Analyse de la demande et de la croissance du marché du système de gestion des péages (TMS) avec prévisions jusqu’en 2030

Description

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du système de gestion des péages (TMS) devrait croître à un TCAC de 14,1 % entre 2022 et 2030. Le système de gestion des péages est le plus important d’un projet d’autoroute. Le système permet à l’opérateur de péage de collecter les péages efficacement et en toute sécurité auprès des usagers de la route. Le système utilise une combinaison de matériel et de logiciels multimodules pour automatiser et suivre diverses fonctions de perception des péages, y compris la gestion flottante, la gestion des utilisateurs, la perception des péages, l’audit des transactions, la déclaration de trésorerie, le traitement des transactions ETC FASTag, la classification des véhicules, les performances TC, etc. . Caractéristiques. Outre,

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/toll-management-system-market

Définition du marché mondial du système de gestion des péages (TMS)

L’objectif principal d’un système de gestion de péage est de collecter des recettes pour recouvrer les coûts de construction, de réparation et d’entretien de l’exploitation. Des péages sont placés sur les autoroutes nationales pour percevoir des revenus auprès de ceux qui utilisent les autoroutes pour leur commodité et la réduction du temps de déplacement. Avec de tels emplacements collectant quotidiennement de grandes quantités d’argent, la sécurité devient une considération essentielle. Les postes de péage étant situés dans des endroits éloignés, il n’est pas facile d’y affecter des ressources humaines. Par conséquent, les systèmes de gestion de péage sont utilisés pour effectuer des opérations et des fonctions de poste de péage en l’absence de ressources humaines.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial du système de gestion des péages (TMS)

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance globale du marché mondial des systèmes de gestion des péages (TMS). Cela est dû à une baisse des revenus des acteurs du marché en raison du confinement total et des restrictions de transport. Fin 2020, la restriction a été supprimée, créant une demande de croissance lucrative parmi les consommateurs pour adopter ce système de gestion des péages. Car ce système offre une entrée sans contact aux véhicules et permet au véhicule de transiter correctement en chargeant directement depuis vos comptes.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/toll-management-system-market?opt=2950

Portée du marché mondial du système de gestion de péage (TMS)

L’étude classe le marché du système de gestion de péage en fonction du type et de l’application sur une base régionale et mondiale.

Par type (Revenu, USDM, 2017-2030) Sur site Basé

sur

le cloud

Par application (Revenu, USDM, 2017-2030)

Autoroute

Urbain

Autre

Perspectives par région (Revenu, USDM, 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/toll-management-system-market

On voit que le segment basé sur le cloud représente la plus grande part de marché, par type

Selon le type, le marché mondial des systèmes de gestion de péage est divisé en local et basé sur le cloud. En 2021, le segment basé sur le cloud représentait la plus grande part de marché sur le marché. Les longues files de véhicules, le gaspillage de carburant, les risques d’accidents élevés et la pollution de l’environnement font partie des difficultés associées aux méthodes traditionnelles ou manuelles de perception des péages. Par conséquent, l’adoption basée sur le cloud est privilégiée, ce qui stimule la croissance du segment.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des systèmes de gestion des péages au cours de la période de prévision. La région comprend des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de participation le plus élevé en raison du plus grand nombre de véhicules par personne. De plus, plusieurs projets d’installation de péage pour les voies à fort trafic sont en cours. En outre, il contribue de manière significative à la croissance du marché du péage électronique dans la région au cours de la période de prévision.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/toll-management-system-market

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du système de gestion des péages (TMS)

TollPlus Conducteur de transport

Telegra Donlen Mike Albert Fleet Solutions Aitek-Aitek SpA Kent est Raytheon Greentech ITS EFKON GmbH