Analyse de la stratégie des acteurs clés du marché de la mobilité aérienne urbaine, taille, revenus, facteurs de croissance et tendances d’ici 2030

Les exigences croissantes pour un mode de logistique et de transport efficace stimulent la croissance du marché.

Taille du marché – 3,10 milliards USD en 2023, croissance du marché – TCAC de 25,9%, tendances du marché – Demande d’un mode de transport alternatif dans la mobilité urbaine

Le marché de la mobilité aérienne urbaine est estimé à 15,54 milliards USD contre 3,10 milliards USD en 2023, offrant un TCAC de 25,9 % jusqu’en 2030. La croissance du marché est motivée par le besoin croissant d’améliorer l’efficacité opérationnelle ainsi que par la réduction de l’intervention humaine pour le transport intraurbain et interurbain avec les eVTOL.

La mobilité aérienne urbaine (UAM) est une forme émergente de service de transport aérien (avec ou sans pilote) dans l’espace aérien à basse altitude. L’industrie en est encore à ses débuts et devrait connaître le premier rayon de commercialisation d’ici la fin de 2023.

La mobilité aérienne urbaine est un modèle de transport qui offre le potentiel de reconstruire les systèmes de mobilité. Il propose un transport aérien urbain accessible, très abordable et rapide tout en réduisant la congestion au sol en déchargeant l’infrastructure de transport routier existante.

Urban Air Mobility s’appuie sur des technologies émergentes telles que la propulsion électrique distribuée, les tendances de la fabrication aérospatiale avancée pour réduire les coûts de production et de nouveaux modèles commerciaux tels que le covoiturage basé sur des applications.

Les principaux acteurs du marché mondial de la mobilité aérienne urbaine sont AIRSPACEX, CityAirbus (Airbus Helicopters), Airbus A3, Aurora Flight Sciences (A Boeing Company), Lilium Aviation, Bartini, Carter Aviation, Passenger Drone, Vimana, Joby Aviation, Volocopter, Workhorse, Kitty Hawk / Zee Aero, Terrafugia, AviaNovations, hopFlyt, Delorean Aerospace, Hoversurf, Agence japonaise d’exploration aérospatiale, Jetpack Aviation, XTI Aircraft, Embraer, Pipistrel et VerdeGo Aero.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

base de la plate-forme, le segment du métro aérien pourrait avoir un marché viable en 2028, avec une génération de revenus de 0,9 milliard USD la première année. Les estimations suggèrent que le nombre de véhicules atteindrait jusqu’à 23 000 en 2030 contre 4 100 en 2028.

La demande de métros aériens devrait gagner du terrain car elle ressemble aux options de transport en commun actuelles comme les bus et les métros avec des itinéraires prédéterminés, des arrêts fixes dans zones à fort trafic dans chaque ville et horaires réguliers.

Le segment des navettes aéroportuaires et des taxis aériens devrait contribuer de manière significative à la part de marché mondiale de la mobilité aérienne urbaine avec une valeur marchande totale disponible d’environ 500 milliards USD au prix d’entrée sur le marché.

Aux États-Unis, on estime que les taxis aériens ont une demande potentielle de près de 55 000 trajets quotidiens, ce qui peut équivaloir à l’objectif servi par 4 000 avions. La valeur marchande annuelle des taxis aériens est estimée à environ 2,5 milliards USD pour les premières années d’exploitation.

Dans le paysage régional, l’Europe devrait être un terrain régional majeur pour le marché de la mobilité aérienne urbaine. L’initiative UAM entreprise par le Partenariat européen d’innovation sur EIP-SCC (Smart Cities and Communities) a été prise en considération par différents pays européens pour explorer le potentiel des drones dans un contexte urbain. Les pays de cette région, tels que la France et l’Allemagne, investissent massivement dans les achats ainsi que dans le développement de systèmes eVTOL avancés pour les opérations commerciales, qui pourraient compléter la part des revenus du marché de la mobilité aérienne urbaine jusqu’en 2030.

Ce rapport prévoit la croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du secteur dans chacun des sous-segments de 2023 à 2030. Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine sur la base du composant, de l’exploitation, de la gamme et de la région :

perspectives des composants (revenus, millions USD ; 2023-2030 )

Infrastructure Stations de recharge Vertiports de gestion du trafic

Plateformes Taxis aériens Navettes aériennes Air Metro Air Ambulance DroNav Véhicule aérien personnel Cargo



Perspectives d’exploitation des véhicules aériens (Revenus, millions USD ; 2023-2030)

)

autonome

hybride

(Revenus, millions USD ; 2023-2030

Intercity (100 kilomètres à 400 kilomètres)

Intracity (20 kilomètres à 100 kilomètres)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2023-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Table des matières :

Chapitre 1. Synopsis du marché

1.1. Définition du marché

1.2. Portée et prémisse de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé analytique

2.1. Aperçu sommaire, 2023-2030

Chapitre 3. Segmentation de la mobilité aérienne urbaine et analyse d’impact

3.1. Analyse de la segmentation de la mobilité aérienne urbaine

3.2. Analyse de la chaîne de valeur du marché de la mobilité aérienne urbaine, 2023-2030

3.3. Cadre réglementaire

3.4. Analyse d’impact sur le marché de la mobilité aérienne urbaine

3.4.1. Analyse des moteurs du marché

3.4.2. Analyse des restrictions du marché

3.5. Opportunités clés priorisées

3.6. Analyse des coûts de fabrication de la mobilité aérienne urbaine

3.7. Analyse de l’industrie – Porter’s

3.8. Analyse PESTEL de la mobilité aérienne urbaine

…..

Chapitre 8. Paysage concurrentiel

8.1. Part des revenus du marché par les fabricants

8.2. Analyse de la répartition des coûts de fabrication

8.3. Fusions & Acquisitions

8.4. Positionnement sur le marché

8.5. Analyse comparative de la stratégie

8.6. Paysage des fournisseurs

Chapitre 9. Profils des entreprises

9.1. AIRSPACEX

9.1.1. Présentation de la société

9.1.2. Performance financière

9.1.3.comparative des produits

9.1.4. Initiatives stratégiques

9.2. Airbus A3

9.2.1. Présentation de la société

9.2.2. Performance financière

9.2.3.comparative des produits

9.2.4. Initiatives stratégiques

9.3. CityAirbus (Airbus Helicopters)

9.3.1. Présentation de l’entreprise

9.3.2. Performance financière

9.3.3.comparative des produits

9.3.4. Initiatives stratégiques

9.4. Aurora Flight Sciences (une société Boeing)

9.4.1. Présentation de la société

9.4.2. Performance financière

9.4.3.comparative des produits

9.4.4. Initiatives stratégiques

9.5. Bartini

9.5.1. Présentation de l’entreprise

9.5.2. Performance financière

9.5.3.produits

9.5.4. Initiatives stratégiques

9.6. Carter Aviation

9.6.1. Présentation de l’entreprise

9.6.2. Performance financière

9.6.3.comparative des produits

9.6.4. Les initiatives stratégiques se

poursuivent….

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une demande de personnalisation ou de plus amples informations, veuillez nous contacter et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport qui répond à vos exigences.

