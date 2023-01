Analyse de la recherche sur le marché français et mondial des sacs iv avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

On estime que le marché IV Bags enregistrera un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision 2021-2027. Le principal facteur attribué à la croissance du marché est l’augmentation de la prévalence de maladies, telles que les maladies gastro-intestinales, le cancer, les maladies neurologiques, où des fluides IV sont administrés aux patients. Selon l’OMS, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Dans le monde, il y a près de 1,7 milliard de cas de maladies diarrhéiques infantiles chaque année. Cependant, le risque de lixiviation des produits chimiques des sacs IV en plastique est le principal facteur qui freine le marché.

Les chutes de taux d’électrolytes ne sont pas courantes chez les patients souffrant de diarrhée et de fièvre. Cela provoque des cas de déshydratation modérée à sévère, plus fréquents chez les adolescents. Les sacs IV sont souvent recommandés pour administrer une thérapie intraveineuse pour le traitement de ces patients. Au cours des siècles à venir, le marché connaîtra une utilisation intensive des sacs IV, principalement due à la pénétration croissante des services de santé dans les zones reculées. Voir les attributs intrinsèques des sacs IV dans le stockage, la stérilisation, les exigences de manipulation et le transport à l’avenir offrira des opportunités plus importantes pour la croissance du marché.

Impact du covid-19

Alors que d’autres marchés ont du mal à faire face aux perturbations causées par l’épidémie de COVID-19, les conditions ont favorisé les ventes de sacs intraveineux. Cependant, les défis causés par la disponibilité limitée des matières premières et l’isolement des travailleurs ont ralenti les activités de fabrication.

Les ventes des magasins physiques peuvent avoir souffert ; contrairement à cela, le marché a profité de l’essor des ventes du commerce électronique. Grâce à l’engagement numérique croissant alors que les consommateurs visent à limiter les contacts, les entreprises adoptent des pratiques qui complètent les règles de distanciation sociale. De plus, après la propagation du coronavirus, les consommateurs sont devenus plus attentifs à l’hygiène. Les fabricants se concentrent sur l’utilisation de matériaux d’emballage qui offriront une protection contre les contaminants pendant le transport. Ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché des sacs IV.

Dynamique du marché mondial des sacs IV

Moteurs : Adoption de la thérapie nutritionnelle parentérale

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 11 % des maladies affectant les personnes dans le monde résultent d’un manque de nourriture saine. La nutrition parentérale a été conçue pour aider ces patients à recevoir l’aide diététique suffisante dont ils ont besoin. L’incidence croissante des troubles gastro-intestinaux, des tumeurs malignes, des maladies intestinales ischémiques, de la maladie de Crohn et des complications diabétiques suscite l’intérêt pour le régime parentéral.

NP signifie administration intraveineuse de nutriments, qui peuvent incorporer des protéines, de l’amidon, des minéraux, des électrolytes, des graisses, des vitamines et d’autres composants requis par un patient qui ne peut pas ingérer de nourriture en quantité substantielle en raison d’une complication de santé particulière. L’administration de la nutrition intraveineuse prescrite peut aider à lutter contre diverses complexités de santé et constitue un élément crucial du rétablissement d’un patient. Comme les maladies chroniques sont susceptibles d’augmenter bientôt en raison de la pénurie de nourriture et de l’évolution des situations écologiques, la demande de nourriture parentérale devrait rester constante.

Opportunités : augmentation de l’incidence des maladies chroniques

Les facteurs clés permettant la croissance du marché restent la nécessité d’administrer avec succès le médicament parentéral aux patients qui ont du mal à prendre les médicaments par voie orale. Pour ces patients, les médicaments doivent être administrés par voie intraveineuse. Les médicaments parentéraux sont souvent prescrits pour traiter les maladies intestinales chroniques, le diabète, le cancer, l’insuffisance hépatique et l’insuffisance rénale.

TMR considère l’incidence croissante des maladies chroniques comme l’un des principaux moteurs du marché. Selon l’OMS, la prévalence des maladies non transmissibles augmentera de 57 % entre 2015 et 2020. Dans ce contexte, les experts prédisent une forte demande de poches intraveineuses dans les années à venir. Selon l’OMS, les maladies chroniques telles que le diabète sucré de type 2 et les troubles pulmonaires obstructifs chroniques sont au centre des préoccupations des sociétés pharmaceutiques, car elles recherchent des moyens d’enrayer l’apparition, qui se propage rapidement.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des sacs IV en fonction du matériau, de la capacité, de la chambre et des régions.

Perspectives par type de matériau (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Polyéthylène

Chlorure de polyvinyle

Polypropylène

Autres types de matériaux

Par perspectives de capacité (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

0-250 ml

250-500 ml

500-1000 ml

Par type de chambre Perspectives (Revenus, millions USD, 2017-2027)

Chambre unique

Multi-chambre

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment à chambre unique devrait représenter la plus grande part de marché par type de chambre

Par type, le marché est segmenté en sacs IV à une ou plusieurs chambres. Le segment des sacs multi-chambres comprend les sacs IV à 2 et 3 chambres. Le segment des sacs à chambre unique a capturé la plus grande part de marché en 2020. Une utilisation élevée et l’absence d’alternatives devraient stimuler la croissance du segment, maintenant ainsi la domination du segment tout au long de la période de prévision. Les principaux avantages des sacs en plastique par rapport aux autres conteneurs IV incluent des niveaux de sécurité plus élevés et un transport, une manipulation et une élimination faciles. En revanche, le récipient en verre pour solutions IV n’est préféré que lorsque les médicaments ou les excipients sont incompatibles avec les sachets en plastique couramment utilisés. Les problèmes associés à ces plastiques comprennent la lixiviation et la susceptibilité à la perforation, contaminant ainsi le contenu.

Les sacs IV Bags sont conçus pour résoudre ces problèmes. En conséquence, l’émergence des sacs IV Bags devrait remplacer une part importante des récipients en verre IV au cours de la période de prévision. Les sacs à chambre unique sont utilisés à grande échelle, y compris les sacs compte-gouttes, qui représentent un pourcentage substantiel du marché total des conteneurs IV.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des sacs IV a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des sacs IV au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique comprend des économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Japon qui promettent une croissance rapide du marché des sacs IV. De plus, l’amélioration des dépenses de santé, la sensibilisation accrue des patients et le besoin de solutions de soins de santé technologiquement avancées avec des avantages supplémentaires en matière de réduction des coûts sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché dans cette région. De plus, la demande croissante de sacs médicaux spécialisés résulte du vieillissement de la population, de l’augmentation des cas de maladies chroniques et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

On pense que le Japon possède la meilleure infrastructure de soins de santé parmi les autres pays en développement de la région Asie-Pacifique. La disponibilité des derniers traitements de santé et des solutions techniquement avancées encourage la demande de sacs intraveineux dans la région. De plus, le gouvernement japonais vise à fournir de meilleurs établissements de santé à la population. La sensibilisation accrue aux risques et dangers associés aux produits médicaux à base de PVC contribue à l’adoption rapide des poches IV.

Principaux acteurs du marché

Le marché des sacs IV est modérément concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Certaines des sociétés qui dominent actuellement le marché sont Baxter International Inc., ICU Medical Inc., B. Braun Medical Inc., Haemotronic, Technoflex, Sippex IV bag, POLYCINE GmbH, Otsuka Pharmaceutical India Private Limited et Kraton Corporation. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.