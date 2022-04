Analyse de la taille du marché des catalyseurs de transfert de phase, perspectives de l’industrie et prévisions régionales, 2028

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie publié par Reports and Data fournit des données et des informations vitales relatives à l’industrie mondiale Catalyseur de transfert de phase et évalue avec précision la taille prévue du marché et le taux de croissance des revenus. L’étude se spécialise dans une analyse approfondie de la dynamique clé du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les ratios offre et demande, les tendances du marché à venir, les innovations technologiques et l’analyse de la chaîne de valeur. Le rapport propose de nombreuses projections du marché des catalyseurs de transfert de phase basées sur des données de marché historiques et actuelles. De plus, il présente des informations quantitatives et qualitatives sur le marché tirées d’études de recherche et d’études de marché.

L’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques a pris de l’ampleur ces dernières années, en raison de facteurs tels que la demande croissante de produits de consommation essentiels, notamment les aliments et les boissons, les cosmétiques, les produits de soins personnels et d’hygiène, et l’utilisation croissante de produits chimiques et de matières premières dans les bâtiments et la construction, l’agriculture, le textile, l’automobile, l’emballage et plusieurs autres industries. L’intérêt croissant des fabricants pour le déploiement de matériaux et de produits chimiques respectueux de l’environnement afin d’augmenter la productivité industrielle et de réduire l’empreinte carbone est un facteur majeur de croissance de cette industrie. La prise de conscience croissante de la préservation de l’environnement, l’introduction de produits chimiques organiques et technologiquement avancés et l’utilisation croissante de produits chimiques de spécialité à haute performance stimulent encore la croissance des revenus de l’industrie.

Principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des catalyseurs de transfert de phase :

SACHEM Inc., Nippon Chemical Industrial Co., Tatva Chintan Pharma Chem Pvt. Ltd., Volant-Chem Corp, Tokyo Chemical Industry Co., Dishman Group, Pacific Organics Private Limited, Central Drug House, PAT IMPEX et Otto Chemie Pvt. Ltd. entre autres.

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Santé

Cosmétique

Chimie

Agrochimie

Type Outlook ( Volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Colorants au soufre Sels d’ammonium Sels

de phosphonium

Éthers couronnes

Cryptands

Applications Outlook (Volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Emballage et carton Ingrédients pharmaceutiques actifs

Formulation

Pesticides

