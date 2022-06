Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché des robots de livraison autonomes jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des robots de livraison autonomes devrait passer de 0,35 million USD en 2020 à 4,8 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 38,3% de 2021 à 2027. Les robots de livraison autonomes sont des robots qui fonctionnent automatiquement et sont principalement utilisés pour la livraison et demandes de services. Leur adoption et leurs applications dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de la vente au détail et de la logistique ne sont prises en compte que lors de l’évaluation de la portée du segment des utilisateurs finaux.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/autonomous-delivery-robots-market

Les détaillants et les entreprises de logistique tierces du monde entier ont du mal à faire face à la volatilité de la demande de produits, aux pics saisonniers et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de livraison. Par conséquent, l’efficacité et la flexibilité sont devenues les principaux besoins sur le marché de l’exécution du commerce électronique. Étant donné que la flexibilité et l’efficacité sont des caractéristiques importantes des robots de livraison autonomes, les marchés de la logistique de détail et de tiers peuvent offrir d’énormes opportunités aux fournisseurs du marché étudié. Les opportunités croissantes du marché étudié attirent également les fabricants de robots d’autres domaines. Par exemple, en 2019, la société américaine Brain Corp., qui collabore avec Walmart et Nilfisk pour les robots de nettoyage des sols, s’est étendue au-delà de l’entretien des sols et au marché des robots de livraison. La technologie pour l’utilisation de ces systèmes de livraison doit encore être affinée, ce qui pourrait ralentir le taux de croissance de la technologie. De nombreuses villes et pays aux États-Unis et en Europe sont sceptiques quant à l’adoption de robots de livraison autonomes, principalement en raison de problèmes de sécurité. Pour surmonter les problèmes de sécurité, les fournisseurs du marché, comme Starship, installent des serrures et des alarmes sur leurs robots de livraison autonomes. Starship Technologies a participé au programme pilote de dispositif de livraison personnel du district lors d’un test récent pour le robot de livraison de colis. Ils ont signalé environ trois collisions survenues au cours de l’opération. Diverses entreprises, telles qu’Amazon avec Amazon PrimeAir, Google avec Project Wing, Geo Drone et GeoPaste, et DHL avec PaketKopter, ont des projets qui pourraient être utilisés pour les services de livraison. De nombreuses villes et pays aux États-Unis et en Europe sont sceptiques quant à l’adoption de robots de livraison autonomes, principalement en raison de problèmes de sécurité. Pour surmonter les problèmes de sécurité, les fournisseurs du marché, comme Starship, installent des serrures et des alarmes sur leurs robots de livraison autonomes. Starship Technologies a participé au programme pilote de dispositif de livraison personnel du district lors d’un test récent pour le robot de livraison de colis. Ils ont signalé environ trois collisions survenues au cours de l’opération. Diverses entreprises, telles qu’Amazon avec Amazon PrimeAir, Google avec Project Wing, Geo Drone et GeoPaste, et DHL avec PaketKopter, ont des projets qui pourraient être utilisés pour les services de livraison. De nombreuses villes et pays aux États-Unis et en Europe sont sceptiques quant à l’adoption de robots de livraison autonomes, principalement en raison de problèmes de sécurité. Pour surmonter les problèmes de sécurité, les fournisseurs du marché, comme Starship, installent des serrures et des alarmes sur leurs robots de livraison autonomes. Starship Technologies a participé au programme pilote de dispositif de livraison personnel du district lors d’un test récent pour le robot de livraison de colis. Ils ont signalé environ trois collisions survenues au cours de l’opération. Diverses entreprises, telles qu’Amazon avec Amazon PrimeAir, Google avec Project Wing, Geo Drone et GeoPaste, et DHL avec PaketKopter, ont des projets qui pourraient être utilisés pour les services de livraison. Starship Technologies a participé au programme pilote de dispositif de livraison personnel du district lors d’un test récent pour le robot de livraison de colis. Ils ont signalé environ trois collisions survenues au cours de l’opération. Diverses entreprises, telles qu’Amazon avec Amazon PrimeAir, Google avec Project Wing, Geo Drone et GeoPaste, et DHL avec PaketKopter, ont des projets qui pourraient être utilisés pour les services de livraison. Starship Technologies a participé au programme pilote de dispositif de livraison personnel du district lors d’un test récent pour le robot de livraison de colis. Ils ont signalé environ trois collisions survenues au cours de l’opération. Diverses entreprises, telles qu’Amazon avec Amazon PrimeAir, Google avec Project Wing, Geo Drone et GeoPaste, et DHL avec PaketKopter, ont des projets qui pourraient être utilisés pour les services de livraison.

Dynamique du marché mondial des robots de livraison autonomes

Moteurs : automatisation croissante dans le secteur de la logistique

Des entreprises telles qu’Amazon, UPS, DHL et des organisations de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement ont expérimenté des robots et des drones pour livrer des colis. La pénétration croissante des technologies d’automatisation dans l’industrie de la logistique et la pénétration croissante de l’automatisation des entrepôts peuvent offrir une énorme opportunité aux fournisseurs du marché étudié. L’automatisation de la chaîne logistique/livraison et entreposage/réalisation élargit considérablement le marché. De nombreuses organisations du secteur adoptent des drones, des robots mobiles et des véhicules autonomes pour l’automatisation des tâches basées sur le mouvement. De nombreuses entreprises du marché investissent ou acquièrent également des développeurs de systèmes robotiques, principalement pour améliorer leur chaîne d’approvisionnement. Par exemple, Amazon, basé aux États-Unis, a acquis une startup de robotique basée dans le Massachusetts, Kiva Systems, pour 775 millions de dollars, pour sa technologie de manutention et de livraison. Cela a également permis à l’entreprise d’économiser 20 % sur les coûts d’exploitation. Le nombre de startups a également augmenté sur le marché, en particulier entre 2015 et 2018. Récemment, en 2019, la société chinoise Geek+ Inc., qui est également entrée sur le marché concurrentiel américain en 2018, a levé 150 millions USD en financement de série C1. Au ProMat 2019, la société a également présenté les derniers modèles de son robot mobile autonome P800. Les avancées technologiques croissantes, telles que Robot-as-a-Service (RaaS), sont simultanées. Au ProMat 2019, la société a également présenté les derniers modèles de son robot mobile autonome P800. Les avancées technologiques croissantes, telles que Robot-as-a-Service (RaaS), sont simultanées. Au ProMat 2019, la société a également présenté les derniers modèles de son robot mobile autonome P800. Les avancées technologiques croissantes, telles que Robot-as-a-Service (RaaS), sont simultanées.

Contraintes : conditions météorologiques et problèmes de sécurité

Les conditions météorologiques limitant la fonctionnalité des robots et les problèmes de sécurité concernant les consommateurs et les produits livrés sont quelques-uns des défis importants du marché. De plus, les municipalités envisagent de réglementer l’utilisation de ces robots sur les trottoirs des villes dans certains pays. Par exemple, San Francisco a interdit les robots de livraison de la plupart des trottoirs, obligeant les entreprises à tester des robots dans d’autres villes. Après que Marble ait collaboré avec Yelp Eat 24 pour tester son robot de livraison phare, le robot de livraison automatisé a commencé à livrer de la nourriture aux clients en attente à San Francisco au début de 2017. Le robot à quatre roues a à peu près la taille d’un copieur de bureau. Cependant, certains piétons de San Francisco ont grommelé que les trottoirs sont bondés et représentent un danger pour les personnes. Ainsi, peu de temps après que le premier robot de Marvel soit tombé d’un trottoir en mai, un directeur de San Francisco a prévu d’interdire l’utilisation de la technologie dans la ville, invoquant des problèmes de sécurité publique. Entre autres choses, ces défis détermineront si les robots de livraison du dernier kilomètre passeront des technologies émergentes à des produits plus grand public. Par conséquent, les robots de livraison ne navigueront pas facilement sur les routes encombrées, le scénario le plus courant dans les zones urbaines. De nombreuses autres villes des États-Unis sévissent également contre les tests de robots autonomes au milieu des préoccupations de sécurité des consommateurs, en particulier dans le secteur de la vente au détail. Par conséquent, de nombreux fournisseurs du marché, comme Starship Technologies, ciblent principalement les campus universitaires pour répondre aux préoccupations croissantes des résidents concernant les robots testés sur des trottoirs bondés ou roulés dans la circulation. L’utilisation de robots de livraison le long des voies publiques est également interdite dans la plupart des pays européens, sauf l’Autriche. Selon une enquête organisée par la société américaine OpenTable, 68 % des consommateurs ne veulent pas voir de robots dans les restaurants, ce qui pourrait jeter une ombre inquiétante sur la quête de licence sociale des robots de livraison autonomes. Selon le NSC, l’utilisation du téléphone portable au volant entraîne 1,6 million d’accidents chaque année. Ce type de données soulève des inquiétudes quant à la fourniture de robots de petite taille aux automobilistes. De plus, un robot de livraison peut nécessiter un manipulateur humain dans les portes ouvertes ou dans les escaliers pour livrer à la porte. Ce type de données soulève des inquiétudes quant à la fourniture de robots de petite taille aux automobilistes. De plus, un robot de livraison peut nécessiter un manipulateur humain dans les portes ouvertes ou dans les escaliers pour livrer à la porte. Ce type de données soulève des inquiétudes quant à la fourniture de robots de petite taille aux automobilistes. De plus, un robot de livraison peut nécessiter un manipulateur humain dans les portes ouvertes ou dans les escaliers pour livrer à la porte.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/autonomous-delivery-robots-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des robots de livraison autonomes en fonction de l’industrie des composants et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par composante (revenu, millions USD, 2017-2027)

La solution

Prestations de service

Par industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Hospitalité

Soins de santé

Commerce de détail et logistique

Commerce électronique

Nourriture et boissons

Les autres

Par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/autonomous-delivery-robots-market

Le segment de la vente au détail et de la logistique du marché des robots de livraison autonomes devrait détenir la plus grande part

Le commerce de détail et la logistique sont les plus grands utilisateurs finaux de robots de livraison automatisés au monde. Le nombre croissant de participants mondiaux au commerce électronique et de détaillants omnicanaux est le principal facteur qui stimule la demande de robots de livraison automatisés, en particulier la livraison du dernier kilomètre. De nombreuses initiatives dans le système de transport aérien, comme Amazon Prime Air, ne sont pas assez efficaces pour combler l’écart en matière de livraison et de logistique du dernier kilomètre. Cependant, les robots de livraison automatisés peuvent servir plus de clients à moindre coût et parcourir de plus longues distances de manière plus sûre. Dans les conditions actuelles du marché, la plupart des projets pilotes et des innovations de robots de livraison autonomes visent le problème de la livraison du dernier kilomètre. Dans de nombreux pays/régions, il est également disponible dans de nombreuses villes du monde. De nombreux pays utilisent déjà des robots de livraison autonomes pour les livraisons du dernier kilomètre, comme les États-Unis, le Japon, la Chine et d’autres pays européens. Par exemple, depuis juin 2018, JD.com, la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique en Chine après Alibaba, a commencé à utiliser des robots autonomes pour les livraisons du dernier kilomètre à Pékin. Auparavant, l’entreprise a pris les devants dans la compétition en introduisant des robots de livraison autonomes dans plusieurs zones fermées telles que les campus universitaires et les communautés industrielles fermées. Selon certaines informations, la société prévoit également de faciliter plus de 100 robots de livraison autonomes dans plus de 20 villes chinoises et étrangères, dont Shanghai, Tianjin, Xi’an et Bangkok. En outre, l’entreprise prévoit de développer l’efficacité des modèles actuels, qui ont une vitesse maximale de 15 km/h et peuvent transporter jusqu’à 300 kg de marchandises.

On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision sur le marché des robots de livraison autonomes.

Le marché mondial des robots de livraison autonomes a été divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique en fonction des régions. En Asie-Pacifique, trois grands pays, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon, sont analysés. L’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché mondial des robots de livraison autonomes. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique est l’un des marchés en forte croissance pour les robots de livraison autonomes dans le monde, mené par des pays comme la Chine, le Japon et Singapour. Certains des programmes pilotes initiaux pour les robots de livraison autonomes en intérieur dans les applications médicales et hôtelières ont été développés au Japon. Par rapport au scénario mondial, la région a une pénétration des robots de livraison autonomes intérieurs considérablement plus élevée que les variantes extérieures. Par exemple, M Social, un hôtel basé à Singapour, a déployé les robots de livraison autonomes de Savioke. Des hôtels comme Park Avenue Rochester, Yotel Singapore et Hotel Jen ont installé des robots de livraison pour servir leurs clients. Cependant, la région est relativement en retard sur le marché mondial de l’utilisation en extérieur, à l’exception de la Chine et du Japon. Dans la plupart des cas, le manque d’infrastructures adéquates, en particulier d’infrastructures de réseau,

De plus, contrairement à l’Europe et à l’Amérique du Nord, dans la plupart des cas, le paiement à la livraison est le principal mode de paiement pour les livraisons de commerce électronique du dernier kilomètre dans la région. Cela signifie que les robots doivent assumer des responsabilités supplémentaires, telles que la collecte d’argent et le traitement de la monnaie ou l’exécution d’une transaction sécurisée par carte sur le site du client, ce qui est considérablement compliqué et irréalisable dans le scénario de marché actuel. Cependant, de nombreux pays progressent désormais en termes de transactions de réseau et d’autres infrastructures, offrant une bonne plate-forme pour la croissance des livraisons robotisées.

De plus, la Chine a toujours été au cœur du modèle New Retail pour le commerce électronique, principalement motivé par l’innovation technologique. Avec son développement rapide récemment, les smartphones abordables dans le pays et une augmentation considérable de la richesse des consommateurs au sein de la classe moyenne dans toute la région Asie-Pacifique renforcent rapidement le marché chinois du commerce électronique. Les marques chinoises sont prêtes à prendre des risques lorsqu’elles expérimentent de nouvelles technologies pour interagir avec leurs consommateurs.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/autonomous-delivery-robots-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des robots de livraison autonomes est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux en activité, tels que Starship Technologies, Aethon Inc., Robby Technologies, Saviole Inc., Nuro Inc. et Eliport, Marble Robot Inc., TeleRetail, Kiwibot, Postmates Inc. , entre autres. Ces acteurs se sont concentrés sur diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.