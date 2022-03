Analyse de la taille, de la part, des tendances, de la croissance, de la technologie, des applications et de la géographie du marché des diagnostics vétérinaires et des prévisions jusqu’en 2028

La méthodologie de recherche clé employée ici par l'équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire.

Le marché des diagnostics vétérinaires devrait croître de 8,76% pour 2021-2028, des facteurs tels que le coût élevé des soins pour animaux de compagnie et les établissements de santé de qualité inférieure dans les pays à revenu faible et intermédiaire entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Étendue du marché Diagnostic vétérinaire

Le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des diagnostics vétérinaires sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en instruments et consommables. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, diagnostic moléculaire, hématologie, analyse d’urine, etc. En fonction du type d’animal, le marché est segmenté en animaux de compagnie et en animaux d’élevage. Les utilisateurs finaux couverts par le rapport sont les laboratoires de référence, les hôpitaux et cliniques vétérinaires, les tests au point de service/en interne, les instituts de recherche et les universités.

Le diagnostic vétérinaire est un type de test utilisé pour déterminer les troubles des animaux en prélevant leurs échantillons de sang et de tissus qui aideront à utiliser la méthode de traitement appropriée. Diagnostics vétérinaires utilisés dans diverses méthodes telles que les tests moléculaires, l’immunodiagnostic, l’hématologie et la chimie clinique.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des diagnostics vétérinaires jusqu’en 2028

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

IDXX

Abaxis

NEOGEN CORPORATION

bioMérieux SA

Laboratoires Randox Ltée.

QIAGEN

Thermo Fisher Scientific Inc.

Société Heska

Zoétis

Covetrus

IDvet

Pfizer inc.

Laboratoires Bio-Rad Inc

Virbac

Mindray DS États-Unis Inc

VCA inc.

URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD.

BPC Biosed srl

HORIBA Ltd.

Société FUJIFILM

Laboratoires ACON, Inc.

L’industrie du marché Diagnostic vétérinaire fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Les profils systémiques des entreprises couverts dans le rapport sur le marché mondial montrent également quels sont les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions en cours par les plusieurs acteurs et marques clés qui animent le marché. Le rapport aide les entreprises à prendre avec succès des décisions sur les stratégies commerciales pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. Ce rapport de marché englobe tous les paramètres vitaux mentionnés ci-dessus, il peut donc être utilisé pour l’entreprise.

Synopsis du rapport sur le marché

1. Suggestions clés dans les principaux domaines d’activité compte tenu des évaluations du marché.

2. Les découvertes et suggestions vitales présentent des modèles industriels modérés critiques sur le marché, ce qui permet aux acteurs de favoriser des systèmes long-courriers viables

3. Pénétration du marché : données complètes sur la disposition des articles des principaux acteurs à l’affût. 4. Pour profiler

de manière décisive les membres centraux et disséquer en profondeur leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités centrales, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

dépêches à l’affût

Ce rapport se compose de :

Nombre de pages : 350

Nombre de figures : 60

Nombre de tableaux : 220

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

