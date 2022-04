Analyse de la segmentation du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, nouvelles opportunités, dernières tendances, taille et part

Ce rapport d’étude de marché transforme les expériences de marché complexes en expériences plus faciles et ensuite convergées pour une meilleure compréhension du client final. Un groupe talentueux mène des études de marché délibérées, orientées objet et approfondies pour donner les certitudes liées à tout sujet dans le domaine de la promotion au moyen de ce rapport. L’enquête sur les concurrents est un autre élément le plus remarquable de ce rapport d’étude de marché avec lequel les organisations peuvent évaluer ou décomposer les qualités et les lacunes des concurrents et des avantages agressifs supplémentaires. Le rapport fournit la variance de la valeur CAGR pendant la période estimée.

Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 352,26 USD millions d’ici 2028.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de cette industrie ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de cette part de marché.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence ce scénario de croissance du marché.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent sont Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE Systems Ltd, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Inc., Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture, SAP SE et entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché

Sur la base de l’offre, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en solutions et services. En 2021, la solution détenait une plus grande part de marché car les logiciels AML fournis par les entreprises se présentent sous la forme de solutions telles que des logiciels.

Sur la base de la fonction, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en gestion de la conformité, déclaration des transactions en devises, gestion de l’identité des clients, surveillance des transactions. En 2021, la gestion de la conformité détenait une plus grande part du marché, car la gestion de la conformité est le fondement de base du programme AML grâce auquel les banques et les institutions financières sont en mesure de surveiller les transactions, l’identité des clients et les transactions en devises, c’est pourquoi la gestion de la conformité domine en fonction segment.

Sur la base du déploiement, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en cloud et sur site. En 2021, le cloud détenait une plus grande part du marché car il offre une plus grande évolutivité car vous ne payez que pour ce que vous utilisez et pouvez facilement évoluer pour répondre à la demande et réduire également les coûts.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. En 2021, les grandes entreprises détenaient la plus grande part du marché, car les grandes entreprises sont équipées de logiciels AML tels que les institutions financières pour la gestion de la conformité.

En ce qui concerne l’utilisation finale, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en banques et institutions financières, assureurs, jeux et paris, gouvernement, autres. En 2021, les banques et les institutions financières détenaient une plus grande part du marché car les banques et les institutions financières sont plus sensibles au blanchiment d’argent et utilisent de nombreux logiciels pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion de la conformité, la surveillance des transactions et bien d’autres.

Faits saillants suivants les facteurs clés du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent:

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

