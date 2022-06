Analyse de la demande et de la croissance du marché des hôtels capsule avec prévisions jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des hôtels capsules était évaluée à 76,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 286,2 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 8,2 % . pendant la période de prévision (2022 à 2030). La croissance de l’industrie du voyage et du tourisme à travers le monde ainsi que la préférence pour une vie rentable pendant le voyage, stimulent la demande d’hôtels capsule parmi les voyageurs. Cependant, l’augmentation des troubles dus au terrorisme et aux problèmes nationaux dans les pays a créé un défi pour la croissance du marché de l’hôtel capsule à l’échelle mondiale. Néanmoins, l’introduction d’hôtels capsules sur le marché inexploité est susceptible d’offrir des opportunités de croissance du marché en termes de valeur des ventes au cours de la période d’étude.

Il y a eu une baisse de la croissance du marché de l’hôtel capsule en raison de l’épidémie de pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture des aéroports et des gares en raison de la situation de verrouillage imposée par les gouvernements de divers pays. Cela a entravé la croissance du marché. Le marché mondial des hôtels capsule est segmenté en mode de réservation, tranche d’âge, type de voyageur et région

Définition du marché mondial des hôtels capsule

L’hôtel capsule , également connu sous le nom de cabine de couchage ou hôtel pod, est un hébergement unique et novateur disponible à un prix abordable. Il s’agit d’un type d’hébergement unique et novateur, économique et équipé d’équipements de base, notamment un lit simple ou double, un oreiller, un réveil, un casier, une prise de recharge, des toilettes communes, etc.

Dynamique du marché mondial des hôtels capsule

Pilotes : Rentabilité

Le rapport coût-efficacité est le principal facteur pris en compte lors de la réservation d’un séjour en déplacement lors d’un voyage. Les chambres d’hôtel capsule sont généralement moins chères que les autres types d’hébergement, notamment les lodges, les maisons d’hôtes, les hôtels de luxe et autres. Par conséquent, la majorité des voyageurs ont tendance à opter pour cette option lors de la réservation d’un séjour. De plus, ces hôtels sont disponibles toutes les heures à l’aéroport et à la gare et sont équipés des nécessités de base pour les voyageurs, ce qui à son tour favorise la demande parmi les voyageurs.

Contraintes : augmentation des troubles dus au terrorisme et aux problèmes intérieurs dans les pays

Les troubles politiques et le terrorisme ont affecté le volume global des voyages à l’étranger et le choix de la destination. Le risque terroriste a tendance à effrayer les touristes, ce qui affecte la perception des touristes des destinations et le comportement des voyageurs. Une catastrophe entraîne une crise à long terme pour l’industrie touristique locale. Les troubles politiques et le terrorisme ont entraîné des troubles dans l’industrie mondiale du tourisme, ce qui a créé un défi pour la croissance du marché des hôtels capsules.

Opportunités : Introduction d’un hôtel capsule sur le marché inexploité

Les hôtels capsules en sont encore à leurs balbutiements dans les régions développées d’Amérique du Nord et d’Europe, comme le Mexique, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, le Canada et d’autres. Ce sont des marchés potentiels encore inexploités pour les acteurs clés car ces régions accueillent de nombreux touristes, ce qui présente une opportunité rémunératrice pour la demande accrue d’hôtels capsule. De plus, les voyageurs sont de plus en plus conscients des hôtels capsule, ce qui devrait offrir des opportunités lucratives de croissance du marché au cours de l’année de prévision.

Étendue du marché mondial des hôtels capsule

L’étude classe le marché des hôtels capsules en fonction du type de voyageur, du mode de réservation et du groupe d’âge aux niveaux régional et mondial .

Par type de voyageur Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Solo

Groupe

Par Booking Mode Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Reservation en ligne

Réservation hors ligne

Perspectives par groupe d’âge ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Génération X

Génération Y

Génération Z

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment solo devrait représenter la plus grande part de marché, par type de voyageur

Par type de voyageur, le marché des hôtels capsules est classé en voyageurs individuels et en groupe. Le segment solo est le segment leader, avec une part de marché supérieure de 85,1 % en 2021. Le voyage solo est réalisé par une personne seule/seule. Les destinations de voyage en solo gagnent du terrain grâce à la possibilité de personnaliser l’ensemble de l’expérience de voyage en fonction de leurs préférences, ce qui aide le voyageur à vivre de nouvelles expériences, à rencontrer de nouvelles personnes et à acquérir un sentiment d’autonomie.

Il y a eu une augmentation significative du nombre de personnes qui souhaitent voyager en solo, ce qui a encouragé les agences de voyages ainsi que les agents de voyages à fournir des installations non seulement aux voyageurs en groupe, mais également aux voyageurs en solo. Selon les tendances récentes, le tourisme en solo est en hausse et le nombre de personnes voyageant en solo par choix a augmenté. De plus, le design unique et la nouveauté offerts par les hôtels capsules attirent de grandes foules, en particulier les voyageurs en solo. De plus, ces hôtels sont économiques et offrent tout le nécessaire pour offrir une expérience de séjour confortable.

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des hôtels capsules a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé de 14,6 % sur le marché mondial des hôtels capsules au cours de la période de prévision . L’Europe est une région mature composée de personnes à revenu disponible élevé. Les perspectives globales des voyages de loisirs entrants et sortants semblent prometteuses, le PIB connaissant une croissance à un rythme soutenu en Europe. Il a également de nombreux points chauds et retraites exotiques que les touristes peuvent offrir aux clients potentiels de la capsule.

Au cours des dernières années, l’hôtel capsule a pris un élan important en raison de l’augmentation du revenu disponible, de l’expansion de la logistique et des infrastructures, de la promotion et de la publicité rigoureuses du tourisme par les gouvernements et de la création d’hôtels capsule dans les aéroports de divers pays européens tels que l’Italie. , Royaume-Uni, Allemagne et autres. Le marché européen des hôtels capsules devrait se développer car le nombre de touristes maintient une croissance robuste chaque année. Les Européens préfèrent les voyages intra-régionaux, plus des trois quarts préférant voyager en Europe même. Cela devrait à son tour offrir d’immenses opportunités pour la croissance du marché des hôtels capsules au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des hôtels capsules

Les acteurs du marché opérant sur le marché des hôtels capsules ont adopté des stratégies de développement clés telles que la fourniture de diverses installations dans leurs hôtels telles que des réveils, des installations de petit-déjeuner, des casiers, une connectivité Wi-Fi et autres pour attirer les touristes.

Les principaux acteurs du marché mondial des hôtels capsules sont :

