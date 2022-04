Analyse de la taille du marché des boissons non alcoolisées par croissance, tendances émergentes et opportunités futures 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des boissons non alcoolisées. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les boissons non alcoolisées présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

Le marché traditionnel des boissons non alcoolisées a été confronté à de nombreux défis en raison d’une baisse de la demande de boissons gazeuses traditionnelles due au sucre chargé et aux édulcorants artificiels, au manque de main-d’œuvre qualifiée et aux coûts d’investissement énormes. L’évolution des préférences des consommateurs, associée à des innovations dans l’emballage et le dimensionnement des produits pour en améliorer l’accessibilité, a entraîné une augmentation de la consommation de boissons non alcoolisées dans le pays. En termes de revenus, le marché des boissons non alcoolisées en Inde était évalué à 336,50 milliards INR au cours de l’exercice 2020. Il devrait atteindre 1 131,52 milliards INR d’ici l’exercice 2027, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 18,69 % au cours de l’exercice 2027. la période de prévision.

Informations sectorielles :

Le marché des boissons non alcoolisées est divisé en deux segments, les boissons gazeuses et non gazeuses. Le segment de marché des boissons gazeuses était évalué à 134,60 milliards d’INR au cours de l’exercice 2020 et devrait atteindre une valeur de 349,64 milliards d’INR d’ici l’exercice 2027, en expansion à un TCAC d’environ 15,12 % au cours de la période de l’exercice 2022 et de l’exercice 2027. Le segment des boissons non gazeuses en Inde était évalué à 153,33 milliards INR au cours de l’exercice 2020. Il devrait atteindre 781,88 milliards INR d’ici l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC d’environ 20,52 % au cours de l’exercice 2022 exercice 2027. période.

Le segment des boissons gazeuses devrait perdre sa part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’expansion massive du segment des boissons non gazeuses. Au cours des dernières années, les boissons gazeuses sans cola ont gagné en popularité, en particulier les boissons aux fruits. Les principaux fabricants remodèlent leurs stratégies d’entreprise pour répondre aux préoccupations des consommateurs en matière de santé. Le segment des boissons non gazeuses a connu une croissance exponentielle en raison de l’amélioration de la santé des consommateurs et de l’accessibilité accrue.

Impact du COVID-19 :

Avec le début de la deuxième vague de la pandémie en avril 2021, l’industrie des boissons non alcoolisées a été confrontée aux défis immédiats dus à la fermeture de tous les points de vente qui ont entravé leur chaîne d’approvisionnement. Les principaux acteurs de l’industrie ont introduit de nouvelles boissons et augmenté les livraisons à domicile pour stimuler les ventes. En raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, le gouvernement a introduit des politiques importantes en imposant les directives strictes de la FSSAI pour l’assurance qualité et la gestion des produits alimentaires. Les fabricants indiens de boissons gazeuses ont connu leur pire trimestre entre avril et juin 2021. Cependant, lors de la deuxième vague de COVID-19, il y a eu une forte augmentation de la vente de boissons non gazeuses, en particulier dans des segments tels que l’eau potable conditionnée, principalement en raison d’une meilleure sensibilisation à la santé.

Informations concurrentielles :

Avec la demande croissante de boissons fonctionnelles saines après le début de COVID-19, les principaux acteurs du marché tels que Dabur Limited ont présenté leur offre de boissons végétaliennes stimulant l’immunité telles que Dabur Giloy Neem Juice, Dabur Amla Juice et Daburs ImuDab Syrup. .

