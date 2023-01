Analyse de la recherche sur le marché français et mondial des peintures automobiles avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des peintures automobiles était évalué à 10,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,3 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2030. Le processus de peinture automobile comprend étapes définies pour assurer l’application d’un revêtement protecteur et efficace. Les pièces et les panneaux de carrosserie du véhicule sont disposés dans un assemblage temporaire appelé carrosserie en blanc. Ensuite, la peinture automobile est appliquée dans un environnement à température contrôlée pour accélérer le processus de séchage. Plusieurs étapes d’application sont effectuées pour assurer l’intégrité de la peinture pendant une période prolongée.

Des facteurs tels que la recrudescence de la demande de peintures automobiles respectueuses de l’environnement et l’augmentation de la production automobile sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des peintures automobiles. Cependant, la hausse des prix des matières premières pour fabriquer des peintures automobiles freine la croissance du marché. Au contraire, une concentration accrue sur la production de peintures automobiles rentables devrait offrir des opportunités de croissance rémunératrices pour l’acteur opérant sur le marché des peintures automobiles.

Définition du marché mondial des peintures automobiles

La peinture automobile est une formule à base d’eau pulvérisée sur la surface d’une automobile à l’aide d’un pistolet pulvérisateur. Ces peintures sont constituées d’un émail à base de polyuréthane, qui protège la surface d’une automobile des dommages environnementaux, améliorant ainsi l’esthétique des véhicules à moteur.

Dynamique du marché mondial des peintures automobiles

Drivers : Hausse de la demande de peintures automobiles innovantes et respectueuses de l’environnement

L’augmentation de la préférence pour les peintures écologiques par rapport aux peintures traditionnelles est un facteur clé contribuant à la croissance du marché. Ceci est attribué au fait que les peintures écologiques sont à base d’eau et que les peintures traditionnelles sont à base de solvant. Les peintures à base de solvants utilisent des produits à base de produits pétrochimiques qui contiennent des composés organiques volatils nocifs pour l’environnement. Les COV contiennent divers produits chimiques, dont certains peuvent avoir des effets néfastes sur la santé à court et à long terme. Les peintures à base d’eau sont diluées avec de l’eau, ce qui réduit considérablement la quantité de COV qu’elles contiennent. Ainsi, une augmentation de la demande de peintures écologiques devrait propulser la croissance du marché des peintures automobiles, car elles peuvent réduire l’impact négatif sur l’environnement.

Contraintes : Hausse des prix des matières premières

Pour l’ensemble des entreprises œuvrant dans l’industrie des peintures automobiles, le coût des matières premières nécessaires à la production des peintures a fortement augmenté au cours des derniers mois. Le coût des matières premières et des matières premières joue un rôle essentiel pour les fabricants de peinture, car plus de 50 % des coûts d’exploitation sont liés aux matières premières. Ainsi, la flambée des prix des matières premières a entraîné une hausse du prix final du produit. Ainsi, la hausse des prix des matières premières devrait entraver la croissance du marché des peintures automobiles.

Portée du marché mondial des peintures automobiles

L’étude classe le marché des peintures automobiles en fonction du revêtement, du type de texture, de la technologie, de l’équipement de peinture et du type de véhicule, aux niveaux régional et mondial .

Par Coating Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Apprêt

Couche de base

Couche transparente

Revêtement électrolytique

Par type de texture Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Solide

Métallique

Nacré

Autres

Par Perspectives technologiques ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Revêtements à base d’eau

Revêtements à base de solvant

Revêtements en poudre

Par Perspectives de l’équipement de peinture ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Pistolet pulvérisateur sans air

Pistolet pulvérisateur électrostatique

Par type de véhicule Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Voitures particulières

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des vernis transparents représente la plus grande part de marché, en enduisant

Selon le revêtement, le marché est classé en apprêt, couche de base, couche transparente et électrocouche. Parmi ceux-ci, le segment des vernis transparents a été le plus gros contributeur au marché des peintures automobiles. La couche transparente est la couche supérieure appliquée sur le dessus de la couche de base qui ne contient aucun pigment ni couleur. De plus, la couche transparente est utilisée pour protéger la couche de base et non pour ajouter une tonalité de couleur. De plus, cette couche contient des produits chimiques spécialisés qui permettent une adhérence facile aux composants, tels que les plastiques automobiles et les têtes de pare-chocs, et offre une finition brillante, améliorant ainsi l’esthétique du véhicule.

L’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des peintures automobiles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,3 % sur le marché mondial des peintures automobiles au cours de la période de prévision .

L’expansion des activités en incorporant de nouvelles usines de fabrication par les principales entreprises de peinture automobile et les initiatives prises par les constructeurs automobiles pour améliorer la qualité des peintures automobiles afin de réduire l’impact environnemental sont les principaux facteurs prévus pour propulser la croissance du marché des peintures automobiles en Amérique du Nord.

Acteurs clés du marché mondial des peintures automobiles

Les principaux acteurs du marché proposant des offres de produits innovantes recherchent des opportunités de croissance sur le marché mondial des peintures automobiles pour atteindre une part de marché plus élevée. Le lancement de produit, le partenariat et la collaboration sont les stratégies les plus largement adoptées, suivies par l’accord, l’acquisition et l’expansion commerciale entre les leaders du marché.

Les principaux acteurs du marché automobile mondial sont :