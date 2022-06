Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché de la bioinformatique jusqu’en 2030

Marché mondial de la bioinformatique : par type de service (outils de gestion des connaissances, service de bioinformatique et plate-forme bioinformatique), par application (métabolomique, génomique, protéomique, phylogénétique moléculaire, chimioinformatique, transcriptomique et autres) et par région – taille, croissance de l’industrie mondiale, Tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la bioinformatique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché de la bioinformatique.

Perspectives de l’industrie de la bioinformatique

La taille du marché de la bioinformatique est de 8,7 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 17,4 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 14,5 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La bioinformatique combine la biologie et la technologie, qui relie les données biologiques aux techniques de stockage, de distribution et d’analyse de l’information pour soutenir plusieurs domaines de recherche scientifique, y compris la biomédecine. Il applique des outils logiciels pour la création de bases de données, l’exploration de données, l’entreposage de données, etc.

Facteurs affectant l’industrie de la bioinformatique au cours de la période de prévision :

La hausse des initiatives gouvernementales et des investissements pour soutenir la R&D pour le développement d’un nouveau médicament devrait être les principaux facteurs qui animent le marché au cours de la période de prévision

Les grandes entreprises informatiques ont commencé à se concentrer sur la bioinformatique pour les applications de soins de santé. Des investissements sont en cours pour des tests et des techniques de pointe dans la lutte contre les maladies, notamment la maladie de Parkinson et le cancer. Cela pourrait créer une nouvelle opportunité pour le développement du marché de la bioinformatique au cours de la période de prévision

Au cours de la période considérée, le manque d’employés qualifiés et la non-disponibilité d’une plate-forme pour intégrer d’énormes données sont des facteurs majeurs qui freinent le marché mondial de la bioinformatique.

Impact du COVID-19 sur le marché de la bioinformatique :

L’éclatement de la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial de la bioinformatique, car l’industrie connaît une croissance importante en raison d’une augmentation de la demande de dispositifs bioinformatiques dans cette pandémie de COVID-19 où tout fonctionne via des contacts sans contact.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la bioinformatique en fonction du type de service et de l’application.

Sur la base du type de service, le marché de la bioinformatique a été segmenté en –

Outils de gestion des connaissances

Service de bioinformatique

Plateforme bioinformatique

Sur la base de l’application, le marché de la bioinformatique a été segmenté en –

Métabolomique

Génomique

Protéomique

Phylogénétique moléculaire

Chimioinformatique

Transcriptomique

Les autres

Marché de la bioinformatique : perspectives régionales

Le marché mondial de la bioinformatique est géographiquement divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de la bioinformatique en raison de la forte adoption de technologies de pointe et de l’augmentation de la demande pour de meilleurs outils bioinformatiques, qui sont nécessaires dans le processus de découverte et de développement de médicaments. En outre, l’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du TCAC sur le marché mondial au cours de la période considérée.

Les principaux concurrents du marché mondial de la bioinformatique comprennent –

Le marché mondial de la bioinformatique est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de bioinformatique opérant sur le marché mondial sont –

AgilentTechnologies

Institut de génomique de Pékin

Biomax Informatics SA

Bruker Daltonics, Inc.

Eurofins Scientifique

Genève Bioinformatique

IBM Sciences de la vie

Illuminé

Société des technologies de la vie

Perkinelmer, Inc.

Qiagen Bioinformatique

Quest Diagnostics, Inc.

Biologiciel Rosetta

Dynamique non linéaire SA

Thermo Fisher Scientific

Le rapport sur le marché de la bioinformatique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la bioinformatique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la bioinformatique comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

