Analyse de la taille du marché des appareils / équipements de traitement de l’oxygène hyperbare, perspectives de l’industrie et prévisions de la région 2028

pour la cicatrisation des plaies et la forte demande de prévention des lésions de reperfusion sont des facteurs clés de la croissance du marché.

croissante hyperbare oxygénothérapie% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’utilisation croissante des appareils d’oxygénothérapie hyperbare pour la cicatrisation des plaies et l’utilisation croissante pour prévenir les lésions de reperfusion sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante d’appareils HBOT pour les soins en cas d’intoxication au monoxyde de carbone devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

En fournissant du plasma riche en oxygène aux tissus appauvris en oxygène, les appareils d’oxygénothérapie hyperbare améliorent considérablement et rapidement la cicatrisation des plaies. Les plaies endommagent les vaisseaux sanguins du corps, permettant aux fluides de s’écouler dans les tissus et de provoquer un gonflement. Les cellules endommagées sont privées d’oxygène à cause du gonflement et le tissu commence à mourir. L’OHB réduit l’œdème tout en fournissant de l’oxygène aux tissus. La pression plus élevée dans la chambre entraîne une augmentation de l’oxygène dans le sang. L’OHB vise à briser le cycle de l’enflure, de la privation d’oxygène et de la mort des tissus, ce qui devrait augmenter la demande d’appareils/équipements d’oxygénothérapie hyperbare au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé des appareils d’oxygénothérapie hyperbare, les inquiétudes concernant les approbations de la FDA et les utilisations hors AMM, ainsi que les complications du traitement à l’oxygène hyperbare devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/567

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent :

Haux-Life-Support GmbH, Hyperbaric SAC, Sechrist Industries Inc., Hyperbaric Modular Systems, Inc. (HMS), Environmental Tectonics Corporation, OxyHeal International, Inc., Gulf Coast Hyperbarics Inc., Fink Engineering Pty. Ltd., Hearmec Co., Ltd. et Perry Baromedical Corporation.

Segmentation du marché par types :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Dispositifs/équipements de traitement à l’oxygène hyperbare monoplace Dispositifs/équipements de

traitement à l’oxygène hyperbare multiplace Dispositifs/équipements de

traitement à l’oxygène hyperbare topique Dispositifs/équipements de

traitement à l’oxygène hyperbare portables

Segmentation du marché par applications :

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Soins des plaies Brûlures thermiques Mal de décompression Blessures par écrasement Séquelles liées aux radiations Autres traitements des plaies Traitement des

infections Abcès intracrânien Gangrène gazeuse Nécrose des tissus mous Autres

insuffisances Embolie gazeuse ou embolie gazeuse Anémie sévère Insuffisances artérielles Autres

Monoxyde de carbone Empoisonnement et inhalation de fumée

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

soins ambulatoires

Cliniques

Centres de traitement hyperbare

Commander ce rapport @ analyse

régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des appareils / équipements de traitement à l’oxygène hyperbare dans chaque région pour les prévisions période 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/hyperbaric-oxygen-therapy-hbot-market

Quelques faits saillants du rapport :

Le segment des appareils/équipements de traitement à l’oxygène hyperbare Monoplace devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision . L’adoption croissante des appareils monoplaces et la préférence croissante pour cette thérapie en raison de la facilité d’utilisation des appareils et de l’équipement et de la diminution des besoins d’approvisionnement en gaz des hôpitaux sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des soins des plaies devrait enregistrer une croissance robuste de ses revenus au cours de la période de prévision en raison de la prévalence mondiale croissante des plaies chroniques et aiguës, ainsi que des infections du site de la plaie.

Le segment des hôpitaux devrait représenter la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation du nombre de patients visitant les hôpitaux pour le traitement des plaies de soins chroniques et aigus.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population vieillissante et le besoin croissant de thérapie de cicatrisation des plaies sont des facteurs clés qui stimulent la demande d’appareils HBOT parmi les utilisateurs finaux dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/hyperbaric-oxygen-therapy-hbot-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

Parcourir plus de rapports : –

Marché CRO in vivo @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/29/1892954/0/en/In-vivo-CRO-Market-To-Reach-USD-5786-4-Million-By-2026- Reports-And-Data.html

Marché de l’électronique médicale @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/04/1911056/0/en/Medical-Electronics-Market-To-Reach-USD-5389-2-Million-By-2026-Reports- And-Data.html

Marché de l’étiquetage des protéines @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918189/0/en/Protein-Labeling-Market-To-Reach-USD-3544-9-Million-By-2026-Reports- And-Data.html

Marché des prothèses myoélectriques @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/30/1922762/0/en/Myoelectric-Prosthetics-Market-To-Reach-USD-656-99-Million-by-2026-Reports- And-Data.html

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com