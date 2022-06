Analyse de la taille, de la part, des tendances et des statistiques du marché des produits de protection solaire pour le sport d’ici 2028

Le service de recherche syndiqué d’Insight Partners fournit une solution complète aux besoins des clients grâce à leur équipe d’analystes expérimentés. Le rapport Sports Sun Care Market Research fournit une analyse approfondie sur le sujet et discute des moteurs, des contraintes et des opportunités disponibles sur le marché. Le service est conçu pour aider nos clients dans leur système d’aide à la décision. L’analyse couvre également l’éventail complet du sujet de recherche pour aider nos clients à atteindre leur objectif commercial.

La protection solaire pour les athlètes comprend la résistance à l’eau et à la transpiration ainsi qu’une protection contre les rayons nocifs du soleil. Les produits solaires sportifs sont utilisés par les athlètes qui participent à une variété d’activités, y compris les sports de plein air intenses, le baseball, la natation et une variété d’autres. Le principal public cible de ces produits est la jeune génération du monde entier. Le menthol est utilisé dans ces articles pour garder la personne au frais et protéger sa peau des rayons UV. L’avobenzone et l’octocrylène se retrouvent dans les produits solaires sportifs. L’oxyde de zinc est présent dans la lotion solaire sportive résistante à l’eau. Il est mélangé avec de l’octocrylène et de l’homosalate pour un SPF supérieur.

L’expansion mondiale de l’industrie des soins solaires sportifs est de plus en plus portée par les athlètes et les clients soucieux de leur santé. Les produits solaires sportifs tels que les gels, les poudres, les crèmes, les sprays et les lotions gagnent du terrain en raison du nombre croissant d’athlètes riches et d’un petit groupe de consommateurs fortunés. Les produits solaires sportifs riches en polyphénols, vitamines et antioxydants sont de plus en plus populaires. Le marché des soins solaires sportifs est en croissance en raison de la disponibilité et de l’abordabilité de ces produits. De plus, le marché des soins solaires sportifs est en croissance en raison de la croissance du marché des soins personnels biologiques et de la demande accrue d’écrans solaires organiques et minéraux.

SEGMENTATION

Le marché mondial des soins solaires sportifs est segmenté en type et canal de distribution. Par type, le marché des solaires sportifs est classé en crèmes, gels, lotions, huiles, autres. Par canal de distribution, le marché des solaires sportives est classé en Supermarchés et Hypermarchés, Commerces de proximité, Vente au détail en ligne, Autres.

Principaux acteurs du marché :

1. Shiseido Co., Ltd

2. Neutrogena

3. Cuivre

4. Bateau banane

5. Écran solaire SolRX

6. Solskyn Personal Care LLC

7. La Roche Posay

8. EltaMD, Inc.

9. COOLA LLC

Le rapport sur le marché des produits de protection solaire pour sportifs vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court terme, à moyen terme. -terme et à long terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Marché des produits de protection solaire pour le sport – L’analyse globale jusqu’en 2028 est une étude compilée par des experts qui fournit une vue holistique du marché couvrant les tendances actuelles et la portée future en ce qui concerne le produit / service, le rapport couvre également l’analyse concurrentielle pour comprendre la présence de fournisseurs clés dans les entreprises en analysant leurs produits/services, les faits financiers clés, les détails de l’analyse SWOT et les développements clés au cours des trois dernières années.

Un autre chapitre, tel que le paysage de l’industrie et le paysage concurrentiel, fournit au lecteur des informations récentes au niveau de l’entreprise couvrant les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les développements/stratégies de nouveaux produits en cours dans l’écosystème. Les chapitres évaluent également les principaux fournisseurs en cartographiant tous les produits et services pertinents pour afficher le classement/la position des 5 principaux fournisseurs clés.

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent –

• Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2027 ?

• Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des produits de soins solaires sportifs?

• Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché des produits de soins solaires sportifs?

• Quels sont les défis de la croissance du marché?

• Qui sont les principaux fournisseurs de cet espace de marché ?

• Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des produits de protection solaire pour le sport ?

Le rapport vous permet de-

• Formuler des informations, des analyses et des idées importantes sur les concurrents pour améliorer les stratégies de R&D.

• Identifier les acteurs émergents avec un portefeuille de produits potentiellement solide et créer des contre-stratégies efficaces pour obtenir un avantage concurrentiel.

• Élaborer des stratégies d’entrée et d’expansion du marché.

• Planifier efficacement les fusions et acquisitions en identifiant les principaux acteurs avec le pipeline le plus prometteur.

• Analyse approfondie du stade actuel de développement du produit, du territoire et de la date de lancement estimée.

