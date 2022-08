Analyse de la part de marché des modèles PDX en Amérique du Nord, perspectives concurrentielles, croissance et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport d’étude de marché sur les modèles PDX en Amérique du Nord est prévu en rassemblant des données d’études de marché de différents coins du monde avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Les études de segmentation du marché menées dans ce rapport détaillé concernant le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour rendre un verdict sur les produits. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et les nouveaux marchés géographiques.En utilisant des outils et des techniques éprouvés et à jour, des informations complexes sur le marché sont présentées dans une version plus simple dans le rapport gagnant sur le marché nord-américain des modèles PDX pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

Le rapport d’analyse du marché des modèles PDX en Amérique du Nord prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus commerciaux clés, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications. Une étude est menée sur l’aperçu du marché en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. La portée géographique des produits est également prise en compte de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de caractériser les stratégies de distribution des produits dans ces zones.Pour de meilleures décisions, plus de génération de revenus et des affaires rentables, ce rapport d’étude de marché sur les modèles PDX en Amérique du Nord est la clé.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX) comprennent:



Crown Bioscience Inc. (États-Unis)

LE LABORATOIRE JACKSON (USA)

Champions Oncology, Inc. (États-Unis)

Laboratoires Charles River (États-Unis)

Wuxi AppTec (Chine)

Oncodesign (Canada)

Aragen Bioscience (Inde)

Biocytogène (États-Unis)

Bioduro (États-Unis)

Creative Animodel (États-Unis)

Covance Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché des modèles de xénogreffe dérivée du patient (PDX): –

Par types : modèles de souris, modèles de rat





Par application : développement préclinique de médicaments et recherche en oncologie, analyse de biomarqueurs



Analyse et informations clés du marché :

Le marché des modèles PDX devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 161 706,57 milliers de dollars d’ici 2027 contre 46 573,49 milliers de dollars en 2019. La demande croissante et l’adoption généralisée des modèles PDX dans la recherche préclinique et la demande croissante de médecine personnalisée dans les modèles PDX sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Dans les modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX), des tumeurs cancéreuses ou des cellules de patients sont transférées/implantées dans des rongeurs immunodéprimés tels que des souris ou des rats. Les modèles PDX sont développés pour la recherche sur le cancer sur la base des attentes selon lesquelles ces modèles ont la capacité de préserver les caractéristiques de la tumeur, en particulier pour la xénogreffe orthotrope dérivée du patient. Fondamentalement, ces modèles impliquent le transfert transparent d’échantillons de maladies humaines à des souris.

Portée et taille du marché des modèles PDX en Amérique du Nord

Le marché des modèles PDX est segmenté en fonction du type, du type de tumeur, de l’application, de la technique et de l’utilisateur final. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des modèles PDX est segmenté en modèles de souris et de rats . Les modèles de souris et de rats sont ensuite segmentés en développement préclinique de médicaments, recherche fondamentale sur le cancer, analyse de biomarqueurs, essais cocliniques et médecine de précision. En 2020, le segment des modèles de souris devrait dominer le marché, car les chercheurs utilisent de plus en plus des modèles de souris plutôt que des rats, en raison de la supériorité des souris en tant que modèles génétiques. De plus, la petite taille des souris offre certains avantages, notamment la nécessité de doses de médicaments plus faibles, ce qui les rend plus rentables dans la recherche sur le développement de médicaments.

En fonction du type de tumeur, le marché des modèles PDX est segmenté : modèles de tumeurs gastro-intestinales, modèles de tumeurs gynécologiques, modèles de tumeurs respiratoires, modèles de tumeurs pulmonaires, modèles de tumeurs urologiques, modèles de tumeurs hématologiques, etc. En 2020, le segment des modèles de tumeurs gastro-intestinales devrait dominer le marché en raison du nombre croissant de modèles de tumeurs gastro-intestinales couplé à l’augmentation des enquêtes sur les tumeurs gastro-intestinales dans les institutions universitaires et de recherche et les organismes de recherche sous contrat.

Marché nord-américain des modèles PDX, par région :

Le marché des modèles PDX est analysé et des informations sur la taille du marché par type, type de tumeur, application, technique et utilisateur final sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des modèles PDX sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Dans la région nord-américaine, les États-Unis dominent le marché avec une adoption croissante des modèles PDX pour la recherche préclinique sur les modèles PDX sur le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Les initiatives stratégiques du gouvernement et du secteur privé sur le marché des modèles PDX créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des modèles PDX

Le marché des modèles PDX vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de l’industrie esthétique de chaque pays avec les ventes de modèles PDX, l’impact de l’avancement des modèles PDX et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des modèles PDX. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Table des matières : Marché nord-américain des modèles PDX

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les modèles nord-américains de PDX dans le secteur de la santé

7 Marché nord-américain des modèles PDX, par type de produit

8 Marché nord-américain des modèles PDX, par mode

9 Marché nord-américain des modèles PDX, par type

10 Marché nord-américain des modèles PDX, par mode

11 Marché nord-américain des modèles PDX, par utilisateur final

12 Marché nord-américain des modèles PDX, par géographie

13 Marché nord-américain des modèles PDX,

aperçu des activités 14 Analyse SWOT

15 Profils d’entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports associés

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et aperçus du marché du marché Modèles PDX en Amérique du Nord?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs sur le marché Modèles PDX en Amérique du Nord?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants sur le marché des modèles PDX en Amérique du Nord?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des modèles PDX en Amérique du Nord auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché des modèles PDX en Amérique du Nord?

Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie des modèles PDX en Amérique du Nord ?

Qui sont les meilleurs joueurs de l’industrie des modèles PDX en Amérique du Nord?

Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché Modèles PDX en Amérique du Nord ?

Quelles sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix pour le marché Modèles PDX en Amérique du Nord?

