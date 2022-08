Analyse de la taille du marché des médicaments d’immunothérapie, segmentation, perspectives de l’industrie et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial des médicaments d’immunothérapie devrait atteindre 365,57 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché mondial des médicaments d’immunothérapie devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’incidence mondiale du cancer. Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Il était responsable d’environ 9,6 millions de décès en 2018. Environ 1 décès sur 6 a été attribué au cancer dans le monde. L’adoption croissante d’un traitement personnalisé par rapport au traitement conventionnel devrait stimuler le marché mondial des médicaments d’immunothérapie au cours de la période de prévision.

L’augmentation de l’incidence des troubles liés au mode de vie devrait propulser le marché mondial des médicaments d’immunothérapie au cours de la période de prévision. En cas de traitement hospitalier, plusieurs troubles du mode de vie, tels que l’obésité, l’hypertension, le diabète et l’insomnie, nécessitent des soins intensifs. Par conséquent, l’un des principaux facteurs qui animent le marché des médicaments d’immunothérapie est l’augmentation du taux de troubles et d’affections connexes.

Cependant, le taux élevé d’attrition dans la phase de processus de production devrait entraver le marché mondial des médicaments d’immunothérapie au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché mondial des médicaments d’immunothérapie est une étude d’investigation sur la clé caractéristiques du paysage commercial ainsi qu’une analyse des opportunités de croissance, des défis, des menaces, des moteurs et des contraintes, et des limites du marché. Le rapport offre également un aperçu des segments, sous-segments et régions affichant une croissance prometteuse.

Le rapport met en outre en lumière le paysage concurrentiel du marché des médicaments d’immunothérapie pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Sanofi SA, F. Hoffmann-La Roche AG, Merck & Co., Inc., AstraZeneca plc, BioNTech SE, Gilead Sciences, Inc., Incyte Corporation, bluebird bio, Inc., Genmab A/S et Bayer AG

En outre, le rapport couvre un aperçu complet des principales régions et segmentation du marché en types et applications. L’analyse régionale du marché mondial Médicaments d’immunothérapie considère les régions géographiques clés du monde pour étudier différents aspects du marché. Le marché est segmenté en régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives du type de médicament (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Inhibiteurs

Anticorps monoclonaux

Vaccins

Interleukines

Interférons alpha et bêta

Autres

Perspectives du domaine thérapeutique (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Maladies infectieuses Maladies

auto-immunes et inflammatoires

Cancer

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Cliniques

Centres de recherche

Hôpitaux

Autres

Le rapport couvre l’analyse des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des médicaments d’immunothérapie au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport est un document complet couvrant le paysage du marché et une perspective futuriste sur sa croissance et ses progrès. Le rapport fournit également une analyse des facteurs de conduite et de restriction d’entrée de gamme pour les nouveaux entrants contribuant au marché. Le rapport considère 2019 comme année de référence et 2017-2018 comme années historiques. Il examine les moteurs et les contraintes du marché des médicaments d’immunothérapie et analyse leur impact sur l’industrie tout au long de la période de prévision.

