films minces inorganiques à base de silicium déposés par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) ont été largement utilisés comme films barrières aux gaz.

Afin d’attirer un plus grand nombre de clients, de nombreuses entreprises se sont engagées dans le lancement de nouveaux produits et acquisitions. Par exemple, le verre Corning EAGLE XG Slim de 0,4 mm d’épaisseur dans les tailles allant jusqu’à Gen 8.5. Il offre des performances améliorées et une plus grande fiabilité pour les écrans TV incurvés. Il aide également à produire des écrans de grande taille plus fins et plus légers. En dehors de cela, Corning a investi 1,3 milliard USD dans des substrats en verre Gen 10,5 et des substrats en verre Gen 8,5.

L’Amérique du Nord est le plus grand marché mondial de substrats flexibles de la région génératrice de revenus avec un TCAC de 13,8 %. Il détient 42,7% de la part de marché totale en raison de ses avancées technologiques dans l’industrie de l’électronique grand public. La deuxième part la plus élevée est détenue par la région européenne (28,9 %) sur le marché des substrats flexibles.

La région Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché flexible mondial, qui représente 20,6 % de la part de marché totale avec un TCAC de 15,1 en raison de la demande croissante de les secteurs de l’électronique grand public et de l’énergie solaire dans les pays de cette région. Le marché chinois devrait représenter une part importante en termes de revenus dans la région Asie-Pacifique, tandis que le marché indien devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le segment du plastique sur le marché des substrats flexibles devrait croître au TCAC le plus élevé (14,5%) et dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de son faible coût impliqué dans l’utilisation de la technologie de production de cartes de circuits imprimés flexibles à faible coût, permettant ainsi une augmentation production d’électronique grand public

Les segments du verre et du métal détiennent respectivement 31,3% et 10,4% de la part de marché totale

Les principaux acteurs du marché des substrats flexibles sont Schott, Teijin, Kolon industries, Nippon Electric Glass, American Semiconductor, Heraeus, Corning.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-flexible-substrates-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des substrats flexibles en fonction du type, de l’utilisation finale et de la région

: (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Plastique

Métal

Verre

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Électronique grand public

Médical et soins

Aérospatiale

Défense

Énergie solaire

Perspectives régionales (Revenus en millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1466

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs