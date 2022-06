Analyse de la demande et de la croissance du marché des résines acryliques avec prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des résines acryliques devrait passer de 19 783,2 millions USD en 2021 à 29 677,1 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 5,2 % de 2022 à 2030 . Le marché des résines acryliques devrait croître en raison de l’utilisation accrue dans diverses industries d’utilisation finale telles que le bâtiment, la construction et l’automobile. Les résines acryliques sont également largement utilisées comme liants primaires dans les peintures et les revêtements en raison de leur forte adhérence. En outre, la demande de résines acryliques devrait augmenter à mesure que les nouveaux projets urbains dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et le Japon augmentent. Les systèmes de résines biosourcées devraient gagner en popularité, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités de marché.

Avec l’urbanisation rapide, la demande de produits en résine acrylique augmente dans les applications de peinture murale et de revêtement. Les pays émergents tels que la Chine et l’Inde voient de nombreuses populations migrer vers les zones urbaines, en raison des politiques migratoires et des différences de revenus urbains-ruraux. Selon le septième recensement de la population de 2020, plus de 60 % de la population chinoise vit dans des zones urbaines. Un changement aussi massif a entraîné une augmentation du nombre de nouveaux investissements dans des projets de construction dans le pays. De plus, l’augmentation de la population de l’Asie-Pacifique est l’un des facteurs cruciaux qui influencent la croissance du marché. La population totale de l’Asie-Pacifique représente environ 60 % de la population mondiale et devrait atteindre 5,2 milliards (augmentation de 0,9 milliard) d’ici 2050.

Définition du marché mondial des résines acryliques

Les résines acryliques sont des polymères thermoplastiques ou thermodurcissables utilisés comme liant principal pour les revêtements et les additifs. Les résines acryliques sont disponibles dans des formulations à base de solvant et d’eau. La résine acrylique a une densité de 1,02 à 1,19 grammes par centimètre cube. Les résines acryliques ont une excellente résistance à l’eau, à l’adhérence et à la fissuration. Les résines acryliques sont utilisées dans les peintures, les revêtements, les adhésifs et les mastics, entre autres.

Dynamique du marché mondial des résines acryliques

Conducteurs : Hausse de la demande de l’industrie automobile

Les résines acryliques sont utilisées comme additifs de revêtement pour intérieurs et extérieurs dans l’industrie automobile. Il y a une augmentation significative de la demande pour l’automobile dans toutes les régions. Cela est attribué à une augmentation du revenu disponible et à la croissance de l’importance des voitures particulières. Les résines acryliques sont utilisées pour la protection de l’automobile contre les risques environnementaux. Les résines à base de solvant sont principalement utilisées pour une finition plus naturelle et une brillance élevée après le revêtement. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes : effets néfastes du contenu volatil et de la réglementation gouvernementale

Les résines acryliques à base de solvant ont une teneur élevée en matières volatiles, contrairement aux résines acryliques à base d’eau. Les résines à base de solvant peuvent être dangereuses pour les travailleurs dans des espaces confinés en raison de leur forte évaporation de solvant. Cela pourrait entraîner des maux de tête, des étourdissements et des étourdissements, ainsi que des progrès supplémentaires vers une perte de conscience et des convulsions. L’irritation du nez, des yeux et de la gorge fait également partie des autres effets du travail avec ces systèmes. De plus, les réglementations environnementales visant à réduire la teneur en matières organiques volatiles (COV) dans les résines acryliques ont conduit à l’introduction de formulations de résine avec une teneur en solvant inférieure, des poids moléculaires moyens inférieurs et une fonctionnalité supérieure. Ces facteurs devraient constituer des contraintes pour le marché mondial des résines acryliques au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des résines acryliques

L’étude classe le marché des résines acryliques en fonction du type, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

À base d’eau

À base de solvant

Les autres

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Peintures et revêtements

Adhésifs et scellants

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Construction de bâtiments

Automobile

Électronique

Emballage

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment à base d’eau représente la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché mondial des résines acryliques est classé en à base d’eau, à base de solvant et autres . En 2021, le segment à base d’eau représentait la plus grande part de marché de 54 . 1 % sur le marché mondial des résines acryliques . Ce type de résine acrylique est soluble dans l’eau, qui est produit par la copolymérisation de l’acide acrylique, de l’acide méthacrylique et d’autres dérivés. Différentes méthodes, telles que la polymérisation en émulsion et en solution, peuvent être utilisées pour produire des résines acryliques. Cependant, une émulsion est principalement utilisée pour produire des résines acryliques à base d’eau. L’ajout d’acrylonitrile et de styrène peut améliorer la résistance à l’usure et les propriétés mécaniques des résines acryliques à base d’eau. Ceci est principalement utilisé dans la construction, l’automobile et les biens de consommation.

La croissance de l’accent mis sur les résines acryliques à base d’eau dans les applications de revêtement devrait stimuler la croissance du marché. La résine acrylique est utilisée comme liant principal pour les revêtements industriels. De plus, les préoccupations des gouvernements concernant la teneur en matières organiques volatiles (COV) des résines acryliques à base de solvants augmenteront la demande de résines acryliques à base d’eau. Les acteurs de l’industrie se concentrent sur l’augmentation de l’application de revêtements à base d’eau dans les bâtiments et les industries de la construction pour remplacer la résine alkyde et les résines acryliques conventionnelles. Cela offrira des opportunités de croissance au marché des résines acryliques au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché des résines acryliques est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. Le marché Asie-Pacifique des résines acryliques comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Le bâtiment et la construction sont l’industrie qui connaît la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Inde. Le développement dans de nombreuses industries telles que le bâtiment et la construction et l’automobile devrait augmenter la demande de résines acryliques au cours de la période de prévision.

De plus, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide après l’Asie-Pacifique avec un TCAC de 5,8 % sur le marché mondial des résines acryliques au cours de la période de prévision. Le marché du bâtiment et de la construction devrait connaître une croissance significative dans les trois pays couverts par cette région, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le segment de l’industrie automobile devrait également enregistrer une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Ces deux facteurs devraient accroître la demande de revêtements et de finitions automobiles à base de résines acryliques.

Principaux acteurs du marché

Le marché des résines acryliques est de nature consolidée avec quelques acteurs tels que BASF SE , The Dow Chemical Company , Arkema , Mitsubishi Chemical Holdings , Sumitomo Chemical, DIC Corporation et DSM.

Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts de marché ou conserver des positions de leader sur le marché. L’acquisition est la stratégie la plus adoptée par des acteurs tels que Show Denko, Mitsubishi Chemical, Arkema et DIC