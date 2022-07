Analyse de la taille du marché des logiciels de planification financière, moteurs, contraintes, prévisions des facteurs clés, 2020-2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des logiciels de planification financière était évalué à 1,22 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 3,47 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 14 %. Le rapport couvre différents types de produits qui peuvent stimuler le marché et les services disponibles sur ce marché pour aider les conseillers financiers.

La planification financière est le moyen de réglementer la façon dont une entreprise ou un individu peut se permettre d’atteindre ses buts et objectifs prévus. Le logiciel de planification financière est considéré comme aidant les particuliers ou les entreprises à gérer leurs finances et leurs dossiers commerciaux ainsi que d’autres besoins comptables. Il peut suivre les comptes financiers, catégoriser les revenus et les dépenses, synchroniser les transactions avec les banques et les sociétés de cartes et travailler avec les budgets, analyser les investissements et les rapports fiscaux et même afficher des instantanés de la valeur nette financière.

L’intensification de la demande de logiciels de planification financière a renforcé la croissance du marché des logiciels de planification financière, car de plus en plus d’entreprises modifient leurs préférences en matière de division logicielle. Cependant, l’évolution des préférences des clients et des directives strictes devraient affecter négativement le marché des logiciels de planification financière au cours de la période de prévision.

Autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché des logiciels de planification financière connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8 % en Asie-Pacifique, suivi respectivement de l’Amérique du Nord.

D’Le segment des produits logiciels de planification financière devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision à 15,9% car il aide à minimiser les coûts opérationnels et garantit un accès facile aux données

Le segment des logiciels de planification financière basé sur le Web est le produit leader sur le marché avec une part de marché de 57,6 %

Le segment d’utilisation finale des entreprises représente 91 % de la part de marché en 2020

L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial de la planification financière avec 26,3 % en raison de l’énorme quantité de recherches en cours derrière les innovations

Le conseil financier et la gestion sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 16 % en raison de la demande croissante d’outils de gestion des finances

Les États-Unis, l’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde sont désormais les principaux développeurs du logiciel de planification financière

Advicent, eMoney Advisor, PIEtech, Inc., RightCapital, Money Tree et Envestnet sont des fournisseurs bien connus dans le monde

entier les innovations dans l’industrie Fintech ainsi que l’adoption de la blockchain et de l’intelligence artificielle (IA) peuvent stimuler les opportunités de croissance sur ce marché.

Segments couverts dans le rapport :

Aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial des logiciels de planification financière sur le sur la base du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et des perspectives régionales :

Segments du marché mondial des logiciels de planification financière :

type de produit : (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

planification financière sur site Logiciel

basé sur le Web

financièrelogicielle de planification

: (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Conseils financiers et gestion de

portefeuille, comptabilité et gestion commerciale Gestion de

patrimoine

Services bancaires personnels

Utilisation finale : (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Banques

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Objectif personnel

Autres

Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Reste de l’APAC

Amérique latine ica Brésil Mexique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

GCC Nord Afrique du Sud



