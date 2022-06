Analyse de la demande et de la croissance du marché des paiements par carte de crédit avec prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des paiements par carte de crédit devrait passer de 148 380,0 millions USD en 2021 à 284 979,2 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 8,5 % de 2022 à 2030 . Une carte de crédit offre des fonctionnalités de haute sécurité pour transférer des paiements d’un compte à un autre, ce qui augmente la demande de cartes de crédit parmi ses utilisateurs. De plus, les cartes de crédit offrent de nombreux avantages aux clients, notamment l’octroi de prêts instantanés, l’augmentation de la sécurité de la transaction et l’offre de différentes cotes de crédit et de remises en argent en fonction des transactions de l’utilisateur.

L’augmentation de la demande d’alternatives en espèces et la disponibilité de cartes de crédit abordables à travers le monde stimulent la croissance du marché mondial des cartes de crédit. De plus, l’augmentation de la demande de cartes de crédit chez les jeunes des pays en développement a un impact positif sur la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels qu’une augmentation des fraudes par carte de crédit à travers le monde devraient entraver la croissance du marché. Au contraire, les avancées technologiques dans les offres de produits, telles que l’utilisation de la blockchain pour une sécurité accrue, devraient offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/credit-card-payment-market

Définition du marché mondial des paiements par carte de crédit

Une carte de crédit est une carte de paiement délivrée aux titulaires de carte pour permettre au titulaire de payer un commerçant pour des biens et des services en fonction de la dette accumulée du titulaire de carte.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des paiements par carte de crédit

Le marché des cartes de crédit a connu une croissance importante au cours des dernières années ; cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19, le marché a connu une croissance soudaine en 2020. Cela est attribué à la mise en œuvre du verrouillage par les gouvernements dans la majorité des pays, à l’augmentation des retards de paiement et des pertes d’emplois, et à l’emprunt de crédit par les particuliers pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont confrontés à un impact positif de l’épidémie de COVID-19 et connaissent une augmentation de leurs revenus. Un certain nombre de fournisseurs ont signalé une augmentation de leurs bénéfices industriels au cours du deuxième trimestre 2020. Cependant, les principaux acteurs du marché introduisent de nouvelles stratégies pour augmenter leur valeur marchande et leur part de marché. Il y a eu une augmentation des fraudes par carte de crédit pendant le verrouillage du COVID-19. La majorité des entreprises tentent d’innover des solutions pour fournir des transactions sûres et faciles à ses clients. Les émetteurs de cartes utilisent la technologie GPS pour valider l’emplacement de la transaction et se protéger contre la fraude. Par exemple, la confirmation de localisation mobile Visa permet à Visa d’avoir accès à la localisation de l’utilisateur de la carte de crédit à l’aide de son smartphone.

Dynamique du marché mondial des paiements par carte de crédit

Facteurs : Augmentation de la demande d’alternatives en espèces et disponibilité de cartes de crédit abordables

Il y a une augmentation de la demande de cartes de crédit car elles sont faciles à transporter et constituent également une bonne alternative aux espèces. À la suite de la pandémie de COVID-19, la majorité des gens essaient d’éviter les espèces et ont augmenté l’utilisation des cartes de crédit sans contact. De plus, les entreprises essaient de faire connaître les cartes de crédit pour les achats quotidiens. Par exemple, MasterCard a lancé le tap-and-go dans les stations de métro et Fareback Friday, qui permet au titulaire de la carte d’utiliser sa carte sans contact dans n’importe quel métro participant de New York. De plus, l’augmentation de la popularité des cartes de crédit numériques au point de vente pour ceux qui ont un crédit faible ou correct comme la carte Apple. Les titulaires de carte Apple reçoivent leurs récompenses en utilisant la version mobile de la carte par rapport à la carte physique en titane.

Contraintes : Augmentation des fraudes à la carte de crédit à travers le monde

La fraude par carte de crédit est le type d’usurpation d’identité le plus courant. Il se développe à un rythme effréné qui est attribué à la pandémie de COVID-19. De plus, l’augmentation des attaques par e-mails, SMS et appels téléphoniques de phishing a rendu plus difficile la réalisation de l’escroquerie, limitant la croissance du marché. Selon le rapport de recherche 2020, les pertes dues à la fraude par carte de paiement ont atteint environ 28,65 milliards de dollars dans le monde. En outre, les États-Unis sont les plus exposés à la fraude par carte de crédit avec environ un tiers des pertes mondiales totales ; il a été estimé à environ 11 milliards USD jusqu’à la fin de 2020.

En outre, le nombre de nouvelles escroqueries aux applications de paiement augmente en raison de l’évolution du commerce électronique. Dans ces cas, le produit n’est pas reçu ou ne peut pas être suivi par le client. Ces facteurs entravent la croissance du marché.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/credit-card-payment-market?opt=2950

Étendue du marché mondial des paiements par carte de crédit

L’étude classe le marché des paiements par carte de crédit en fonction du type de carte et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par type de carte ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Cartes de crédit à usage général

Cartes de crédit spécialisées et autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Nourriture et épicerie

Santé & Pharmacie

Restaurants & Bars

Électronique grand public

Médias et divertissement

Voyages & Tourisme

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des cartes de crédit à usage général représente la plus grande part de marché, par type de carte

Sur la base du type de carte, le marché des paiements par carte de crédit est classé en cartes de crédit à usage général et en cartes de crédit spécialisées et autres. En 2021, les cartes de crédit à usage général détenaient la plus grande part de marché de 85,2 % sur le marché mondial des paiements par carte de crédit. Une carte de crédit à usage général est émise pour un montant défini et peut être réapprovisionnée par les consommateurs. Il offre la même commodité et la même facilité aux consommateurs affiliés aux cartes de débit ainsi qu’une protection contre la fraude et les erreurs en utilisant un numéro d’identification personnel (NIP). De plus, ces cartes sont généralement destinées aux clients ayant une cote de crédit bonne à excellente. En outre, les crédits de voyage, les taux de récompenses élevés sur les dépenses et les options de rachat riches ne sont que quelques-uns des avantages dont peuvent bénéficier les titulaires de cartes de crédit à usage général.

Les paiements électroniques ont entraîné un changement de paradigme dans le secteur financier en réduisant la liquidité. Conformément à cette tendance, les cartes de crédit à usage général ont gagné en popularité pour la gestion de trésorerie. Par exemple, en janvier 2019, Green Dot Corporation a acquis UniRush, LLC et son activité d’exploitation, RushCard, l’un des principaux fournisseurs de cartes de crédit rechargeables à usage général destinées aux consommateurs en ligne. Cette acquisition a amélioré les perspectives de croissance de la division Green Dot Direct parmi les segments de consommateurs urbains et millénaires férus de technologie des services financiers.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/credit-card-payment-market

L’ Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude

Sur la base des régions, le marché mondial des paiements par carte de crédit a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé de 10,8 % sur le marché mondial des paiements par carte de crédit au cours de la période de prévision . Le marché en Europe est analysé au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. Les progrès technologiques continus dans le secteur financier stimulent l’adoption de la technologie EMV et sans contact par le public. De plus, la carte de crédit devrait rester un mode de paiement important dans les pays européens en raison de sa capacité à combiner l’offre de crédit avec un dispositif de paiement.

La montée en puissance des avancées technologiques en matière de puissance de calcul et de stockage, qui ont transformé la vitesse, la précision et les capacités d’analyse des données pour servir les services de crédit numérique, devrait stimuler la croissance du marché en Europe. En outre, l’évolution des attentes des consommateurs en termes de flexibilité, de personnalisation et de volonté d’accepter dans toute relation B2C devrait augmenter la part de marché dans cette région. De plus, environ 80% des revenus sont générés par les intérêts payés par le consommateur dans cette région. De plus, l’accélération de la migration numérique en Europe du Sud et de l’Est et les efforts accrus des régulateurs pour plus d’efficacité et d’innovation pour protéger les consommateurs contre les pratiques déloyales constituent un moteur majeur de la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des paiements par carte de crédit

Les principaux fournisseurs du marché des cartes de crédit tels qu’American Express, Chase, Citi et Bank of America représentent une part importante du marché. Par exemple, en avril 2021, American Express a lancé la carte de crédit Cashback. La nouvelle carte permet aux membres de la carte de gagner une remise en argent non plafonnée sur chaque achat, y compris lors du paiement de factures.

Les principaux acteurs du marché mondial du paiement par carte de crédit sont :

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/credit-card-payment-market