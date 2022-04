Analyse de la taille du marché de Xerostomia Therapeutics 2022: perspectives, principaux acteurs, progrès technologiques et opportunités de croissance d’ici 2030

La taille du marché mondial de la thérapeutique de la xérostomie devrait atteindre plus de 822,14 millions USD d’ici 2026. La xérostomie est également définie comme une sécheresse de la bouche causée par une salive absente ou réduite. En général, la xérostomie n’est pas considérée comme un trouble, mais c’est une condition avec des symptômes associés à diverses situations médicales telles qu’un effet secondaire d’une radioactivité à la tête et au cou généralement pendant la chimiothérapie ou un effet secondaire d’un certain nombre de médicaments.

Il peut ou non être associé à une diminution de la fonction des glandes salivaires. La xérostomie est un problème courant principalement observé dans la population gériatrique affectant environ 20 % des individus. Cependant, la xérostomie n’agit pas comme un trouble lié à l’âge en soi, car la xérostomie est généralement causée comme un effet secondaire.

L’augmentation du scénario de remboursement favorable pour les produits de xérostomie et la sensibilisation croissante aux affections liées aux maladies sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché mondial des thérapies de xérostomie. De plus, la fréquence croissante de la xérostomie et des maladies associées telles que l’hypertension, la maladie de Parkinson, le syndrome de Sjögren et le diabète a une influence positive sur le marché mondial. Selon les rapports de l’industrie, environ 25 millions de personnes aux États-Unis souffrent de bouche sèche. De plus, selon la Sjogren Syndrome Foundation of America, environ 4 millions d’Américains souffrent du syndrome de Sjogren. Une ingéniosité croissante pour la sensibilisation à la xérostomie est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du marché.

Par exemple, la Sjogren Syndrome Foundation of America mène des programmes d’éveil pour soutenir les personnes souffrant du syndrome en Amérique du Nord. En outre, la fondation a introduit le «5-Year Breakthrough Goal» en 2012 dans le but de guérir la xérostomie ainsi que de réduire le temps nécessaire à son analyse. De plus, les principaux acteurs se concentrent sur l’acquisition d’établissements en développement et organisent des files d’attente pour accroître la sensibilisation à la xérostomie, renforçant ainsi considérablement la croissance du marché mondial de la thérapie de la xérostomie.

Le Marché thérapeutique de la xérostomie mondial est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution et de la géographie.

Sur la base du produit, le marché mondial de la thérapeutique de la xérostomie est segmenté en salive artificielle, dentifrices, stimulants salivaires, substituts de salive, médicaments et stylo salivaire. Sur la base des produits, on estime que le segment des dentifrices domine le marché. La domination est principalement due à l’abordabilité, à la disponibilité, à l’efficacité et à une adoption plus élevée parmi les utilisateurs. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de la thérapeutique de la xérostomie est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne. En 2017, la pharmacie hospitalière devrait dominer le marché. La domination de la pharmacie hospitalière est principalement due à la disponibilité limitée de médicaments de marque, à la sécurité et à l’efficacité, à la sécurité et au faible prix des produits. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance dominante pour le marché de la thérapeutique de la xérostomie au cours de la période de prévision. l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation de l’inventivité pour une prise de conscience croissante et l’apparition croissante de maladies telles que la maladie de Parkinson, le diabète, le cancer et le VIH provoquant des affections de la bouche sèche et des facteurs estimés pour renforcer le marché thérapeutique de la xérostomie en Asie-Pacifique.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial de la thérapeutique de la xérostomie figurent Eisai Inc., Colgate-Palmolive Company, Dentaid, EUSA Pharma, Forward Science, GlaxoSmithKline plc, Mission Pharmacal Company, OraHealth Inc., OraPharma, Inc., Parnell Pharmaceuticals, Inc., Saliwell Ltd., et Sun Pharmaceutical Industries, entre autres.

