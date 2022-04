Analyse de la taille du marché de la vente au détail intelligente 2022 : perspectives, principaux acteurs, progrès technologiques et opportunités de croissance d’ici 2030 | TCAC de 26,5 %

Le marché mondial de la vente au détail intelligente devrait croître à un TCAC de 26,5 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La prolifération d’Internet ainsi que la mise en œuvre croissante de la réalité augmentée (AR) aident à établir des relations avec le consommateur à travers le monde. Par exemple, en mars 2017, Lowe’s a lancé la nouvelle application de navigation en magasin de la société, Lowe’s Vision. C’est la première application qui utilise la réalité augmentée pour la cartographie intérieure.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC663

En outre, la sensibilisation croissante au trafic piétonnier dans le secteur de la vente au détail fournit des informations sur divers aspects des magasins et aide les détaillants à planifier des stratégies en fonction de l’historique d’achat des utilisateurs finaux. Par conséquent, ces facteurs peuvent influencer positivement la croissance du marché de la vente au détail intelligente au cours de la période prévue. En outre, les applications croissantes pour le transport intelligent ou la logistique dans le commerce de détail intelligent aident à suivre les véhicules de livraison ou à surveiller les voies à l’aide de la navigation GPS stimulent également la croissance du marché du commerce de détail intelligent.

La crise du COVID-19 a montré un impact négatif sur le marché, et les restrictions obligatoires sur la logistique et les voyages affectent la chaîne d’approvisionnement du commerce de détail intelligent. Les barrières commerciales limitent les perspectives de la demande et de l’offre du marché. Divers gouvernements ont annoncé une fermeture temporaire des industries et des fermetures dans plusieurs régions qui affectent négativement la production. De plus, les livraisons des marchandises ont été retardées pour les clients ainsi que les détaillants. Cependant, l’ouverture progressive des fermetures et l’adoption de technologies pourraient entraîner une croissance considérable du marché de l’industrie de la vente au détail intelligente au cours des années de prévision.

Moteurs de croissance

Le marché mondial a connu une croissance considérable en raison de l’adoption croissante de l’automatisation et de la robotique dans le secteur de la vente au détail. La mise en œuvre croissante des diverses techniques d’automatisation pour éliminer les erreurs et la précision et augmenter la productivité favorise la croissance du marché de la vente au détail intelligente. De plus, les robots de vente au détail capturent le modèle d’achat des clients et collectent des données approximatives sur les produits en rayon. Cela augmente l’efficacité et la précision de la gestion des stocks.

De plus, les appareils de vente au détail intelligents offrent également un contrôle rapide, cohérent et précis et améliorent le modèle de livraison. En outre, la croissance des appareils basés sur l’IoT et de l’analyse de données en temps réel sur le marché montre également un impact positif sur l’industrie de la vente au détail intelligente. Les populations évoluent rapidement vers des services et des solutions basés sur l’automatisation, stimulant la demande du marché pour l’IA, l’analyse de données en temps réel et les appareils basés sur l’IoT. L’analyse de données en temps réel offre un vaste réseau pour un transfert de données transparent. Par conséquent, les implémentations croissantes de la robotique et de l’automatisation et les développements technologiques dans l’analyse de données en temps réel contribuent à la croissance mondiale de l’industrie de la vente au détail dans le scénario à venir.

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC663

Segmentation des rapports

Par Solution

Matériel

Logiciel

Par application

Marketing visuel

Étiquette

intelligente Système de paiement

intelligent Système intelligent

Autres (Robotique, analytique)

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique

L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



Paysage concurrentiel

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial figurent Amazon.com, Inc., IBM Corporation, NCR Corporation, Verifone Systems, PAX Global Technology Limited, Samsung Electronics, Ingenico, Fiserv, Inc., Intel Corporation, Google LLC, LG Display Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. et Honeywell International Inc.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC663

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/