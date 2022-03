Analyse de la part de marché, de la taille et des tendances du marché des logiciels de gestion d’événements en se concentrant sur les principaux acteurs clés Active Network, LLC; Aventri, Inc. ; Cvent India Private Limited,

Ce rapport de marché aide les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un tel rapport d’étude de marché de qualité supérieure.

Le marché mondial des logiciels de gestion d’événements devrait connaître un TCAC sain de 12,23 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Les progrès technologiques et le développement de la réalité virtuelle et l’utilisation croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique dans la gestion d’événements sont le facteur de croissance du marché.

Le rapport mondial sur le marché des logiciels de gestion d’événements par une étude approfondie de l’industrie des logiciels de gestion d’événements qui couvre de manière exhaustive tous les aspects des différents secteurs verticaux de l’industrie. Cela inclut son analyse des performances passées, la dernière estimation des performances du marché pour l’année en cours sur la base des moteurs, des défis et des tendances .

Répartition du marché mondial des logiciels de gestion d’événements :

Par composant

Logiciel Logiciel de planification d’événements Logiciel de gestion des sites Logiciel d’enregistrement d’événements et de billetterie Logiciel de marketing événementiel Logiciel d’analyse et de rapport Technologie sur site Logiciel de gestion de contenu Logiciel de gestion des visiteurs Les autres

Prestations de service Services professionnels Assistance et entretien Déploiement et intégration Consultant Services gérés



Par type de déploiement

Nuage

Sur place

Par type d’organisation

Petite entreprise de taille moyenne

Grande entreprise

Par utilisateur final

Organisateur et planificateur d’événements

Entreprise

Gouvernement

Éducation

Autre

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

PESTLE Analysis comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché des logiciels de gestion des événements.

L’analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et des segments de types de produits. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Forces dynamiques du marché mondial des logiciels de gestion des événements:

Facteurs de marché:

La demande croissante d’automatisation des événements parmi les spécialistes du marketing accélérera également le marché

L’utilisation croissante des médias sociaux pour le marketing événementiel agit comme un moteur du marché au cours de la période de prévision

L’adoption croissante de solutions avancées d’analyse de données est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

Le nombre croissant d’utilisateurs de smartphones stimulera la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de sensibilisation de la population freinera la croissance du marché

Le coût d’investissement élevé lié aux logiciels de gestion d’événements limitera la croissance de ce marché

La complexité associée à la combinaison d’un logiciel de gestion d’événements avec un système d’entreprise agit également comme une contrainte du marché

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial des logiciels de gestion des événements ?

Voici la liste des joueurs :

Réseau actif, LLC ; Aventri, Inc. ; Cvent India Private Limited, ; Eventbrite ; Arlo ; KitApps, Inc./Attendify ; Pluie Focus ; Bizabo ; Banque d’événements ; Certains Inc ; réservation d’événements ; EventMobi ; Rassembler; Hubb, LLC ; Regpacks ; SignUpGenius, Inc ; Ungerboeck; Whova ; Profit Systems Inc. ; Eventzilla ; entre autres.