Analyse de la portée et des opportunités du marché de la technologie de manipulation des liquides 2022-2029

Le marché de la technologie de gestion des liquides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L'augmentation de l'adoption de la robotique dans l'industrie pharmaceutique et l'inclusion de la technologie de gestion automatisée des liquides stimulent le marché de la technologie de gestion des liquides.

Le marché de la technologie de gestion des liquides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’augmentation de l’adoption de la robotique dans l’industrie pharmaceutique et l’inclusion de la technologie de gestion automatisée des liquides stimulent le marché de la technologie de gestion des liquides.

Les principaux acteurs qui dominent le marché dans le monde sont :

Agilent Technologies, Inc

Aurora Biomed Inc

Danaher

Instruments BioTek, Inc

Laboratoires Bio-Rad, Inc

Analyste Jena SA

Corning Incorporé

Formulatrice

Compagnie de Hamilton

Robotique Hudson

LABCYTE INC

Lonza

PerkinElmer Inc

QIAGEN

Thermo Fisher Scientific Inc

Tecan Trading SA

Sartorius SA

METTLER TOLEDO

Gilson Incorporé

Eppendorf AG

AutoGen, Inc

OUVERTS

Teledyne CETAC Technologies

André Alliance

Segmentation du marché de la technologie de gestion des liquides :

Par produit (postes de travail automatisés, petits appareils, consommables)

Par type (traitement automatisé des liquides, traitement manuel des liquides, traitement semi-automatisé des liquides)

Par application (Drug Discovery & ADME-Tox Research, Cancer & Genomic Research, Bioprocessing/Biotechnology, Others)

Par technologie (technologie de distribution par valve, technologie de solénoïde de seringue, technologie à jet d’encre, technologie de capillaire en verre, technologie de manipulation automatisée des liquides)

Par utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, laboratoires médicaux/médico-légaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, industries chimiques, autres)

Taille et tendances du marché mondial des technologies de traitement des liquides, moteurs, contraintes, opportunités de croissance, analyse au niveau régional et national, opportunités d'investissement et recommandations

Points saillants du rapport :

L’étude fournit un résumé de la portée du produit du marché mondial Technologie de gestion des liquides. Aussi, les stratégies de marché qui sont adoptées par les grandes entreprises.

Des informations sur le volume de production et les tendances des prix sont fournies dans le rapport.

Les données relatives au taux de concentration de l’industrie du marché en ce qui concerne les matières premières sont présentes dans le rapport.

Taille et tendances du marché mondial des technologies de traitement des liquides, moteurs, contraintes, opportunités de croissance, analyse au niveau régional et national, opportunités d’investissement et recommandations

Il fournit une prévision sur six ans basée sur les prévisions de croissance du marché de la technologie de manipulation des liquides.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Technologie de traitement des liquides

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie de gestion des liquides :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

