Analyse de la taille du marché de la gestion intelligente du trafic, DROT, PEST, Porter’s , Région et pays Prévisions jusqu’en 2028

L’augmentation du trafic et la croissance de la population dans les zones urbaines, l’augmentation du taux de possession de véhicules, la nécessité d’une utilisation optimale des infrastructures routières, l’augmentation de l’adoption des villes intelligentes contribuent au développement d’infrastructures routières améliorées sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé de la gestion intelligente du trafic pendant période de prévision.

Taille du marché – 10,53 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 11%, tendances du marché – Lancements de produits et recherche pour les STI avancés

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la gestion intelligente du trafic est évalué à 10,53 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 24,55 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 8,7 %. Le marché de la gestion intelligente du trafic estime les revenus générés par les solutions déployées dans les villes pour la gestion du trafic urbain. Ces solutions sont utilisées pour minimiser la congestion. Les solutions STI les plus remarquables comprennent les systèmes de signalisation intelligents, les systèmes traditionnels de signalisation et de vidéosurveillance, les systèmes de guidage routier et les systèmes de gestion vidéo intelligents. La demande de marché de la gestion intelligente du trafic dépend de facteurs tels que la forte croissance démographique et l’hyperurbanisation dans les pays en développement, ainsi que des initiatives gouvernementales en matière de gestion des transports basées sur des modèles de ville intelligente. À mesure que le déploiement de solutions de transport intelligentes dans les villes intelligentes augmente, le marché de la gestion intelligente du trafic devrait beaucoup gagner au cours de la période de prévision. De plus, un nombre croissant de véhicules, une population croissante et une hyper-urbanisation devraient générer le besoin de mettre à jour les systèmes existants. Un nombre croissant de villes intelligentes et l’adoption croissante de l’IoT devraient ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. Les initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient également stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision.

L’augmentation des niveaux de revenu a accru la demande de mobilité des personnes et accru les encombrements routiers dans les grandes villes du monde, ce qui a accru la demande de systèmes avancés de gestion des transports. Ces facteurs devraient stimuler le marché de la gestion intelligente du trafic. De plus, la demande croissante de réduction de la vitesse moyenne du trafic entraînera la croissance du marché de la gestion intelligente du trafic. Cependant, le manque de transports publics sûrs et de bonne qualité, les principaux problèmes de sécurité routière, l’insuffisance de la capacité de transport en commun sont le principal obstacle à la croissance du marché de la gestion intelligente du trafic au cours de la période 2019-2026.

Les principaux participants sont Kapsch TrafficCom, Cisco, Cubic, Swarco, EFKON, Siemens, Sumitomo, Flir Systems, Jenoptik AG, LG CNS et Iteris

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la gestion intelligente du trafic croît à un TCAC de 6 % en Asie Pacifique suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec respectivement 8,5 % et 8,4 % TCAC. L’augmentation de l’urbanisation et de la possession de voitures à travers le monde est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions

. En 2018, la surveillance du trafic est l’ITS dominant qui détient 38,8 % du marché mondial. Le marché régional européen est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi par l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et d’autres régions

. Le contrôle du trafic devrait être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2026 avec un TCAC de 9,1 %. Cependant, le manque de technologies standardisées et uniformes est un défi majeur pour la croissance du marché de ce segment de marché. Le segment

de type matériel de caméras de surveillance était évalué à 7,18 milliards USD et devrait atteindre 15,2 milliards USD d’ici 2026. L’

Asie-Pacifique devrait représenter 23,7% de le marché mondial de la gestion intelligente du trafic. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde sont susceptibles de connaître une croissance importante.

Les cas associés dans le monde entier de menaces numériques néfastes liées aux STI et le manque de sensibilisation à ce sujet sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la gestion intelligente du trafic sur la base du type de fonction, Type de matériel, type de capteurs, solution et région :

type de fonction (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Surveillance du

trafic

Fourniture d’informations

Type de matériel (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Panneaux

Capteurs

Radars Cartes d’

interface

Caméras de surveillance

Capteurs Type (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

infrarouge

de mouvement de pesée

capteurs acoustiques

Type de solution

Signalisation intelligente

Guidage d’itinéraire et optimisation du

trafic Analytics

Smart Surveillance

Regional Outlook (chiffre d’affaires en milliards USD ; 2018–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Principaux avantages du rapport sur la gestion intelligente du trafic :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de la gestion intelligente du trafic

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la gestion intelligente du trafic sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

