Analyse de la taille du marché des modèles de foie humain, perspectives de l’industrie et prévisions régionales jusqu’en 2028

La du marché mondial des modèles de foie humain devrait atteindre 5,5 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 13,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports et Données. L’accent croissant mis sur le développement de modèles de foie améliorés comme alternative aux modèles d’expérimentation animale stimule actuellement la croissance des revenus du marché mondial des modèles vivants humains.

Dynamique du marché :

Le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours de la période de prévision en raison des innovations rapides dans la technologie médicale, de l’augmentation des investissements, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’adoption élevée de produits et systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements dans la découverte de médicaments et les investissements croissants des secteurs public et privé devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

les segments de type, le segment du foie sur puce devrait représenter une croissance des revenus significativement rapide entre 2021 et 2028 en raison de la capacité du foie sur puce à maintenir des activités métaboliques qui sont presque identiques dans un environnement in vitro. Ces chips de foie sont faciles à utiliser, abordables et constituent l’alternative la mieux adaptée aux modèles animaux.

Parmi les segments d’application, le segment de la découverte de médicaments devrait représenter une part de revenus significativement plus importante que les autres segments d’application en raison des investissements élevés dans la recherche et le développement d’organoïdes et du besoin sans cesse croissant de nouveaux médicaments pour les maladies rares du foie.

Parmi les segments d’utilisation finale, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait représenter un taux de croissance élevé des revenus au cours de la période de prévision, car de nombreuses sociétés leaders se concentrent sur le développement de médicaments plus efficaces pour répondre à la prévalence croissante des dysfonctionnements hépatiques.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la présence d’entreprises des sciences de la vie bien établies, de la sensibilisation croissante du public aux organoïdes et de la forte prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

Le marché en Europe devrait représenter une croissance substantielle des revenus attribuable à des facteurs tels que le taux élevé de troubles hépatiques, les centres de soins de santé et de recherche hautement développés et l’augmentation des investissements dans la recherche pour le développement d’organoïdes.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

Emulate Inc., Ascendance Bio, Organovo Holdings Inc., CN Bio Innovations, Cyfuse Biomedical, HìREL, InSphero, BioIVT et Mimetas.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des modèles de foie humain est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Segmentation du marché des modèles de foie humain :

Basé sur l’application : (Revenu, milliards USD, 2018 – 2028)

Découverte de médicaments

Autres

Instituts de recherche

Biotechnologie et sociétés pharmaceutiques

Autres

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous proposons également des rapports personnalisés en fonction des besoins du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le meilleur rapport personnalisé.

