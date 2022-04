Analyse de la taille, de la part, de la dynamique des tendances, des segments, de la taille et de la demande du marché de la dialyse péritonéale 2021-2030

La dialyse péritonéale (DP) est une forme de dialyse qui utilise la paroi interne de l’abdomen pour filtrer le sang lorsque les reins ne fonctionnent pas efficacement. Cette procédure draine les déchets et l’excès de liquide du corps en utilisant la membrane péritonéale ; elle peut être effectuée manuellement ou via des systèmes automatisés.

Le marché mondial de la dialyse péritonéale a généré 3 213 millions de dollars en 2017 et devrait atteindre 5 074 millions de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 5,8 % de 2018 à 2025. Le marché de la dialyse péritonéale devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la prévalence de l’insuffisance rénale terminale (IRT), des progrès technologiques dans les dispositifs de DP et de la sensibilisation accrue à la dialyse péritonéale automatisée (APD).

Statistiques du marché :

Le fichier propose une évaluation du marché et des prévisions dans 5 devises principales – USD, EUR GBP, JPY et AUD. Il aide les dirigeants d’entreprise à faire des choix plus élevés lorsque les enregistrements de change en devises étrangères sont facilement disponibles. Dans ce rapport, les années 2020 et 2021 sont considérées comme des années historiques, 2020 comme l’année de référence, 2021 comme l’année estimée et les années de 2022 à 2030 comme la période de prévision.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la dialyse péritonéale 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

En outre, la pénurie de reins pour la transplantation et l’augmentation de la prévalence du diabète et de l’hypertension facilitent encore la croissance du marché. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes pour l’approbation des dispositifs de DP et les complications associées à la dialyse péritonéale entravent la croissance du marché.

Le marché mondial de la dialyse péritonéale est segmenté en fonction du type de traitement, du type de produit, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du type de traitement, le marché est classé comme dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) et dialyse péritonéale automatisée (APD). En fonction du type de produit, le marché est segmenté en solution de dialyse péritonéale, dispositif, set de dialyse péritonéale, cathéter et autres. Selon l’utilisateur final, le marché est divisé en dialyse à domicile et dialyse en centre de dialyse et en hôpital. En fonction de la région, le marché est étudié en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Inde, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Brésil, Afrique du Sud, Arabie saoudite et reste de LAMEA).

AVANTAGES CLÉS

L’étude fournit une analyse approfondie du marché ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Il propose une analyse quantitative de 2017 à 2025, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités de marché existantes.

Une analyse complète de toutes les zones géographiques est fournie pour déterminer les opportunités existantes.

Les profils et les stratégies de croissance des principaux acteurs sont analysés en profondeur pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché mondial.

Analyse du segment de marché : Le document fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation de panorama agressive et la réputation de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de traitement

Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

Dialyse péritonéale automatisée (DPA)

Par type de produit

Dispositif de solution de dialyse

péritonéale Ensemble de dialyse péritonéale

Cathéter

Autres

Par utilisateur final

Dialyse à domicile

Centre de dialyse et dialyse en milieu hospitalier

Par région

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France Royaume-

Uni

Italie

Espagne

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Australie

Inde

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

Brésil

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Reste de LAMEA

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS DANS LE RAPPORT

Baxter International Inc.

Cook Inc.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Medionics International, Inc.

Medtronic Plc.

Newsol Technologies Inc.

Poly Medicure Limited

Renax Biomedical Tech. Co., Ltd.

Terumo Corp.

Utah Medical Products, Inc.

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Focus couverts dans le rapport: –

Les objectifs examinés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché associés au marché, tels que les acteurs du marché, les fournisseurs de substances non raffinées, les fournisseurs d’équipements, les clients finaux, les courtiers, les commerçants, etc.

Le profil complet des organisations est cité. En outre, la limite, la création, le coût, le revenu, le coût, l’avantage brut et brut, le volume des transactions, le revenu des transactions, l’utilisation, le taux de développement, l’importation, l’envoi, l’offre, les futurs systèmes et les améliorations innovantes qu’ils réalisent sont également mémorisés pour le rapport. . Ce rapport a enquêté sur l’historique et les chiffres de l’information sur 8 ans.

Les variables de développement du marché sont abordées de manière exhaustive où les différents clients finaux du marché sont clarifiés de manière exhaustive.

Des données et des données par acteur du marché, par quartier, par type, par application, etc., et des recherches modifiées peuvent être ajoutées en fonction de nécessités explicites.

Le rapport contient l’enquête SWOT du marché. Enfin, le rapport contient la partie finale qui intègre les évaluations des spécialistes modernes.

Caractéristiques du rapport de marché :

Le rapport donne une connaissance remarquable du marché en évaluant les efforts des concurrents, y compris les accords de volume, les progrès de l’innovation, les techniques de sécurisation, les conceptions d’estimation des articles, la création absolue et les capacités futures.

Les données fournies dans le rapport favorisent un plan de publicité essentiel pour l’article ou l’administration. Les avantages de contribuer à un élément ou à une administration spécifique, les possibilités futures et les précieuses portes ouvertes sont indiqués dans le rapport.

Le rapport donne des informations sur l’évaluation des opportunités de marché pour les sections explicites du marché objectif.

Les principaux points de discorde, les modèles commerciaux, les situations d’échange affectant le marché évaluant les conceptions, les défis auxquels le marché est confronté et les précieuses portes ouvertes fondamentales du marché sont donnés dans le rapport.

