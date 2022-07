Analyse de la taille du marché de la biométrie sans contact, moteurs, contraintes, prévisions des facteurs clés, 2020-2028

adoption de la biométrie sans contact dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché.

Taille du marché – 6,71 milliards de dollars en 2019, croissance du marché – TCAC de 19,9 %, tendances du marché – Progrès de la technologie.

Le marché mondial de la biométrie sans contact devrait atteindre une taille de marché de 28,83 milliards USD en 2027 et enregistrer un TCAC robuste au cours de la période de prévision prévue, selon le dernier rapport de Reports and Data. Parmi les facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial de la biométrie sans contact, citons les avancées technologiques rapides et l’adoption croissante de la biométrie sans contact dans le secteur mondial de la santé.

La croissance de la banque numérique à l’échelle mondiale propulse également le déploiement de systèmes de reconnaissance vocale et faciale dans le secteur bancaire et financier. La biométrie sans contact permet une approche pratique et conviviale de vérification des clients pour offrir une expérience supérieure et cohérente et pour sécuriser leurs plateformes en ligne. L’augmentation de la demande de smartphones et de tablettes avec logiciel de reconnaissance faciale pour une sécurité supplémentaire des appareils contribue également à la croissance du marché.

Un autre facteur clé qui stimule la demande de systèmes biométriques sans contact est l’adoption croissante de services basés sur le cloud tels que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer la compatibilité des appareils intelligents pour diverses applications. Cependant, le coût élevé des solutions biométriques sans contact est un facteur clé qui devrait limiter l’adoption et le déploiement, en particulier dans les économies émergentes.

L’impact du COVID-19 :

Le marché du paiement sans contact a connu une demande accrue pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a touché différents secteurs et a entraîné le travail à distance pour le personnel et le personnel de la plupart des organisations et des installations. Les acteurs du marché développent des logiciels et des solutions de reconnaissance faciale plus avancés pour sécuriser leurs plateformes en ligne, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché du paiement sans contact.

Autres conclusions clés du rapport

L’augmentation de l’adoption de services basés sur le cloud tels que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) pour les solutions biométriques sans contact croissance du chiffre d’affaires du segment des logiciels.

L’adoption croissante des solutions biométriques d’empreintes digitales dans l’électronique grand public a également propulsé la croissance du marché mondial des systèmes biométriques sans contact. La demande de solutions biométriques basées sur les empreintes digitales a augmenté en raison de la demande croissante de paiements par carte sans contact au lieu de saisir physiquement le code PIN pour la validation.

Le segment de la santé connaît une contribution élevée des revenus au marché mondial de la biométrie sans contact en raison de l’adoption rapide de technologies plus avancées dans le secteur de la santé et de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle pour suivre les patients sans utiliser de dispositifs de suivi physique.

L’adoption croissante de technologies de pointe dans le secteur de la défense en Amérique du Nord stimule la demande pour ces systèmes. Les gouvernements des pays de la région augmentent leurs dépenses pour renforcer la sécurité dans les aéroports et gérer plus efficacement les voyageurs et la logistique connexe, ce qui devrait stimuler davantage la demande de technologies biométriques sans contact.

Les principaux participants sont Fujitsu Limited, NEC Corporation, Fingerprint Cards AB, Aware Inc., nViaSoft, HID Global, Gemalto NV, M2SYS Technology, IDEMIA et Touchless Biometric Systems AG.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la biométrie sans contact sur la base de la technologie, de l’application, de la fin utilisation et région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Logiciels

matériels

Services professionnels Services gérés



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Géométrie de la main

Visage

Iris

Voix

Empreintes digitales

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Banque et finance

Santé

Gouvernement

Électronique grand public

Défense et sécurité

Transport et logistique

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Sud Corée Reste APAC

MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste MEA

Amérique latine Brésil Reste LATAM



