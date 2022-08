Analyse de la demande et de la croissance du marché des bandelettes de test de glycémie d’ici 2030

Le marché mondial des bandelettes de test de glycémie devrait atteindre 21,00 milliards de dollars d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les bandelettes de glycémie sont l’un des composants clés pour tester le taux de glucose d’un échantillon de sang. L’échantillon de sang est placé sur la bandelette, puis l’autre extrémité de la bandelette de test est placée à l’intérieur du lecteur de test de glycémie. La glucose oxydase fournie par chaque bandelette de test aide à déterminer le compteur de test du niveau de glucose dans le sang. Le marché mondial se développe à un rythme substantiel alors que le nombre de patients diabétiques et de patients présentant des symptômes de pré-diabète est considérablement propulsé. Le diabète de type 2 par application est censé dominer le marché. Parmi les utilisateurs finaux, le sous-segment des hôpitaux est en tête du marché en raison du nombre le plus élevé de tests et d’utilisation des bandelettes dans les hôpitaux.

Le marché nord-américain devrait générer les revenus les plus élevés de 5,76 milliards de dollars en 2030, en raison de son énorme demande de bandelettes de test de glycémie dans les sous-segments des hôpitaux et des particuliers. L’Asie-Pacifique, avec son augmentation élevée de l’utilisation des bandelettes de test par rapport à d’autres alternatives et une augmentation drastique du nombre de patients diabétiques en Chine, en Inde et au Japon, devrait dépasser le marché européen. La Chine et l’Inde comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide, tandis que les États-Unis et la Suisse comptent parmi les acteurs les plus importants du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La vente au détail en ligne de bandelettes de test de glycémie est à la mode, en particulier dans les pays émergents comme la Chine et l’Inde principalement. Les détaillants en ligne peuvent proposer des prix réduits par rapport aux pharmacies et magasins médicaux en raison de la non-implication de la chaîne de sous-distributeurs dans le processus. Ce sous-segment devrait croître à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Les hôpitaux du monde entier ont incorporé les bandelettes de test de glycémie pour tester les niveaux de glycémie pour sa sortie ultra-rapide et ses résultats presque précis. Le sous-segment des hôpitaux devrait atteindre une part de marché de 59,8 % d’ici 2030 et le TCAC devrait être de 5,9 % au cours de la période 2021-2030.

Les bandelettes d’utilisation et de passage sont des bandelettes de test de glycémie standard qui sont disponibles à un prix très bas. Ces bandelettes nécessitent le lecteur de test de glycémie pour obtenir le résultat final. D’autre part, l’indicateur intégré est un type spécial de bandelettes de test de glycémie fournies avec les régents intégrés qui changent la couleur et indiquent le niveau en fonction du tableau des couleurs spécifiées fourni. Ces bandelettes de test sont moins précises que les lecteurs de test de glycémie utilisés avec le sous-segment de type à utiliser et à jeter.

La région européenne devrait connaître une croissance significative du marché global, avec 27,6 % de possession du marché d’ici 2030, après avoir augmenté avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L’Allemagne détient certains des acteurs les plus importants de cette région.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des bandelettes de test de glycémie est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

F. Hoffmann-La Roche AG, Laboratoires Abbott, Ascencia Diabetes Care Holdings AG, LifeScan, Inc., AgaMatrix, Inc., Trividia Health, Inc., B. Braun Melsungen AG, Sanofi, Ypsomed et Nipro.

The report also offers detailed insights about market segmentation based on type, application and regional bifurcation:

Blood Glucose Test Strips Market Segmentation:

ribution Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2019-2030)

Over the counter

Online

Diabetes Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2019-2030)

Type-1 Diabetes

Type-2 Diabetes

Prediabetes

Gestational Diabetes

Others

End-Use Outlook (Revenue, USD Billion; 2019-2030)

Hospitals

Diagnostic Centers

Nursing Homes and Polyclinics

Pharmacies and Retail Outlets

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Germany U.K. Italy France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China India Japan South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia A.E. South Africa Rest of MEA



