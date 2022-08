Analyse de la production du marché des équipements forestiers en Amérique du Nord, plans clés, offre et demande, facteurs de croissance et développements récents

Le rapport sur le marché mondial des équipements forestiers en Amérique du Nord révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Commencez le processus d’élaboration du rapport d’étude sur le marché des équipements forestiers en Amérique du Nord avec des conseils d’experts en suivant quelques étapes ou plusieurs étapes. Ce rapport de l’industrie contient un chapitre et des profils sur le marché mondial de l’équipement forestier nord-américain et toutes ses sociétés affiliées, qui fournit des données précieuses sur ses perspectives en termes de finances, de portefeuille de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport de marché permet aux organisations de posséder des données et des informations générées par des méthodes de recherche bien établies. Le document North American Forestry Equipment Market contient une analyse complète du contexte de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parent.

Le marché des équipements forestiers devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 628,41 USD et atteindre 1 million d’ici 2028, analysé par Data Bridge Market Research. L’adoption croissante de l’automatisation dans différentes industries contribue à la croissance du marché des équipements forestiers.

L’équipement forestier est utilisé pour l’exploitation forestière, cet équipement aide à couper , traiter, charger et transporter les grumes à l’endroit souhaité (par exemple, mil) pour un traitement ultérieur, car le bois est très haut et lourd, des machines lourdes sont nécessaires pour les couper et les soulever. Traditionnellement, ce travail était fait manuellement, mais il y avait plusieurs blessés sur le chantier et le projet prenait plus de temps. L’exploitation forestière est le début du processus de fourniture du bois comme matière première pour de nombreuses applications telles que le logement , l’énergie, la construction et les produits de consommation en papier. Les systèmes d’exploitation forestière sont également utilisés pour gérer les forêts, réduire les risques d’incendie de forêt et restaurer la fonction de l’écosystème.

Le rendement élevé des grumes rondes nécessite des équipements forestiers pour la coupe, la transformation, le levage et le chargement, augmentant ainsi la croissance du marché des équipements forestiers. Le coût élevé de la récolte augmente principalement en raison du coût initial d’achat des machines.Ces machines sont des véhicules lourds et nécessitent des coûts d’entretien élevés. Par conséquent, l’augmentation du coût de production global freine la croissance du marché des équipements forestiers. Au fil des ans, les développements technologiques en matière d’équipement forestier ont augmenté la productivité des installations forestières. Cela contribue à augmenter la productivité et à réduire les coûts, ce qui constitue une fenêtre d’opportunité majeure pour la croissance du marché des équipements forestiers. L’augmentation des coûts due aux fuites des systèmes hydrauliques est extrêmement difficile pour les entreprises et devient ainsi un défi majeur pour la croissance du marché des équipements forestiers.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché nord-américain des équipements forestiers sont INDUSTRIAS GUERRA, SA, Palmse Mehaanikakoda, CRANAB AB, Komatsu Forest (filiale de Komatsu Ltd.), Quadco Inc., Southstar Equipment, Rotobec, Waratah (filiale de Deere) & Company), SP Maskiner, Log Max AB et d’autres fabricants nationaux. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Portée du rapport sur le marché des équipements forestiers en Amérique du Nord:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial des équipements forestiers nord-américains , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial de l’équipement forestier en Amérique du Nord.

Le marché des équipements forestiers est segmenté en fonction du type, du produit, de la source d’alimentation, du matériau, du type de forêt, du type de système, de la technologie et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des équipements forestiers est segmenté en équipements de récolte, équipements d’extraction, équipements de traitement des champs, équipements de coupe et de chargement et autres équipements. En 2021, l’équipement d’abattage est dominant car il est principalement utilisé pour l’abattage de bois, de pins et d’autres arbres, et est même appelé le premier processus d’abattage d’arbres.

Sur la base du produit, le marché des équipements forestiers est segmenté en abatteuses, abatteuses, broyeurs de souches, broyeurs, palettiseurs, transitaires, chargeuses de grumes, abatteuses , débusqueuses, camions de transport de bois, déchiqueteuses de bois énergétiques, etc. Le segment des moissonneuses détiendra la plus grande part du segment des produits d’ici 2021, car il s’agit d’une solution rentable pour la récolte directe des arbres.

Sur la base de l’alimentation électrique, le marché des équipements forestiers est segmenté en essence, filaire, batterie , sans fil et autres. Le segment de l’essence aura la part de marché la plus élevée dans le segment de l’énergie en 2021, car le moteur de l’équipement est alimenté à l’essence, fournissant plus de puissance pour les travaux sur le terrain.

Sur la base des matériaux, le marché des équipements forestiers est segmenté en métal, bois, plastique, plastique recyclé , résine synthétique et autres. En 2021, le segment des métaux domine le segment des matériaux, car l’appareil est en métal, ce qui offre une résistance et une durabilité élevées pour le travail.

Analyse/aperçus régionaux du marché des équipements forestiers en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’équipement forestier est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, les types de matériaux, les utilisateurs finaux et les applications susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements forestiers en Amérique du Nord sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA ) en tant que Moyen-Orient et Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande d’équipements forestiers nord-américains en fibrociment dans la région.

D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la position prépondérante des acteurs du marché nord-américain de l’équipement forestier en fibrociment dans la région. De plus, la forte demande de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Comment la recherche DBMR aide les clients à prendre des décisions :

Développer une nouvelle stratégie de développement de produits

Soutenir et aligner les décisions d’investissement/d’affaires

Benchmark pour juger de sa propre compétitivité

Aider au processus de planification d’entreprise

En tant que contrôle fiable et indépendant des prévisions internes de l’entreprise

Soutenir la stratégie d’acquisition

Voici la table des matières du rapport :

Hypothèses et acronymes utilisés méthodologie de recherche Aperçu du marché nord-américain des équipements forestiers Analyse de la chaîne d’approvisionnement des équipements forestiers en Amérique du Nord Analyse des prix des équipements forestiers en Amérique du Nord Analyse et prévisions du type de marché mondial des équipements forestiers nord-américains Analyse des applications et prévisions du marché mondial des équipements forestiers nord-américains Analyse du marché mondial des équipements forestiers nord-américains et prévisions des canaux de vente Analyse du marché mondial des équipements forestiers nord-américains et prévisions régionales Analyse et prévisions du marché nord-américain des équipements forestiers en Amérique du Nord Analyse et prévisions du marché des équipements forestiers en Amérique latine en Amérique du Nord Analyse et prévisions du marché des équipements forestiers en Europe et en Amérique du Nord Analyse et prévisions du marché des équipements forestiers en Amérique du Nord en Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique en Amérique du Nord Paysage concurrentiel

