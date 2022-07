Analyse de la taille du marché des consommables de soudage, DROT, PEST, Porter, prévisions régionales et nationales jusqu’en 2027

Le marché mondial des consommables de soudage devrait atteindre 23,76 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de technologies de soudage avancées dans les applications de fabrication haut de gamme devrait avoir un impact positif sur le marché. En outre, un nombre croissant de projets de construction dans les économies émergentes devraient soutenir la croissance du marché.

Les progrès croissants dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale devraient introduire de nouveaux produits avec une durabilité et des performances améliorées qui pourraient stimuler le marché. Ces produits facilitent le mécanisme de soudage et sont donc populaires dans les applications de soudage à petite et grande échelle. En 2019, le segment des applications du bâtiment et de la construction représentait la plus grande part de marché, tandis que le segment de l’automobile et des transports devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

La soudure haute performance avec des finitions lisses et une manipulation sécurisée offerte par ces produits est largement utilisée pour plusieurs technologies de soudage telles que l’arc, l’oxycoupage, la résistance et le faisceau laser. Ces technologies devraient connaître une croissance significative en raison d’avantages tels que la pénétration profonde de la soudure et la zone de soudure minimale. La technologie du faisceau laser devrait connaître un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. La technologie fournit une chaleur concentrée, qui peut être utilisée pour les soudures étroites et profondes.

Les principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur l’optimisation de la croissance de l’entreprise en fournissant des consommables de soudage aux fabricants d’équipement d’origine du pays. Le marché se caractérise par une concurrence intense, dans laquelle les acteurs proposent des consommables ainsi que d’autres produits et technologies.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact massif à la baisse sur le marché mondial des consommables de soudage en 2020, la raison étant la réduction des activités de construction, qui étaient responsables de la demande importante en termes de part de marché en 2019 Après la pandémie, cependant, les tendances discutées dans l’étude du marché mondial des consommables de soudage se maintiennent.

De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les arrêts de production ont entraîné une dégradation des perspectives du marché de l’automobile et des transports, ce qui aura des impacts à court terme sur les ventes de consommables de soudage qui pourraient avoir des effets durables. Alors que l’industrie s’attend à ce que les choses reviennent à un état proche de la normale bien avant la fin de 2020, le choc négatif de la demande causé par la crise devrait durer.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3087

Les principaux participants sont Colfax Corporation, Veostalpine AG, Air Liquide Welding Ltd., The Lincoln Electric Company, Hyundai Welding Co., Ltd., Obara Corporation, Weld Mould Company, Welding Alloys Group, CenterLine Holdings Inc. et ESAB, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le segment de la technologie de l’arc et de l’oxy-combustible devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la haute qualité de la soudure, de la réduction du temps de disponibilité et du remplacement des électrodes.

Le segment de l’automobile et des transports représentait 24,2 % en 2018 en raison de l’augmentation des activités de fabrication connexes au Mexique.

Le chiffre d’affaires des électrodes enrobées dans le pays s’est élevé à 3,57 milliards USD en 2019. Les applications automobiles devraient stimuler la demande d’électrodes enrobées.

Le segment des applications du bâtiment et de la construction devrait avoir un impact positif sur le marché des consommables de soudage en raison des projets de construction de pipelines.

L’Asie-Pacifique détient la part maximale du marché mondial des équipements et consommables de soudage. L’activité industrielle accrue et le développement des industries de l’automobile, du transport et de la construction dans la région Asie-Pacifique stimuleront l’industrie des produits dans les années à venir.

Le marché devrait voir des fusions et acquisitions notables telles que l’acquisition par The Lincoln Electric Company d’Air Liquide Welding Ltd., une filiale d’Air Liquide, pour un prix d’achat de 142,53 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/welding-consumables-market

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des consommables de soudage sur la base du produit, de la technologie, de l’utilisation finale et Région :

Perspectives du produit (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Électrodes

solides Fils

fourrés Fil de

scie et flux

Autres

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

arc

Résistance

Oxycombustible

Faisceau laser

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Bâtiment et construction

Automobile et transport

Marine

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport de recherche fournit une analyse approfondie du marché mondial des consommables de soudage en mettant l’accent sur les principales entreprises impliquées sur le marché et la segmentation du marché en fonction de l’application, des types , et les régions. Il se concentre sur les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques, les lancements de produits, les accords de licence, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont appliqués dans cette étude et des données statistiques clés sont proposées sous forme de diagrammes, graphiques, tableaux, tableaux, figures et autres représentations picturales.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3087

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible en fonction des besoins des clients. Pour plus de questions ou d’informations concernant ce rapport, veuillez nous contacter et l’équipe veillera à ce que vos doutes soient dissipés.

Lisez nos rapports connexes:

Marché des fils et torons en béton précontraint (PC) Marché des réfrigérants en aérosol en Chine

en Amérique du Nord

stuc

des plaques d’aluminium en Europe Amérique latine

Taille du marché de la technologie de reconstruction 3D

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des recherches syndiquées rapports, rapports de recherche personnalisés et services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-welding-consumables-market