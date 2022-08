Analyse de la taille du marché des masques faciaux, perspectives de l’industrie et prévisions régionales, 2021-2028

La du marché mondial des masques faciaux était de 76,72 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une taille nettement inférieure de 58,17 milliards USD en 2028, et enregistrer un taux de croissance décroissant de 5,2 % de 2021 à 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les revenus du marché devraient enregistrer un TCAC de 8,5 % de 2020 à 2022 en raison de la forte augmentation de la demande de masques faciaux due à la pandémie de COVID-19 en 2020 et au début de la deuxième vague en 2021.

La dernière étude dévoile les impacts défavorables de la pandémie de COVID-19 sur le secteur d’activité mondial Masque facial. Selon notre équipe d’experts, l’épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur le paysage économique mondial et, par conséquent, sur cette verticale commerciale.

Les principales entreprises de l’industrie des masques faciaux et présentées dans le rapport sont :

Alpha Pro Tech Ltd., Cardinal Health Inc., The 3M Company, Ambu A/S, Cantel Medical Corporation, Medline Industries Inc., Honeywell International Inc., Makrite, Owens & Minor Inc. et Uvex Group.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des masques faciaux en fonction du type de produit, du type de matériau, de la convivialité, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2018-2028)

Masques chirurgicaux

Respirateurs

N-série P-série Série R

Autres

perspectives du type de matériel (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Polyuréthane

Polypropylène

Polyester

coton

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Jetable

réutilisables

Perspectives d’utilisation finale

Hôpitaux & Cliniques

Centres de Chirurgie Ambulatoire

Instituts de recherche

Secteurs d’

activité · Particuliers

Quelques points saillants du rapport

En août 2020, KARAM, qui est l’un des principaux producteurs d’équipements de protection en Inde, a présenté sa gamme de masques jetables pour assurer une protection contre les microbes, la poussière, la fumée et autres, en particulier pour les travailleurs industriels.

Les respirateurs N-95 offrent une meilleure protection contre les maladies respiratoires infectieuses telles que le nouveau coronavirus, car ces respirateurs filtrent environ 95,0 % des particules en suspension dans l’air. Les respirateurs N-95 sont des masques faciaux de qualité médicale et sont dimensionnés pour offrir une barrière ajustée entre le visage et l’air extérieur, offrant ainsi une protection aux prestataires de soins de santé contre les gouttelettes respiratoires en suspension dans l’air d’une personne infectée.

Les masques faciaux sont généralement composés de couches de polypropylène non tissé. Le polypropylène soufflé par fusion est utilisé comme couche intermédiaire de divers masques médicaux certifiés et dans la production de respirateurs, y compris N-99 et N95, en raison de sa capacité de filtrage très efficace. Les fibres de propylène bloquent les particules en suspension dans l’air tout en facilitant la circulation de l’air. Le principal avantage offert par l’utilisation de propylène non tissé est une réduction de prix significative par rapport aux filés tissés ou tricotés en raison de la technique utilisée pour produire le matériau.

Points clés du rapport sur le marché mondial des masques faciaux :

Le rapport met en lumière les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces et les défis fondamentaux du marché des masques faciaux.

Il détaille les nouvelles arènes prometteuses dans les principales régions de marché.

Il examine les derniers projets de recherche et développement et les innovations technologiques en cours dans les segments régionaux clés.

Le rapport de recherche examine le cadre réglementaire pour créer de nouvelles opportunités dans diverses régions du marché

Il se concentre sur les nouvelles sources de revenus pour les acteurs des marchés émergents.

La section Paysage régional du rapport Masque facial offre des informations plus approfondies sur le cadre réglementaire, les tendances actuelles et émergentes du marché, les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, l’importation/exportation et la présence d’acteurs majeurs dans chaque région.

Les différentes régions analysées dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

