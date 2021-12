Analyse de la part de marché, de la taille et des tendances des essais non destructifs et des tendances axée sur les principaux acteurs clés Sonatest, Fischer Measurement Technologies India Private Limited, NDT Global,

Le rapport d’étude de marché sur les tests et l’inspection non destructifs fournit les informations et les analyses de marché les plus récentes. Les principaux acteurs du marché prennent des mesures telles que des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et des acquisitions, ce qui affecte le marché et l’industrie dans son ensemble et affecte également les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs TCAC. En outre, ce rapport tente de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Un rapport de marché influent sur les tests et l’inspection non destructifs utilise des solutions d’expertise et des capacités potentielles qui aident à développer les activités et à prospérer sur le marché.

Le marché des essais non destructifs et de l’inspection atteindra une valeur estimée à 6,54 milliards de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 7,55% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation des progrès technologiques continus dans les actes d’automatisation, de robotique et d’électronique comme un facteur essentiel du marché des essais et de l’inspection non destructifs.

Les méthodes d’essais non destructifs (END) sont essentiellement utilisées dans les industries de l’ingénierie pour évaluer les nombreuses propriétés des structures, des équipements, des matériaux et des composants sans causer de dommages.

L’évaluation fournit une vue et des informations à 360 °, décrivant les principaux résultats de l’industrie, le scénario actuel témoigne d’un ralentissement et l’étude vise à des stratégies uniques suivies par les principaux acteurs. Ces informations aident également les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour une rentabilité améliorée. De plus, l’étude aide les acteurs du capital-risque ou privés à mieux comprendre les entreprises pour prendre des décisions plus éclairées.

Concurrents clés:

GENERAL ELECTRIC, MISTRAS Group, Inc., Olympus Corporation, Ashtead Technology Ltd, Nikon Metrology NV, Magnaflux, Zetec, Inc., Eddyfi, YXLON International, Sonatest, Fischer Measurement Technologies India Private Limited, NDT Global, FTH, LLC., Bosello High Technology srl, Labquip NDT, FPrimeC Solutions Inc., LynX Inspection, Cygnus Instruments et Acuren parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Offres de rapport de marché en bref :

** Une référence approfondie des tendances dominantes ainsi que des dynamiques de marché pertinentes

** Analyse élaborée et référence des produits de base et des segments dynamiques

**Une analyse approfondie du spectre de la concurrence et des stratégies gagnantes des principaux acteurs

**Analyse COVID-19 et voie de récupération

**Analyse PESTEL et SWOT en plus des autres analyses

Le rapport sur les tests et l’inspection non destructifs est conçu pour offrir des percées remarquables concernant les opérations de distribution et de chaîne d’approvisionnement, en plus de présenter l’angle logistique. Ce rapport Essais et inspection non destructifs est conçu pour mettre en évidence des détails cruciaux sur les principales tendances de la concurrence, les canaux de vente populaires ainsi que d’autres paramètres déclencheurs de croissance, cruciaux pour la croissance. Le rapport identifie également le segment avec le potentiel de croissance le plus prometteur et les capacités d’augmentation des revenus.

Segmentation clé du marché :

Par technique (tests par ultrasons, tests d’inspection visuelle, test de particules magnétiques, test de ressuage, test de courants de Foucault, test radiographique, test d’émission acoustique, autres),

Méthode (inspection visuelle, inspection de surface, inspection volumétrique, autres méthodes),

Service (services d’inspection, services de location d’équipement, services d’étalonnage, services de formation),

Vertical (Industrie manufacturière, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructures publiques, automobile, production d’électricité, autres),

Le rapport comprend la segmentation par région Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud) du marché. Dans la segmentation régionale, les régions dominant le marché mondial Essais et inspection non destructifs sont incluses ainsi que les régions où la croissance du marché est lente.

