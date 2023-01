Analyse de la recherche sur le marché français et mondial des cosmétiques végétaliens avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

Analyse de la recherche sur le marché français et mondial des cosmétiques végétaliens avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des cosmétiques végétaliens devrait passer de 15,2 milliards USD en 2021 à 26,2 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 6,2 % . de 2022 à 2030. Les cosmétiques végétaliens sont des produits de beauté biologiques composés d’extraits de plantes et de dérivés bénéfiques pour l’environnement. Ces produits sont réputés sans cruauté car ils ne contiennent aucun sous-produit animal ou test chimique dangereux sur les animaux. Les cosmétiques végétaliens contiennent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, de la gélatine, du collagène et d’autres nutriments d’origine naturelle. Ces produits de beauté sans toxines présentent divers avantages par rapport aux cosmétiques à base de produits chimiques en termes de réduction de l’acné cutanée, de préservation de la nutrition de la peau et d’amélioration de la santé de la peau. En conséquence, les cosmétiques végétaliens dans les produits de beauté pour le visage, les cosmétiques pour les yeux, les produits de maquillage pour les ongles, les produits de coiffure et les produits de coloration sont largement accessibles.

L’augmentation du consumérisme végétalien dans le monde, où les consommateurs s’opposent à la cruauté envers les animaux et recherchent des cosmétiques qui éliminent tout composant animal, est l’une des principales causes de l’expansion du marché. En conséquence, il y a un mouvement dans le secteur des cosmétiques, principalement animé par des consommateurs soucieux de l’éthique qui choisissent des produits végétaliens.

Dynamique du marché mondial des cosmétiques végétaliens

La popularité croissante du véganisme et la sensibilisation croissante des consommateurs aux origines des produits cosmétiques stimulent largement la demande de cosmétiques végétaliens. En outre, la fréquence croissante de nombreuses maladies liées à la peau et les préoccupations croissantes en matière de santé concernant l’impact néfaste des composants cosmétiques à base de pétrole sont à l’origine de l’expansion du marché. En plus de cela, le développement de nombreuses campagnes de sensibilisation par diverses organisations visant à réduire les pratiques contraires à l’éthique et la cruauté envers les animaux lors de la fabrication de produits de beauté soutient également la croissance du marché mondial. Conformément à cela, l’application de règles strictes interdisant les dérivés d’origine animale a augmenté la demande de produits de beauté certifiés végétaliens.

De plus, l’impact croissant des tendances de la beauté sur les réseaux sociaux et le nombre croissant de soutiens de célébrités pour l’utilisation de cosmétiques végétaliens augmentent la demande de produits. Outre les cosmétiques standard accessibles aux femmes, certaines entreprises développent des articles de toilette masculins végétaliens pour répondre à leurs préférences et besoins en constante évolution. De plus, l’essor des plateformes de commerce électronique a dynamisé les offres de produits soutenues par des remises intéressantes, la livraison à domicile et des méthodes de paiement sécurisées. En outre, certaines entreprises de vêtements et d’accessoires de luxe intègrent des gammes de cosmétiques végétaliens dans leurs portefeuilles de produits pour élargir leur clientèle, ce qui, à son tour, augmente la croissance du marché mondial.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des cosmétiques végétaliens

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mondial sur de nombreux aspects de la vie. De nombreux cosmétiques végétaliens sont utilisés comme adhésifs, imperméabilisants et vernis dans le secteur du bâtiment. Au milieu de cette épidémie mondiale, l’activité de construction a presque cessé dans le monde entier, entraînant une forte baisse de la demande de cosmétiques végétaliens. De plus, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a entraîné des contraintes de transport à l’échelle nationale et mondiale. La mobilité des matières premières et des produits finis a considérablement entravé le secteur des cosmétiques végétaliens et ses secteurs d’utilisateurs finaux. Cela contribue à la croissance décroissante du marché mondial des cosmétiques végétaliens.

Les avancées des produits dans le secteur pharmaceutique, telles que la création de microcapsules et de nanoparticules, permettent l’utilisation de cosmétiques végétaliens dans cette industrie. Elle contient une teneur élevée en THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et un riche profil terpénique, ce qui la rend extrêmement puissante sur le plan médical. De plus, les cosmétiques végétaliens ont des capacités uniques de formation de film et de revêtement. En conséquence, il est également utilisé pour le film des comprimés et l’enrobage entérique, ce qui conduit à la préférence des clients pour les cosmétiques végétaliens.

Les fabricants opérant sur le marché mondial des cosmétiques végétaliens développent constamment de nouvelles méthodes de fabrication pour augmenter le rendement, réduire l’impact environnemental, réduire considérablement la consommation d’énergie et améliorer la qualité des produits. De plus, des techniques analytiques à haut rendement, telles que la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse, ont contribué à la pureté et à la qualité des composés chimiques du pin.

Le marché mondial des cosmétiques végétaliens est un secteur de marché concurrentiel où les utilisateurs finaux recherchent des solutions rentables pour leurs produits finaux. Les fabricants produisent des articles de haute qualité à faible coût pour répondre à ce besoin. Cet élément est également en charge de l’innovation produit, qui stimule la demande et la vente de cosmétiques végétaliens.

Portée du marché mondial des cosmétiques végétaliens

L’étude classe le marché des cosmétiques végétaliens en fonction du type de produit et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Soin de la peau

Soin des cheveux

Cosmétique Couleur

Autres

Par perspectives du canal de distribution (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Hypermarchés & Supermarchés

Magasins spécialisés

Commerce électronique

Autres

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des magasins spécialisés devrait représenter la plus grande part de marché, en fonction du canal de distribution

Sur la base de la source, le marché des cosmétiques végétaliens est divisé en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres. En 2021, le segment des magasins spécialisés a généré les revenus les plus élevés du marché. Ces détaillants se sont concentrés sur la vente de divers articles, y compris des cosmétiques végétaliens, sur la restauration des clients et sur la possibilité de choisir parmi différentes marques avant de faire un achat. De plus, ces entreprises offrent des rabais et des coupons sur ces articles, ce qui a augmenté le trafic piétonnier dans ces endroits.

L’Asie-Pacifique devrait représenter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de l’analyse régionale, le marché mondial des cosmétiques végétaliens a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique devrait être le segment régional à la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé en raison de la sensibilisation du public à la cruauté envers les animaux et de la demande croissante de cosmétiques végétaliens dans des pays comme l’Inde, l’Australie et d’autres. De plus, le véganisme a été populaire dans plusieurs pays suite à l’épidémie, dont l’Inde, l’Australie et le Japon. Ceci, à son tour, devrait offrir un énorme potentiel de croissance du marché dans cette région tout au long de la période de prévision.

Acteurs du marché mondial des cosmétiques végétaliens

Le marché mondial des cosmétiques végétaliens est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant plusieurs stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

Les principaux acteurs du marché mondial des cosmétiques végétaliens sont :