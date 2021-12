Analyse de la pandémie de l’industrie mondiale du marché de la surveillance de la corrosion, taux de croissance, prévision de l’analyse des nouvelles tendances jusqu’en 2028

La surveillance de la corrosion est la technique de mesure de la corrosivité des conditions du flux de processus à l’aide d’équipements et de dispositifs. La surveillance de la corrosion permet d’augmenter la productivité et de réduire les temps d’arrêt en identifiant les causes et les emplacements. L’exigence de protection des actifs et des anciennes infrastructures, machines et équipements dans les industries anciennes conduit à la corrosion des métaux, ce qui augmente le besoin de surveillance de la corrosion qui a un impact significatif sur la croissance du marché de la surveillance de la corrosion.

Le rapport sur le marché de la surveillance de la corrosion contient principalement les fabricants suivants: Applied Corrosion Monitoring Ltd, BAC Corrosion Control Ltd., Cosasco, Emerson Electric Co., ICORR Technologies, Intertek Group PLC, Korosi Specindo, Pyramid Technical Services Pvt. Ltd., Rysco Corrosion Services Inc., SGS SA

La surveillance de la corrosion offre d’énormes avantages pour les procédures de sécurité et la maintenance préventive, augmentant ainsi la demande de surveillance de la corrosion dans plusieurs industries, notamment la chimie, le pétrole et le gaz, les pâtes et papiers, la production d’électricité, la fabrication et d’autres, qui stimulent la croissance du marché de la surveillance de la corrosion. Cependant, un manque de mandats réglementaires suffisants dans l’APAC et le manque de sensibilisation parmi les industries des utilisateurs finaux peuvent entraver la croissance du marché de la surveillance de la corrosion. En outre, des règles et réglementations gouvernementales strictes en matière de santé au travail, de surveillance de la corrosion et d’inspection des pipelines devraient influencer la demande du marché de la surveillance de la corrosion dans les années à venir.

Le rapport de recherche comprend également des chiffres du marché mondial qui fournissent des données historiques ainsi que des chiffres estimés. Il existe une image claire du taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport est conçu pour fournir aux lecteurs des données quantifiables collectées à partir de données vérifiées. Le rapport tente de répondre à toutes les questions difficiles telles que la taille du marché et les stratégies commerciales.

Segmentation du marché de la surveillance de la corrosion par régions, l’analyse régionale couvre : Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne , Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie, pays du CCG.

