Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché de la télévision payante jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial de la télévision payante représentait 182,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 209,0 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 1,5 % de 2022 à 2030. La télévision payante est un système par quels programmes de télévision sont transmis cryptés à ceux qui les ont payés ; c’est pourquoi on l’appelle la télévision par abonnement. La télévision payante comprend du contenu local ainsi que du contenu premium. Les entreprises proposant des équipements de télévision payante présentent des cas d’utilisation qui augmentent la productivité, l’efficacité et la conformité sur le lieu de travail.

Les progrès de la technologie et des tendances devraient générer des opportunités pour le marché de la télévision payante à l’avenir. La vidéo à la demande (VoD), le contenu personnalisé et le visionnage HD devraient améliorer et accroître l’utilisation de la télévision payante. Par exemple, les opérateurs de télévision payante au Nigéria ont augmenté le nombre d’options de visionnage pour les Nigérians au cours des deux dernières années. Il a rendu accessible la programmation mondiale, principalement des événements en direct tels que des divertissements et des sports. Une augmentation de la demande de télévision sur protocole Internet et une réduction des coûts d’abonnement stimulent la croissance du marché mondial de la télévision payante.

Définition du marché mondial de la télévision payante

Un abonnement à un service de télévision d’une compagnie de câble, de satellite ou de téléphone est connu sous le nom de télévision payante . Il s’agit d’un service de programmation télévisuelle qui s’adresse à la fois aux clients résidentiels et commerciaux. La télévision payante est également connue sous le nom de télévision par abonnement ou télévision premium. Des films, des événements sportifs, des chaînes d’information et d’autres programmes sont disponibles sur la télévision payante.

Dynamique du marché mondial de la télévision payante

Facteurs : Demande croissante d’IPTV

La pénétration croissante des services de streaming basés sur Internet stimule le marché. Le marché traverse un changement de paradigme des modes de diffusion traditionnels vers le streaming basé sur Internet, et la télévision sur protocole Internet joue un rôle majeur dans cette phase.

IPTV stocke la programmation sur des serveurs à l’extrémité émettrice, permettant aux utilisateurs de demander le contenu sur Internet en fonction de leur temps. Les services IPTV sont accessibles à partir de téléviseurs IP, de téléphones portables, d’ordinateurs et autres et peuvent être facilement intégrés à une solution de vidéo à la demande, ce qui augmente la demande de solutions à la demande.

Contraintes : Sécurité du contenu

La principale raison qui entrave la croissance et l’utilisation de la télévision payante est le problème de sécurité du contenu, qui est dû aux risques élevés de piratage. Les contenus diffusés sur la télévision payante ne sont pas sécurisés et constituent l’un des principaux freins à la croissance du marché de la télévision payante. Il existe des risques de duplication non autorisée de contenu protégé par le droit d’auteur qui est ensuite vendu à des prix nettement inférieurs sur le marché « gris ».

Étendue du marché mondial de la télévision payante

L’étude classe le marché de la télévision payante en fonction du type et des applications aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Télévision par câble

Télévision par satellite

IPTV

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la télévision par câble devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché de la télévision payante est divisé en télévision par câble, télévision par satellite et IPTV. En 2021, le segment de la télévision par câble était le plus grand contributeur au marché, avec une part de marché de 52,5 % sur le marché mondial de la télévision payante. La télévision par câble distribue les signaux de télévision par câble coaxial ou fibre optique. La croissance de la télévision par câble peut être attribuée à une distribution plus simple de la qualité d’image 8K et UHD par les lignes existantes. En outre, la demande croissante de téléviseurs, en particulier dans les zones rurales, stimule la demande de télévision par câble. L’abonnement DTH se développe rapidement. Il y a une tendance croissante à une expérience personnalisée, à de multiples fonctionnalités et à des offres premium de télévision par câble et DTH en Inde.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la télévision payante a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 2,8 % sur le marché mondial de la télévision payante au cours de la période de prévision (2022-2030) . L’Asie-Pacifique est la région la plus lucrative pour les fournisseurs du marché de la télévision payante, principalement parce que la numérisation n’a pas encore pénétré entièrement dans la région. Par conséquent, les gens comptent toujours sur la télévision pour le contenu vidéo.

Investissements et initiatives du gouvernement dans les économies émergentes ; augmentation du nombre d’internautes ; croissance de la demande de contenu en ligne sur la télévision payante. Plusieurs marchés d’Asie-Pacifique adoptent largement les nouvelles technologies, en particulier dans la télévision et les smartphones. La région devrait devenir le marché régional à la croissance la plus rapide en raison de tarifs Internet comparativement plus bas et de mises à jour quotidiennes du contenu, ce qui garantit un accès plus facile aux consommateurs.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial de la télévision payante

Les acteurs du marché planifient méticuleusement leurs stratégies pour maximiser les opportunités du marché croissant de la télévision payante. Les principaux acteurs du marché de la télévision payante utilisent diverses stratégies, notamment la collaboration stratégique, les lancements de produits et les partenariats. La croissance du marché de la télévision payante est alimentée par l’adoption de la télévision payante dans les zones résidentielles et commerciales, ainsi que par la sensibilisation accrue du public aux avantages de la télévision payante et à sa rentabilité.

