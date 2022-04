Analyse de la taille, de la part, des moteurs et des stratégies des acteurs clés du marché des super-abrasifs 2021-2030

Le marché mondial des super abrasifs détenait une valeur marchande de 6 351,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 9 767,4 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2017 à 2027.

Les super abrasifs sont des outils spéciaux utilisés pour le meulage de précision. Ils sont connus comme des super abrasifs en raison de leurs performances inégalées, de leur dureté extraordinaire et de leur longévité. Le marché est principalement stimulé par les abrasifs conventionnels remplacés par des super abrasifs et l’utilisation de diamants dans les meules pour outils de précision et d’usinage. Cependant, l’application haute performance associée à un coût initial élevé, au manque de disponibilité des matières premières et à des réglementations strictes devrait entraver négativement la croissance du marché.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/super-abrasives-market/QI036

Influenceurs de croissance :

Abrasifs conventionnels remplacés par des super abrasifs

Les abrasifs conventionnels comprennent le carbure de silicium et le corindon, entre autres. Ce sont des grains naturels généralement mélangés ou alimentés avec d’autres grains abrasifs afin que la meule puisse fonctionner selon les besoins. D’autre part, les super abrasifs utilisent des diamants synthétiques ou naturels ou du CBN, un grain synthétique. Ils ont remplacé les abrasifs conventionnels, car ils peuvent fonctionner à des vitesses plus élevées et leur stabilité thermique est également plus élevée. Cela ajoute également à leur longue durée de vie. Ils nécessitent également moins de pansement par rapport à leurs homologues conventionnels en raison de leur durabilité. Par exemple, si un fabricant dispose de 30 à 40 pièces par robe avec un abrasif conventionnel, il dispose de 1 200 pièces par robe pour un abrasif CBN. Cela le rend également idéal pour les environnements à volume élevé. Tous ces facteurs devraient influencer positivement la croissance du marché.

Utilisation du diamant dans les meules pour l’usinage et les outils de précision

Le diamant est la méthode de meulage d’outils de précision la plus utilisée pour les outils de coupe qui sont utilisés pour fabriquer des matrices d’estampage, des composants de machines de précision et des moules à injection. Le diamant est cultivé à l’échelle industrielle pour répondre à l’énorme demande de l’industrie métallurgique à l’échelle mondiale. Ces diamants ont également une forme et une dureté plus uniformes que les diamants naturels. De plus, les diamants sont nettement plus durs que les abrasifs conventionnels, tels que le carbure de silicium et l’oxyde d’aluminium. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché des super abrasifs.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/super-abrasives-market/QI036

Présentation des segments :

Le marché mondial des super abrasifs est segmenté en produit, application et industrie.

Par produit

Nitrure de bore cubique (CBN)

o CBN vitrifié

o CBN électrolytique o CBN à

liant résine o Diamant

métal CBN o

Diamant

vitrifié

o Diamant électrolytique o Diamant à

liant résine

o Diamant métallique

Le segment du diamant devrait croître au taux de croissance le plus rapide de 6,7 % en raison de la demande croissante de diamants dans la fabrication d’outils de coupe et de meulage. Le segment CBN devrait également connaître une croissance significative en raison de ses propriétés telles que la conductivité thermique, la résistance électrique élevée et la faible dilatation thermique.

Par application,

groupe motopropulseur

roulement

engrenage

outil meulage

turbine

autres applications

Le segment du groupe motopropulseur devrait détenir la plus grande part de marché d’environ 30 % en raison de la demande croissante de super abrasifs dans le segment. Le segment de la rectification d’outils devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

Par industrie,

Construction

Énergie (O&G, Mines)

Automobile

Électricité et électronique

Dispositifs médicaux

Aéronautique

Fabrication de métaux

Autres applications

Le segment électrique et électronique détenait la plus grande part de marché en 2020, en raison de la demande croissante de technologie de meulage de précision pour la création de produits plus petits et complexes. pièces avec des tolérances serrées qui s’adaptent correctement aux composants de la machine. Le segment des dispositifs médicaux devrait croître au TCAC le plus rapide de 7,7 %.

Téléchargez l’exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport) – https://www.quadintel.com/request-sample/super-abrasives-market/QI036

Aperçu régional

Par région, le marché mondial des super-abrasifs est divisé en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché d’environ 45 % en raison de la demande croissante de super abrasifs dans les économies émergentes, telles que l’Inde et la Chine. En outre, l’outillage de précision est un marché en croissance rapide en Inde, qui devrait également contribuer à la croissance du marché.

La région nord-américaine devrait connaître une croissance importante en raison de la présence d’acteurs majeurs dans la région. L’Europe et l’Amérique du Sud devraient également croître à des taux de croissance considérables.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché mondial des super abrasifs sont Action SuperAbrasive, 3M, Asahi Diamond Industrial Co. Ltd, CarborundumUniversal Ltd, Diametal AG, Element Six (UK) Limited, Finzler, Schrock & Kimmel GmbH, Henan Huanghe Whirlwind Co., Ltd., Husqvarna AB, Hyperion Materials & Technologies, ILJIN DIAMOND CO., LTD, Noritake, Saint-Gobain SA, SHOWA DENKO KK, Super Abrasives Inc. et Zhengzhou ZZDM Superabrasives Co., Ltd., entre autres.

La part de marché cumulée des cinq principaux acteurs est proche d’environ 40,5 %. Ces acteurs du marché sont engagés dans des partenariats, des lancements de nouveaux produits, des fusions et acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en avril 2021, Hyperion Material & Technologies a finalisé l’acquisition de Crafts Technologies, un fabricant de solutions de haute précision en carbure de tungstène cémenté sur mesure. De plus, en juin 2020, Element Six a lancé le DNV-B1, un diamant de qualité quantique par dépôt chimique en phase vapeur à usage général. Cela a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise.

Le rapport sur le marché mondial des super-abrasifs fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des super abrasifs ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/super-abrasives-market/QI036

Le rapport sur le marché mondial des super abrasifs répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial Super Abrasifs?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des super-abrasifs au cours de la période d’évaluation ?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des super-abrasifs ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des super abrasifs ?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial Super Abrasifs?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des super-abrasifs ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des super-abrasifs?

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/