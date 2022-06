Analyse de la demande et de la croissance du marché des stents bioabsorbables avec prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des stents bioabsorbables était évaluée à 228,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 352,5 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2030 . La croissance du marché mondial des stents bioabsorbables est principalement tirée par une augmentation de la prévalence des maladies cardiaques, une augmentation de la population gériatrique, une augmentation de la procédure d’intervention coronarienne percutanée (ICP), une augmentation de l’adaptation des stents bioabsorbables par les patients et les médecins, l’avancement de la technologie des stents et la croissance de la demande de procédures peu invasives. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la prévalence mondiale des maladies coronariennes en 2017 était d’environ 18,2 millions d’individus, et environ 2 personnes sur 10 sont décédées des suites d’une maladie coronarienne.

Par conséquent, une augmentation de l’incidence des maladies cardiaques (principalement des maladies coronariennes et cardiaques périphériques) devrait propulser la demande de stents bioabsorbables, ce qui, à son tour, favorisera la croissance du marché. De plus, les habitudes alimentaires malsaines et le manque d’activités physiques gagnent du terrain dans le monde entier, en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et de la disponibilité des procédures d’intervention coronarienne percutanée (ICP).

De plus, les coûts élevés de la procédure des stents et le risque associé à l’utilisation de stents bioabsorbables devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Dans certains cas, en raison du fait que de nombreux acteurs à haut risque sont contraints de retirer leurs appareils du marché, ce qui diminue leurs revenus pour les stents bioabsorbables.

Définition du marché mondial des stents bioabsorbables

Un stent est un dispositif médical inséré dans le conduit interne du corps pour dilater les vaisseaux sanguins et empêcher les vaisseaux de se bloquer. Les stents biorésorbables , également appelés stents biorésorbables ou stents à dissolution naturelle, sont constitués de matériaux qui sont absorbés par le corps et agissent en dilatant les vaisseaux ou le conduit interne pour éliminer le blocage causé par le dépôt de peste.

Dynamique du marché mondial des stents bioabsorbables

Facteurs : Augmentation de la demande pour la procédure mini-invasive

L’augmentation de la demande de procédures chirurgicales mini-invasives et l’augmentation de l’adoption des procédures d’intervention coronarienne percutanée stimulent la croissance du marché mondial. Une intervention chirurgicale mini-invasive est un processus chirurgical dans lequel une petite incision est pratiquée à la place d’une grande ouverture. L’intervention coronarienne percutanée est une intervention chirurgicale mini-invasive dans laquelle un chirurgien effectue une angioplastie et implante des stents bioabsorbables dans le corps du patient . Par exemple, en avril 2021, la MicroPort Scientific Corporation a lancé le système Castor Branched Stent-Graft, qui a son application pour le traitement de la réparation de la crosse aortique par une procédure chirurgicale peu invasive.

Contraintes : Risque associé aux stents biorésorbables

Il peut arriver que les stents bioabsorbables produisent parfois des effets secondaires. Les entreprises impliquées dans la production de stents biorésorbables sont contraintes de retirer leur produit en raison du risque élevé associé au dispositif. Par exemple, en 2017, Abbott retire Absorb à l’échelle mondiale, en raison de son risque d’infraction myocardique et d’entretoise épaisse.

Le risque est dû à la structure non uniforme du polymère, qui a été utilisé dans les stents et qui a provoqué une perturbation de l’écoulement du dispositif. Par conséquent, ces préoccupations concernant le risque peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités : Accroissement de la R&D et avancement technologique

Entremêlés aux concepts des technologies émergentes avec la montée en puissance des investissements en R&D, les traitements des maladies coronariennes et des artériopathies périphériques offrent une grande précision et apportent des réponses précises. Le concept des stents biorésorbables a émergé au cours des 20 dernières années. Cependant, il existe encore de nombreux défis lors du développement d’un stent bioabsorbable ayant une résistance radiale pendant une durée appropriée, et la réabsorption ne devrait produire aucune réponse inflammatoire. Après le retrait du premier stent bioabsorbable du marché en 2017, Abbott a poursuivi ses recherches. En 2020, il a proposé le lancement des stents bioabsorbables Esprit BTK utilisés pour résister au recul du vaisseau et fournir un système d’administration de médicaments.

Segmentation du marché mondial des stents biorésorbables

L’étude classe le marché des stents bioabsorbables en fonction du biomatériau, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région .

Par perspectives des biomatériaux (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Stents polymères

Stents métalliques

Par Application Outlook ( Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Maladie de l’artère coronaire

Malaise de l’artère périphérique

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpital

Centres cardiaques

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Les stents polymères, par biomatériau, détenaient la plus grande part de marché

En 2021, les stents polymères détenaient la plus grande part de marché de 65 % sur le marché mondial des stents bioabsorbables. Les stents polymères utilisent des matériaux polymères tels que l’acide poly-L-lactique, l’acide polyglycolique, le polycarbonate, les polyesters, les polymères dérivés de bactéries et la polycaprolactone, qui se dissolvent complètement et sont absorbés par le corps.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des stents bioabsorbables a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6,3 % sur le marché mondial des stents bioabsorbables au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable du marché au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de la prévalence des maladies coronariennes, d’une augmentation de l’adoption d’un mode de vie sédentaire et du développement du secteur de la santé. Par exemple, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la population gériatrique en Asie-Pacifique devrait tripler pour atteindre 1,3 milliard d’ici 2050.

Une augmentation de la prévalence des maladies coronariennes, une augmentation de la population gériatrique et une forte augmentation du développement du secteur de la santé sont les principaux facteurs qui contribuent de manière significative à la croissance du marché. Selon Statista, en 2018, il a été signalé que 28 % des hommes et 19 % des femmes souffraient d’hypertension artérielle au Japon. Selon les données publiées dans Medicine, 47% des patients souffrant d’hypertension artérielle ont également reçu un diagnostic de maladie coronarienne.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des stents bioabsorbables

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché des stents bioabsorbables. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises nous a aidés à comprendre leurs stratégies de croissance et leur effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

Les principaux concurrents du stent bioabsorbable sur le marché sont :

