Analyse de la recherche sur le marché des haut-parleurs intelligents, taille et tendances actuelles

Le marché des haut-parleurs intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 3,0 milliards USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 9,65% dans les pays susmentionnés. période de prévision.

La liste des acteurs clés présentés dans l'étude comprend un aperçu du marché, les stratégies commerciales, les données financières, les activités de développement, la part de marché et l'analyse SWOT :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des haut-parleurs intelligents sont Amazon, Inc, Harman International, Apple Inc., Sonos, Alphabet Inc, Baidu, Inc, LLC, Bose Corporation, Sony Corporation, Onkyo Corporation, Samsung Electronics, Panasonic Corporation, Alibaba Group, Altec Lansing, Lenovo Group Ltd., Xiaomi Inc., SK Telecom Co., Ltd., Facebook, Pioneer Corporation et LG Electronics, entre autres.

Segmentation clé du marché

Sur la base d’une assistance virtuelle intelligente, le marché des haut-parleurs intelligents est segmenté en Alexa, Google Assistance, Siri, Dueros, Aligénie, Xiao Ai et autres.

Sur la base des composants, le marché des haut-parleurs intelligents est segmenté en matériel et logiciel. Le matériel est sous-segmenté en processeur, mémoire, circuit intégré d’alimentation, circuit intégré de connectivité, microphone, pilote de haut-parleur, circuit intégré audio et autres.

Sur la base du prix, le marché des haut-parleurs intelligents est segmenté en bas, moyen et haut de gamme.

Sur la base de l’application, le marché des haut-parleurs intelligents est segmenté en maison intelligente, consommateur, bureau intelligent et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des haut-parleurs intelligents est segmenté en ligne et hors ligne.

