Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des semi-conducteurs de puissance au carbure de silicium était évaluée à 19,3 milliards USD en 2021 . Il devrait atteindre 25,3 milliards de dollars d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030. Les semi-conducteurs de puissance effectuent des tâches similaires à celles des dispositifs à semi-conducteurs ordinaires. Ces composants hautes performances peuvent supporter des tensions extrêmes, des courants électriques élevés et des fréquences pouvant atteindre plusieurs gigawatts. Comme tous les dispositifs à semi-conducteurs, les semi-conducteurs de puissance sont utilisés pour redresser et amplifier les signaux électriques ou activer et désactiver le flux d’électricité. Ceux-ci sont généralement utilisés pour des applications industrielles et pour le transport et la distribution d’électricité sur de longues distances.

Les développements des fabricants devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en avril 2019, Tesla avait présenté les nouveaux Model S et Model X avec une électronique de puissance en carbure de silicium dans l’unité d’entraînement, et BorgWarner a introduit de nouveaux chargeurs embarqués. Volkswagen a sélectionné Cree pour le programme FAST du groupe Volkswagen afin de sécuriser les approvisionnements en carbure de silicium pour les futurs véhicules électriques.

De plus, les semi-conducteurs utilisent le SiC pour réduire les pertes d’énergie et prolonger la durée de vie des convertisseurs d’énergie solaire et éolienne. Par exemple, l’énergie photovoltaïque nécessite principalement une puissance élevée, une faible perte, une commutation plus rapide et des dispositifs à semi-conducteurs fiables pour augmenter l’efficacité, la densité de puissance et la fiabilité.

Définition du marché mondial des semi-conducteurs de puissance

Un semi-conducteur de puissance est un dispositif à semi-conducteur utilisé comme redresseur ou commutateur dans l’électronique de puissance (par exemple, dans une alimentation à découpage). L’étude couvre des composants tels que des modules, des circuits intégrés de puissance, des composants discrets et des matériaux tels que le carbure de silicium, le nitrure de gallium et autres.

Dynamique du marché mondial des semi-conducteurs de puissance

Pilotes : demande croissante d’appareils portables alimentés par batterie écoénergétiques

La demande croissante d’électronique grand public et de communications sans fil et d’autres facteurs, tels que la demande croissante d’appareils portables alimentés par batterie économes en énergie, devraient stimuler la demande et avoir un impact positif sur la croissance du marché.

Aujourd’hui, l’électronique grand public est alimentée par la technologie Lithium-ion, qui est considérée comme la meilleure source d’alimentation jamais conçue. Ces batteries contemporaines sont confrontées à certaines limitations. La tendance dans un tel segment a été d’augmenter la durée de vie de la batterie de l’appareil. Dans le but de développer des batteries économes en énergie, des solutions supérieures sont en cours de développement dans les laboratoires du monde entier. Les fabricants augmentent la capacité de la batterie de leurs appareils, grâce à quoi la demande de charge plus courte stimule la croissance du marché.

La tendance est la même pour tous les appareils portables et portables. Les fabricants veulent que leurs clients passent moins de temps branchés et des fabricants comme OPPO, one plus, Motorola, Samsung et Apple fournissent des adaptateurs de charge rapide prêts à l’emploi, et la charge rapide est la clé de leur stratégie marketing.

Contraintes : pénurie de plaquettes de silicium et exigences de conduite variables

Alors que des facteurs tels que la demande croissante d’électronique grand public et de communications sans fil et la demande croissante d’appareils portables alimentés par batterie économes en énergie stimulent la croissance du marché, des facteurs tels que la pénurie de plaquettes de silicium à travers le monde couplée aux mesures du retour sur investissement devraient défier la croissance du marché.

De plus, selon Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), les ventes du marché des plaquettes de silicium pourraient connaître une baisse au milieu de l’incertitude imminente entourant l’impact de COVID-19. Cependant, les experts du secteur estiment que la demande pourrait grimper grâce au rebond des ventes de puces. SEMI estime également que les expéditions de plaquettes de silicium à travers le monde devraient connaître une croissance de 2,4 % d’une année sur l’autre en 2020, la croissance se poursuivant en 2021 et les expéditions atteignant un niveau record en 2022.

Portée du marché mondial des semi-conducteurs de puissance

L’étude classe le marché des semi-conducteurs de puissance en fonction des composants, des matériaux, des utilisateurs finaux et de la région

Perspectives par composant ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Discret

Module

Circuits intégrés de puissance

Par perspectives matérielles ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Silicium/Germanium

Carbure de Silicium (Sic)

Nitrure de gallium (Gann)

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Électronique grand public

Informatique et Télécommunication

Militaire et aérospatial

Du pouvoir

Industriel

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des circuits intégrés de puissance devrait représenter la plus grande part de marché

En fonction du type, le marché mondial des semi-conducteurs de puissance est divisé en circuits intégrés discrets, modulaires et de puissance . En 2021, le segment des circuits intégrés de puissance représentait la plus grande part de marché de 54 . 1 % sur le marché mondial des semi – conducteurs de puissance . Les circuits intégrés de puissance (CI) fonctionnent comme un redresseur ou un commutateur dans les applications haute tension telles que les alimentations électriques, l’automobile, le solaire et les trains. Les circuits intégrés permettent le flux d’électricité à l’état allumé et l’arrêtent à l’état éteint. Ils augmentent l’efficacité et minimisent les pertes d’énergie dans les systèmes.

Avec le besoin croissant de gestion de l’alimentation dans plusieurs applications IoT, des circuits intégrés de gestion de l’alimentation spécifiques sont inclus dans les différents produits émetteurs. Ils sont également utilisés dans les applications de centre de données pour faire face aux grandes quantités d’informations dans le cloud. Les circuits intégrés de gestion de l’alimentation sont également inclus sur le marché médical car il existe un besoin accru de gestion de l’alimentation en raison des dispositifs médicaux portables et des applications de soins de santé connectés.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des semi-conducteurs de puissance a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,2 % sur le marché mondial des semi-conducteurs de puissance au cours de la période de prévision . La Chine est le plus grand producteur d’électricité au monde. La demande énergétique du pays devrait augmenter, entraînant une croissance de la production d’énergie. Par exemple, en octobre 2020, la Chine a dévoilé la deuxième plus grande centrale solaire au monde ; sa plus grande centrale solaire est connectée au réseau. D’une capacité de 2. 2 GW, le parc solaire de la province de Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, est l’un des plus importants au monde, juste derrière le parc solaire de Bhadla, d’une capacité de 2,245 GW, en Inde. La centrale électrique géante devrait être l’une des propositions du gouvernement central pour créer un super réseau d’énergie renouvelable dans la partie ouest.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est estimée être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période d’étude. Les véhicules autonomes et les véhicules connectés sont des développements clés dans l’industrie automobile. Les développements économiques augmentent le revenu par habitant des clients ; ainsi, il y a une augmentation du niveau de vie. Une augmentation de la demande de véhicules de confort et de luxe peut être attribuée à la hausse du revenu par habitant, qui alimente la demande de véhicules autonomes. La demande croissante de véhicules autonomes stimule la croissance du marché dans la région. Par exemple, en avril 2020, Karma Automotive, un incubateur de haute technologie basé en Californie du Sud et créateur de véhicules électriques de luxe, est entré dans la phase finale de développement de deux nouveaux onduleurs en carbure de silicium (SiC) pour améliorer la recharge de la mobilité électrique.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des semi-conducteurs de puissance

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l'expansion des opérations dans toutes les régions, l'augmentation de leurs capacités et l'établissement de solides relations de partenariat.