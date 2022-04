Analyse de la recherche sur le marché mondial des biocides, taille, parts, applications et tendances actuelles d’ici 2029

Pour réaliser une croissance incroyable des affaires, ce rapport d’étude de marché joue un rôle très central. Une gamme de définitions et de classifications de cette industrie, des applications de cette industrie et de la structure de la chaîne sont fournies dans le rapport. Avec l’année de référence particulière et l’année historique, certaines estimations et certains calculs sont effectués dans ce rapport. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biocides était évalué à 10 889,6 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 16 967,26 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique

Lubrizol Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Clariant (Suisse),

Cortec Corporation (États-Unis)

Dow (États-Unis)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Kemira (Finlande)

Thor (États-Unis)

ADDITIFS POUR L’EAU BWA (ÉTATS-UNIS)

LANXESS (Allemagne)

Albemarle Corporation (États-Unis)

Lonza (Suisse)

Baker Hughes (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

Buckman (États-Unis)

Produits chimiques de spécialité Valtris (États-Unis)

Ecolab (États-Unis)

Merck KgaA (Allemagne)

Ques Industries, Inc. (États-Unis)

Public cible du marché mondial des biocides dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Scénario de dynamique du marché, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Analyser les perspectives du marché avec les tendances récentes et l’analyse SWOT

Segmentation clé du marché

Taper

Composés halogènes

Acides organiques

Biocides à base d’azote (composés d’ammonium quaternaire)

Composés métalliques

Composés organosoufrés

Biocides Phénoliques

Autres

Sur la base du type, le marché des biocides est segmenté en composés halogénés, acides organiques , biocides à base d’azote (composés d’ammonium quaternaire), composés métalliques, composés organosoufrés, biocides phénoliques et autres.

type de produit

Conservateurs

Antiparasitaire

Autres

Sur la base du type de produit, le marché des biocides est segmenté en conservateurs, antiparasitaires et autres.

Application

Traitement de l’eau

Nourriture et boisson

Chaudières et tours de refroidissement industrielles

Soins personnels

Préservation du bois

Peintures et revêtements

CVC, Chaudières

Pétrole et gaz

Combustibles

Fluides de travail des métaux

Industrie maritime

Plastiques

Cuir

Autres

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique 2 . Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer Amélioration des connaissances de l’industrie Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance éclairée. Construire une vision technique Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse des concurrents En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. 11 . En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

