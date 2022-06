Analyse de la demande et de la croissance du marché du partage de vélos avec prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du vélo en libre- service était évaluée à 3 017,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8 606,2 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 14,0 % . de 2022 à 2030. Le vélo-partage est un service de transport partagé dans lequel des vélos convectionnels ou des vélos électriques sont mis à la disposition des particuliers pour un usage partagé à court terme à titre onéreux ou gratuit. Les utilisateurs peuvent récupérer les vélos dans la ville à partir de plusieurs stations avec ou sans quai et les remettre à un autre système. Les quais sont des porte-vélos spéciaux qui verrouillent le vélo et ne le libèrent que par la commande informatique ; alors que le partage de vélos sans quai ne nécessite pas de station d’accueil, les vélos peuvent être garés dans un porte-vélos défini ou le long du trottoir. Le partage de vélos offre aux habitants et aux touristes un moyen de transport simple, peu coûteux et efficace dans les villes.

Les facteurs importants ayant une incidence sur la croissance du marché du vélo en libre-service comprennent l’augmentation des investissements en capital-risque dans les programmes de vélo en libre-service. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour le développement de l’infrastructure de partage de vélos, les progrès technologiques dans le système de partage de vélos et une augmentation du vandalisme et du vol de vélos ont également un impact significatif sur le marché. Chacun de ces facteurs devrait avoir un impact significatif sur le marché du vélo en libre-service au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/bike-sharing-market

Définition du marché mondial du partage de vélos

Le vélo-partage est un service de transport partagé dans lequel des vélos convectionnels ou des vélos électriques sont mis à la disposition des particuliers pour une utilisation partagée à court terme à titre onéreux ou gratuit. Les utilisateurs peuvent récupérer des vélos dans la ville à partir de plusieurs stations avec ou sans quai et les restituer à un autre système identique.

Dynamique du marché mondial du partage de vélos

Moteurs : Hausse du capital-risque et investissements stratégiques

L’augmentation significative de la préférence pour les services de covoiturage et de vélos en commun parmi les navetteurs réguliers au bureau est le principal facteur contribuant à la croissance des services de covoiturage et de covoiturage. En outre, l’augmentation des services proposés par les principaux acteurs du marché, notamment Ola et Uber, et la possibilité de choisir des lieux de prise en charge et de dépose pratiques encouragent les consommateurs à opter pour les services de covoiturage et de covoiturage. De plus, l’augmentation significative du nombre de services de covoiturage et de covoiturage tels que les services de partage de vélos et d’autopartage, même pour les trajets à courte distance, alimente la croissance du marché des vélos en libre-service.

Contraintes : Coût d’investissement initial élevé

Afin de conquérir plus de parts de marché au stade initial de l’entrée sur le marché, chaque marque a tendance à installer un grand nombre de vélos partagés dans les villes. De plus, des montants importants de subventions, tels que des trajets gratuits, des remises en argent et des entrées de loterie, sont accordés aux clients pour les inciter à acquérir un avantage concurrentiel.

De plus, un investissement important en capital est nécessaire pour mettre en place les infrastructures connexes, telles que des zones de stationnement pour les vélos en libre-service, un réseau de stations de vélos à quai, des quais de recharge pour les vélos électriques, etc. Par exemple, les vélos électriques nécessitent des installations de recharge ou d’échange de batterie sur les quais à vélos. Par conséquent, le coût d’investissement initial élevé pour mettre en place des services de partage de vélos devrait entraver la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du partage de vélos

L’étude classe le marché du vélo en libre-service en fonction du type de vélo et du système de partage aux niveaux régional et mondial .

Par type de vélo Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Traditionnel/Convectionnel

Vélos électriques

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/bike-sharing-market?opt=2950

En partageant les perspectives du système ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amarré

Sans quai

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment traditionnel/conventionnel devrait représenter la plus grande part de marché, par type de vélo

Par type de vélo, le marché du vélo en libre-service est classé en vélos traditionnels/convectionnels et en vélos électriques. En 2021, le traditionnel/conventionnel représentait la plus grande part de marché de 68,1 % sur le marché mondial du vélo en libre-service. Traditionnel/convictionnel fait référence à un vélo à pédales à propulsion humaine ou à des vélos à moteur à essence. Les vélos traditionnels / à convection sont toujours des vélos prêts à rouler, car ils ne nécessitent pas de charge comme les vélos électriques.

Les services de partage facturent les vélos traditionnels/convictionnels sont moins chers que les vélos électriques. Les vélos traditionnels / à convection nécessitent moins de coûts de réparation et d’entretien que les vélos électriques. Ce facteur devrait alimenter l’adoption du vélo connexionnel par rapport au vélo électrique dans les services de partage de vélos. En outre, l’interdiction du vélo électrique dans certaines grandes villes du monde, en raison d’une série de problèmes liés à la sécurité des vélos électriques, a contribué à la croissance des vélos traditionnels/convectionnels sur le marché du vélo en libre-service.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/bike-sharing-market

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du vélo en libre-service a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 15,8 % sur le marché mondial du vélo en libre-service au cours de la période de prévision . L’Amérique du Nord comprend des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le développement et l’adoption rapides du vélo électrique pour les déplacements dans des pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique stimulent la croissance du marché de la région.

La région est l’une des premières à avoir adopté le modèle d’entreprise, qui offre l’avantage et une plus grande variété de services de vélos en libre-service sur le marché. Ces facteurs ont motivé l’entrée de nombreux acteurs locaux et de nouveaux acteurs mondiaux dans la région. La région est l’une des premières à avoir adopté le modèle d’entreprise, qui offre l’avantage et une plus grande variété de services de vélos en libre-service sur le marché. Ces facteurs ont motivé l’entrée de nombreux acteurs locaux et de nouveaux acteurs mondiaux dans la région.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du partage de vélos

Les principaux acteurs du marché mondial du vélo en libre-service sont :

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché mondial du vélo en libre-service. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a permis de comprendre les stratégies de croissance adoptées par celles-ci et leur effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base de rapports annuels, de dépôts auprès de la SEC et de communiqués de presse.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/bike-sharing-market