Analyse de la taille du marché des scellants de construction 2022 Insights, Principaux acteurs, Progrès technologique et opportunités de croissance d’ici 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des scellants de construction . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des scellants de construction .

La taille du marché mondial des mastics de construction était de 9,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des mastics de construction devrait atteindre 15,9 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol939

Un scellant est un composé qui empêche les fluides et autres substances de traverser une surface. Les scellants, souvent appelés calfeutrage dans l’industrie de la construction, sont utilisés pour couvrir les espaces entre les endroits qui sont trop petits pour que d’autres matériaux tels que le bois, le mortier et le béton puissent passer. Les mastics de construction fonctionnent également comme un composant coupe-feu en bloquant le flux d’air, de poussière et d’insectes. Les mastics de construction protègent contre les risques environnementaux, les fuites et les infiltrations tout en améliorant les performances et la durabilité.

Facteurs influençant le marché

La population mondiale croissante et le nombre croissant de projets visant la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux alimenteront la croissance du marché mondial des scellants de construction. Le marché est également tiré par l’augmentation du développement des infrastructures et l’augmentation des initiatives gouvernementales dans ce sens. Les mastics de construction trouvent des applications dans les activités de vitrage, de revêtement de sol et d’assemblage, et de sanitaire et de cuisine, ce qui stimulera la demande pour le marché des mastics de construction au cours de la période d’étude.

Les avantages des mastics de construction, tels que les liaisons durables et les propriétés d’adhérence rapide, contribueront à la croissance du marché des mastics de construction. En dehors de cela, l’utilisation intensive de mastics dans les applications d’ancrage, les conduits et le vitrage structurel sera également opportuniste pour le marché au cours de la période d’étude.

L’augmentation du revenu disponible et l’évolution du niveau de vie des personnes stimuleront la demande de rénovation et d’entretien. Par conséquent, cela augmentera le nombre de projets de construction, propulsant le marché des mastics de construction vers l’avant. Au contraire, la réglementation environnementale associée à l’utilisation des mastics de construction peut limiter la croissance du marché des mastics de construction.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de produits d’étanchéité pour la construction a considérablement augmenté. La pandémie a contraint les gouvernements à introduire des lois strictes afin de contrôler la situation. En conséquence, les projets de construction ont été considérablement réduits. Le marché a également connu une forte baisse en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol939

Analyse régionale

Le marché des mastics de construction en Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus rapide, en raison de la gamme croissante de projets liés à la constriction. En outre, l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures contribuera à la croissance du marché des mastics de construction au cours de la période d’étude. Le marché des mastics de construction pourrait également connaître d’importantes opportunités de croissance en raison de l’industrialisation croissante de la région.

Concurrents sur le marché

• Sika AG

• 3M

• BASF SE

• HB Fuller Company

• Cytec Solvay Group

• General Electric Company

• PPG Industries, Inc.

• Arkema Group

• Master Bond Inc.

• DAP Products Inc

• Henkel

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des mastics de construction se concentre sur le type de résine, la technologie, la fonction, l’application, l’utilisateur final et la région.

Par type de résine

• Silicone

• Polyuréthanes

• Polysulfure

• Autres

Par technologie

• À base d’eau • À base

de solvants

• Réactif

• Autres

Par fonction

• Liaison

• Protection

• Isolation

• Insonorisation

• Gestion des câbles

• Autres

Par application

• Vitrage

• Étanchéité

• Revêtement de sol et assemblage

• Sanitaire et cuisine

• Autres

par utilisateur final

• Résidentiel

• Industriel

• Commercial

• Autres

Téléchargez l’exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport) : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol939

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol939

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/