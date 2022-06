Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché de l’isophytol jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’ isophytol était évalué à 470 USD . 4 millions en 2020 et devrait atteindre 588 USD . 3 millions d’ ici 2027 , avec un TCAC de 3 . 8 % de 2021 à 2027 . L’isophytol est un produit chimique spécialisé principalement utilisé pour synthétiser l’acétate de tocophérol et un ingrédient aromatique dans les produits cosmétiques et de soins personnels . C’est un ingrédient de parfum utilisé dans plusieurs composés parfumés . Les applications typiques incluent les parfums fins, les shampooings, les savons de toilette, les nettoyants et détergents ménagers et les cosmétiques décoratifs . C’est une mauvaise eau –composé organique soluble, un liquide huileux clair à température ambiante . C’est l’alcool terpénoïde qui est biosynthétisé par certaines plantes ou via la synthèse chimique . Il synthétise les vitamines E et K1, des ingrédients parfumants et cosmétiques, et un composé aromatique .

L’isophytol en tant qu’agent aromatisant, agent de parfum et intermédiaire dans les suppléments vitaminiques sont les principaux moteurs de la demande actuelle du marché de l’isophytol . L’isophytol est incorporé dans les parfums pour produire des parfums, des lotions, des shampoings et des crèmes . L’utilisation de parfums dans les produits de soins personnels est une tendance sans fin et continue de maintenir la demande d’Isophytol . La vitamine E est fabriquée à partir d’Isophytol et a diverses utilisations finales telles que les compléments alimentaires, les aliments pour animaux, les cosmétiques et les aliments fonctionnels . Le nombre de produits de soin incorporant de la vitamine E a augmenté ces dernières années en raison de sa capacité de réparation cellulaire et anti-propriétés d’oxydation sur la peau humaine . Cependant, de nouvelles réglementations dans l’industrie des parfums entraveront la croissance du marché mondial de l’isophytol au cours de la période de prévision . L’International Fragrance Association est l’organisme mondial représentatif de l’industrie des parfums et a inclus Isophytol dans sa liste de transparence .

En mai 2020, elle a publié des restrictions et des spécifications sur certains ingrédients de parfum . Si elles sont appliquées à Isophytol, de telles restrictions réduiront sa demande dans ses applications d’utilisation finale , entravant ainsi la croissance du marché Isophytol . La demande d’ingrédients aromatiques tels que l’Isophytol devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante dans les économies émergentes . Le marché continue d’évoluer et offrira des opportunités aux acteurs du marché pour conquérir des parts de marché régionales . En outre , la demande de produits riches en vitamine E chez les fabricants d’aliments et de boissons et d’aliments pour animaux bénéficiera de l’adoption d’Isophytol .

COVID – 19 Impact sur l’isophytol mondial

COVID – 19 s’est propagé à près de 213 pays à travers le monde, l’OMS l’ayant déclaré une urgence de santé publique le 11 mars 2020 . Les principales économies souffrant de la crise du COVID – 19 sont la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Norvège et l’Allemagne . L’isophytol est principalement utilisé dans les cosmétiques, l’industrie, les soins personnels et les suppléments ont diminué le taux de croissance . Les économies de nombreux pays ont souffert de la fermeture de diverses entreprises, en particulier les transports et les chaînes d’approvisionnement . Comme il n’y a pas de développement en raison du verrouillage, la demande pour le produit a été entravée . Pendant le COVID-19 pandémie, le développement de l’industrie chimique sera probablement entravé par une demande – inadéquation de l’offre, interruptions de l’approvisionnement en matières premières et instabilité des prix .

En raison de la rareté des ressources dans diverses parties du monde, l’épidémie de COVID – 19 a eu un impact négatif sur les industries manufacturières et industrielles . Les grands acteurs de l’industrie s’inquiètent de ses perspectives et repensent leurs stratégies pour relever le défi . La sensibilisation accrue aux problèmes de santé est l’un des facteurs qui propulsent le marché Isophytol tout au long de la période de prévision . L’utilisation croissante de solutions de stérilisation en raison de l’épidémie de coronavirus stimule également la demande pour l’ensemble de l’industrie . Une perspective positive sur les produits de blanchiment stimulera la demande d’Isophytol .

Dynamique du marché mondial de l’isophytol

Facteurs : Augmentation de la demande de produits de soins personnels

L’isophytol, en tant qu’ingrédient aromatique, est utilisé dans tous les produits de soins personnels, allant du savon, des parfums aux shampooings et produits de soin de la peau . Actuellement, l’industrie des soins personnels devrait croître à un rythme important . Les consommateurs de pays comme l’Inde sont de plus en plus expérimentaux dans leurs préférences en matière de produits, permettant ainsi aux fabricants de développer et de lancer de nouveaux produits . La consommation de produits de soins personnels médicamenteux et de suppléments vitaminiques a augmenté à l’échelle mondiale, entraînant ainsi une plus grande absorption de vitamine E et de vitamine K . Cette tendance profite au marché de l’Isophytol . L’industrie des soins personnels devrait connaître une croissance en raison de l’augmentation des revenus disponibles et de l’amélioration des modes de vie . De plus, la différenciation des produits basée sur le sexe a ouvert un nouveau segment de produits . Les produits de beauté destinés aux hommes ont conduit à une industrie des soins pour hommes de plusieurs milliards de dollars . La sensibilisation croissante à l’hygiène personnelle est considérée comme un facteur déterminant pour cette industrie .

Contraintes : préférence des consommateurs pour la vitamine E naturelle par rapport à la vitamine E synthétique

La vitamine E est la source d’alimentation des vaches laitières, ce qui stimulera la réponse immunitaire . De plus, lorsque les vaches laitières sont nourries à l’herbe, cela améliore leur production de lait composé de vitamine E, fournissant une alimentation supplémentaire . De plus, des chercheurs de l’Université d’Aarhus, au Danemark, ont étudié l’effet de l’alimentation en vitamine E naturelle par rapport à la vitamine E synthétique . Selon l’étude, la vache laitière privilégie la vitamine E naturelle par rapport à la vitamine E synthétique . La vitamine E synthétique contient une matière première appelée alpha – tocophérol ( α – tocophérol ) , produite à partir de l’isophytol de condensation, un alcool C20, ainsi que de la triméthylhydroquinone . Ainsi, on s’attend à ce que la préférence des consommateurs ou des utilisateurs finaux change pour l’utilisation de la vitamine E naturelle plutôt que synthétique, ce qui entravera la croissance du marché au cours de la période analysée .

En outre, une sensibilisation accrue à l’utilisation de produits naturels dans les cosmétiques et les applications de soins personnels, telles que la vitamine E naturelle dans les parfums, les savons, les détergents et autres, devrait également entraver la croissance du marché Isophytol dans le monde dans les années à venir .

Opportunités : Potentiel de croissance élevé des économies émergentes

Dans les pays émergents comme le Vietnam, l’Argentine, l’Afrique du Sud et le Nigeria, la demande de produits cosmétiques offrira de nouvelles opportunités au marché de l’Isophytol . La sensibilisation croissante aux soins personnels et à l’hygiène à l’échelle mondiale profitera à l’industrie des parfums . Une augmentation du revenu disponible et une augmentation de la population jeune devraient accroître la demande de produits de consommation . Anticipant cette demande future, les fabricants d’ingrédients de parfumerie et de produits aromatiques pourraient augmenter leurs capacités de production .

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’isophytol en fonction du type de parfum et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de parfum Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Floral

À base de plantes

Les autres

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2027 )

Suppléments

Produits de beauté

Industriel

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment à base de plantes, par type de parfum, devrait représenter la plus grande part de marché

Sur la base du type de parfum, le marché mondial de l’isophytol est classé en floral, à base de plantes et autres . Le segment des plantes médicinales a dominé le marché de l’isophytol, obtenant la part de marché la plus élevée de 52 . 6 % en 2020, et devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision . Le parfum à base de plantes est utilisé pour les produits cosmétiques à base de plantes et a un arôme terreux . La popularité croissante des produits cosmétiques à base d’ingrédients à base de plantes a augmenté la demande pour ce parfum . Les parfums bio et les parfums pour peaux sensibles qui sentent aussi bon que votre parfum préféré peuvent être difficiles à trouver . Cependant, trouver un parfum bio pour compléter votre arsenal de produits de beauté bio est essentiel pour les personnes à la peau extrêmement sensible qui peuvent être allergiques au parfum ou qui souhaitent n’utiliser que des soins naturels et qui ont besoin d’aide pour choisir un parfum qui correspond à leurs normes éthiques élevées . Les parfums biologiques sont exempts de produits chimiques, de pesticides et de toxines, qui peuvent irriter la peau et nuire à l’environnement .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’isophytol a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 4 . 6 % sur le marché mondial de l’ isophytol au cours de la période de prévision . La rareté croissante des médicaments dans divers pays entraîne l’expansion du marché pharmaceutique en Asie – Pacifique . Des pays comme l’Inde, l’Indonésie et la Chine sont en plein essor grâce à une classe moyenne croissante qui dépense davantage pour la santé et est plus consciente des maladies chroniques . De plus, le vieillissement de la population et l’expiration imminente des médicaments brevetés stimulent également le marché . Cependant, l’expansion du marché est entravée par un financement inadéquat de la R&D par les gouvernements des pays en développement . En Asie – Pacifique, les pénuries de médicaments et de médicaments cruciaux sont de plus en plus courantes . Cela met à rude épreuve les systèmes de santé, entraînant des dépenses plus élevées et un risque pour la santé des patients .

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3 . 5 % au cours de la période de prévision, 2021 – 2027 . L’augmentation de la consommation d’aliments emballés, le développement de l’industrie des aliments et des boissons et la demande croissante d’aliments sains sont principalement dus à l’évolution des modes de vie, à la demande croissante de saveurs – des repas nutritifs profilés avec des profils de saveurs créatifs et à un désir influent de nouvelles cuisines exotiques et ethniques. stimule la demande d’additifs alimentaires . De plus, avec la préférence croissante pour les primes –produits de qualité, la demande d’additifs alimentaires augmente, augmentant ainsi la demande d’isophytol dans le secteur des additifs alimentaires .

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial de l’isophytol est fortement consolidé, avec seulement quelques sociétés détenant une part de marché significative, notamment Antylia Scientific, Augustus Oils Ltd . , BASF SE, Biosynth Carbosynth, Haihang Industry, Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd. _ , Merck KGaA, Groupe Molekula, Santa Cruz Biotechnology, Inc . , Tokyo Chemical Industry, Thermo Fisher Scientific et Vigon International, Inc . Ces entreprises ont utilisé diverses techniques pour accroître leur part de marché ou maintenir leur position dominante . Des acteurs tels que BASF SE et Biosynth Carbosynth ont utilisé l’acquisition et la fusion comme tactique principale