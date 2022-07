Analyse de la taille du marché des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle, perspectives de l’industrie et prévisions de la région jusqu’en

Le rapport sur le marché des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle. Il fournit une évaluation complète du marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle sous divers angles pour fournir une analyse détaillée, informative et précise de la croissance régionale, de la concurrence et de la segmentation du marché, entre autres facteurs. De plus, il donne également un compte rendu précis des percées et développements importants qui influencent le marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle. Il se concentre également sur l’expansion mondiale et régionale de l’industrie Dépenses en systèmes d’intelligence artificielle pour donner une analyse globale.

Le marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle devrait atteindre une taille de marché de 767,60 milliards de dollars d’ici 2028 et enregistrer un TCAC considérablement élevé, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance du marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle en termes de revenus devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions d’IA dans le secteur de l’éducation. L’adoption croissante de l’IA dans l’industrie BFSI pour fournir un service client amélioré est également un autre facteur majeur qui devrait stimuler davantage la croissance du marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle au cours de la période de prévision. L’attention croissante des gouvernements à la transformation de l’économie numérique devrait soutenir davantage la croissance du marché à l’avenir.

Le rapport présente également les acteurs établis et émergents du marché, couvrant la vue d’ensemble des activités, le portefeuille de produits, les alliances stratégiques et les stratégies d’expansion des activités.

Les principaux acteurs du marché sont Google LLC, Microsoft Corporation, Apple Inc., Facebook, Inc., International Business Machines Corporation, Intel Corporation, Wipro Limited, Accenture PLC, Infosys Limited et Salesforce.com Inc.

Objectifs du rapport :

analyse de la structure industrielle du marché des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale de le marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial Dépenses en systèmes d’intelligence artificielle

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords,

Le rapport étudie les données historiques du marché des dépenses des systèmes d’intelligence artificielle et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances , et d’autres aspects vitaux.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des dépenses en systèmes d’intelligence artificielle en fonction des composants, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

logicielles d’applications Plateformes

matériel Serveur stockage

Service informatique entreprises



Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Traitement du langage naturel

Apprentissage en profondeur

Intelligence générale artificielle (AGI)

Vision

artificielle Super artificiel intelligence (ASI)

Machine learning

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2021–2028)

Systèmes automatisés de renseignement et de prévention des menaces

Analyse et enquête sur la fraude

Service client automatisé

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenu, USD Billion; 2021–2028)

Santé

BFSI

Transport

Éducation

Télécommunications

Médias et divertissement

détail

Fabrication

Construction

Technologies de l’information

Autres

L’analyse régionale complète couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite bia, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Points clés du marché des dépenses des systèmes d’intelligence artificielle :

En termes de contribution des revenus au marché mondial des dépenses des systèmes d’intelligence artificielle, le segment du service client automatisé devrait être en tête pendant la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de plates-formes basées sur l’IA pour optimiser les activités de service client dans différentes industries d’utilisation finale.

Le segment des soins de santé devrait représenter une part de marché comparativement plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des plates-formes d’IA pour l’identification et la validation de nouvelles cibles de médicaments anticancéreux.

Le marché nord-américain devrait représenter la part de revenus la plus élevée parmi les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante du gouvernement sur la transformation de l’économie numérique dans les pays de la région.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

