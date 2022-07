Analyse de la taille du marché de l’acier au carbone, perspectives de l’industrie et prévisions régionales, 2021-2030

La taille du marché mondial de l’acier au carbone devrait atteindre 1 273,26 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 3,4 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché de l’acier au carbone peut être attribuée aux perspectives positives de l’industrie de la construction. Différentes formes d’acier au carbone ont des applications de construction pratiquement infinies et sont hautement préférées pour les cadres de construction dans les structures commerciales, gouvernementales et résidentielles en acier à faible teneur en carbone. L’acier à faible teneur en carbone est utilisé pour fabriquer des composants automobiles, des tuyaux en acier, des ponts, des clous, des fils et des chaînes, entre autres. Les outils de coupe, les ressorts, les bobines, les clés, les marteaux et les outils nécessaires à la construction et aux applications mécaniques sont fabriqués à partir d’acier à haute teneur en carbone en raison d’une plus grande dureté et durabilité.

L’utilisation d’aciers à haute résistance et faiblement alliés (HSLA) contient d’autres éléments tels que le cuivre, le nickel, le vanadium et le molybdène, et sont souvent classés dans la catégorie des aciers à faible teneur en carbone. Les aciers à haute résistance faiblement alliés ont une plus grande résistance en raison du traitement thermique. Ces matériaux sont ductiles et sont donc simples à mettre en forme et à usiner. Les HSLA sont plus résistants à la corrosion que les aciers à faible teneur en carbone standard.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont ArcelorMittal, HBIS Group, Nippon Steel Corporation, POSCO, United States Steel Corporation, EVRAZ plc, Baosteel Group, JFE Steel Corporation, NLMK , et AK Steel International BV

Quelques faits saillants du rapport

Le 14 décembre 2021, Mill Steel Co., qui est l’un des plus grands distributeurs d’acier au carbone laminé plat en Amérique du Nord, a annoncé sa gamme complète de produits en acier au carbone laminé plat qui est disponible à l’achat sur son site e-commerce. Le site Web propose plus de 65 000 tonnes d’acier disponibles à l’achat avec une certification physique et chimique complète fournie pour chaque bobine.

Le segment de l’acier à carbone moyen devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à son utilisation croissante dans diverses applications en raison de divers avantages. Le traitement thermique peut renforcer ces métaux, qui ont des teneurs en carbone de 0,25 à 0,6% et des niveaux de manganèse de 0,6 à 1,6%, bien que cela ne puisse être fait que sur des sections très minces sans l’utilisation d’éléments d’alliage supplémentaires. Ces aciers sont plus résistants, mais moins ductiles que les aciers à faible teneur en carbone. L’utilisation d’acier à moyenne teneur en carbone est avantageuse pour des éléments tels que les voies ferrées, les roues de train, les vilebrequins, les engrenages et les pièces d’équipement qui nécessitent une résistance et une durabilité supérieures.

Le segment de la construction devrait représenter une part de revenus relativement importante sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de l’acier au carbone pour diverses applications. L’utilisation de l’acier au carbone dans les applications de construction présente un certain nombre d’avantages, notamment en raison de sa durabilité, de sa résistance et de sa résistance aux chocs élevées. Les constructions commerciales, gouvernementales et résidentielles et les bâtiments en acier au carbone sont mieux adaptés pour supporter les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tornades. En plus d’être recyclable, réutilisable et durable, l’acier au carbone. Étant donné que l’acier au carbone peut être travaillé considérablement plus efficacement que d’autres métaux, divers produits peuvent être fabriqués à moindre coût. Il peut être produit en utilisant moins de métal et servir toujours le même objectif, ce qui le rend beaucoup moins cher que les matériaux fabriqués à partir d’autres métaux, comme le cuivre.

Le marché en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, ce qui est principalement attribué à la forte croissance de l’industrie de la construction navale dans la région. Par exemple, l’industrie chinoise de la construction navale représentait 48,4 % du marché mondial de la construction navale sur la base des tonnes métriques de port en lourd terminées en 2021. De plus, en 2021, les commandes passées à la main et les commandes nouvellement reçues représentaient ensemble 48,1 % de toutes les commandes. placé à l’échelle mondiale. Les Philippines, qui sont actuellement classées au quatrième rang mondial dans l’industrie, se sont également considérablement améliorées depuis 2010 pour devenir l’un des principaux centres de construction navale au monde. En conséquence, la demande d’acier au carbone augmente à mesure que le secteur de la construction navale se développe, ce qui stimule la croissance des revenus du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l'acier au carbone sur la base du type, de l'application et de la région

Emergen : région Research



aMilliards USD ; 2019-2030) (Kilo Tonnes) navale Construction Automobile Autres



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) (Kilo Tonnes)
Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Mexique
Europe
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Suède
BENELUX
Reste de l'Europe
Asie Pacifique
Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Reste de l'APAC
Amérique latine
Brésil
Reste du LATAM
Moyen-Orient et Afrique
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Afrique du Sud
Israël
Reste de la MEA



Principales offres du rapport :

Aperçu détaillé de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis et les perspectives de croissance

Analyse des principales initiatives stratégiques et du paysage concurrentiel, y compris les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques et les partenariats, entre autres

Analyse complète des perspectives de l'industrie et analyse de la chaîne industrielle

Prévisions de marché basées sur une analyse de marché mondiale, régionale et nationale

Analyse comparative du paysage concurrentiel

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché avec leurs portefeuilles de produits, leurs positions financières, leurs arguments de vente uniques, leur part de marché et leur taille, ainsi qu'un aperçu complet de leurs activités

