Analyse de la demande et de la croissance du marché des additifs plastiques avec prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des additifs plastiques était évaluée à 24 814,1 millions USD en 2020 . Le marché atteindra 32 314,4 millions USD d’ici 2027 , avec un TCAC estimé à 4,5 % sur 2020-2027. La demande croissante de plastiques due à l’urbanisation rapide et à l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs a considérablement stimulé les plastiques, car ils sont largement utilisés dans les emballages et les biens de consommation. De plus, le remplacement des matériaux conventionnels par des plastiques dans de nombreuses applications a également stimulé la croissance du marché.

Les plastiques sont plus légers et plus résistants que de nombreux autres matériaux, et ils sont utilisés pour les conteneurs de stockage, les toitures, les tuyaux, l’électronique, les câbles, les jouets, les ustensiles de cuisine, les articles cosmétiques, les produits ménagers, les équipements de sécurité, etc. Le plastique est un choix facile pour économiser du poids et Coût. Les entreprises réalisent une économie globale de 25 % à 50 % en passant aux pièces en plastique. De plus, les additifs plastiques, comme les retardateurs de flamme, sont utilisés pour répondre aux normes d’inflammabilité dans les meubles, les textiles, l’électronique et les produits de construction, comme l’isolation. L’utilisation de retardateurs de flamme est le moteur de la croissance du marché.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/plastic-additives-market

D’un autre côté, les réglementations gouvernementales strictes concernant l’utilisation et l’interdiction du plastique dans certains pays devraient entraver la croissance du marché dans le monde. De plus, la récente épidémie du virus COVID-19 devrait également entraver la croissance du marché étudié, car de nombreux pays sont en verrouillage partiel ou complet, ce qui a interrompu la fabrication dans les différentes parties du monde.

Dynamique du marché mondial des additifs plastiques

Drivers : Remplacement des matériaux conventionnels par des plastiques dans plusieurs applications

Les plastiques techniques, en raison de leurs caractéristiques matérielles supérieures, telles que le rapport résistance/poids, la résistance à la chaleur et la stabilité chimique, sont de plus en plus utilisés pour remplacer les matériaux traditionnels, tels que le bronze, l’acier inoxydable, la fonte et la céramique, dans divers grands secteurs commerciaux et industriels, y compris l’emballage, la construction et l’automobile.

La sensibilisation croissante des consommateurs du monde entier à la protection de l’environnement et la demande qui en résulte pour des véhicules économes en carburant et légers ont poussé les constructeurs du secteur automobile à réduire le poids total des véhicules. Cela se fait principalement en remplaçant les métaux par des plastiques techniques comme matériau principal pour la production de composants et d’accessoires automobiles, y compris les systèmes électriques, les garnitures de tableau de bord et les pare-chocs. De plus, comme les plastiques offrent aux fabricants des avantages supplémentaires majeurs, tels que l’absence de corrosion, la réduction du bruit, une faible usure et l’augmentation de la durée de vie des composants et des véhicules qui en résulte, ils sont devenus une partie intégrante de l’industrie automobile. Ces plastiques, ainsi que leurs homologues traditionnels, représentent actuellement environ 16 % du poids des véhicules.

Contraintes : réglementations gouvernementales strictes sur l’utilisation du plastique

La croissance du marché mondial des additifs plastiques dépend de la croissance de l’industrie du plastique à l’échelle mondiale. Les réglementations gouvernementales devraient jouer un rôle important dans la détermination de la croissance du marché des additifs plastiques. Diverses lois et réglementations concernant l’utilisation du plastique peuvent entraver la croissance du marché des additifs plastiques.

En raison des préoccupations croissantes et de la sensibilisation à la protection de l’environnement, les gouvernements de divers pays devraient limiter ou interdire l’utilisation des plastiques. Selon un rapport de l’ONU Environnement et de l’Institut des ressources mondiales, au moins 127 pays ont adopté une législation pour réglementer l’utilisation des sacs en plastique dans le monde. Ces politiques vont des interdictions pures et simples dans les Îles Marshall à des éliminations progressives dans des endroits comme la Moldavie et l’Ouzbékistan et des lois en Roumanie et au Vietnam qui encouragent les sacs réutilisables.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/plastic-additives-market?opt=2950

Portée du rapport sur le marché des additifs plastiques

L’étude classe le marché des additifs plastiques en fonction du type, du type de plastique et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Lubrifiants

Auxiliaires de traitement

Améliorateurs de flux

Additifs de glissement

Additifs antistatiques

Agents mouillants pour pigments

Dispersants de remplissage

Additifs anti-buée

Plastifiants

Stabilisateurs

Ignifuges

Modificateurs d’impact

Autres additifs plastiques

Par type de plastique Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Polyéthylène (PE)

Polystyrène (PS)

Polypropylène (PP)

Polyamides (PA)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polycarbonate (PC)

Autres types de plastique

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage

Biens de consommation

Construction

Automobile

Autres applications

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des retardateurs de flamme devrait représenter la plus grande part de marché par type

Selon le type, le marché mondial des additifs plastiques est divisé en lubrifiants, auxiliaires de traitement, améliorants d’écoulement, additifs de glissement, additifs antistatiques, agents mouillants de pigments, dispersants de charge, additifs antibuée, plastifiants, stabilisants, retardateurs de flamme, modificateurs d’impact et autres types. En 2020, le segment des retardateurs de flamme représentait la plus grande part de marché de 22,2 % sur le marché mondial des additifs plastiques. Les produits chimiques ignifuges sont classés en produits chimiques halogénés et non halogénés. Ce sont des additifs utilisés pour augmenter la résistance au feu des matériaux lorsqu’ils sont exposés à l’inflammation ou à la propagation du feu. En volume et en chiffre d’affaires, les retardateurs de flamme non halogénés détiennent la plus grande part. Parfois, une combinaison de deux retardateurs de flamme est utilisée, ce qui augmente leur efficacité. Les produits chimiques ignifuges non halogénés sont à base d’aluminium (hydroxyde d’aluminium ou trihydrate d’aluminium ou ATH), de magnésium (hydroxyde de magnésium et d’hydromagnésite, un minéral de carbonate de magnésium hydraté), de bore (borate de zinc), d’oxydes et d’hydroxydes à base d’antimoine, de phosphore , azote, etc. Par rapport aux produits chimiques ignifuges halogénés, ces produits chimiques sont respectueux de l’environnement et peuvent être utilisés dans les polymères comme additifs, tels que les additifs plastiques, pour augmenter. Ceux-ci sont utilisés dans diverses applications d’utilisateur final dans l’isolation des bâtiments, l’électronique, l’automobile et autres. ces produits chimiques sont respectueux de l’environnement et peuvent être utilisés dans les polymères comme additifs, tels que les additifs plastiques, pour augmenter. Ceux-ci sont utilisés dans diverses applications d’utilisateur final dans l’isolation des bâtiments, l’électronique, l’automobile et autres. ces produits chimiques sont respectueux de l’environnement et peuvent être utilisés dans les polymères comme additifs, tels que les additifs plastiques, pour augmenter. Ceux-ci sont utilisés dans diverses applications d’utilisateur final dans l’isolation des bâtiments, l’électronique, l’automobile et autres.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières , au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/plastic-additives-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des additifs plastiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,2% sur le marché mondial des additifs plastiques au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région à la croissance la plus rapide après l’Asie-Pacifique, avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. En 2019, le marché des dispositifs médicaux en Arabie saoudite était estimé à environ 2,2 milliards de dollars et augmentait annuellement d’environ 10 %. Les initiatives gouvernementales, telles que la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et le Programme de transformation nationale (NTP), prévoient de stimuler et de soutenir la fabrication locale grâce à des investissements étrangers dans le secteur de la santé, en particulier les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Ceci, à son tour, devrait augmenter la production de dispositifs médicaux. De plus, le secteur de la santé dans le pays est en pleine évolution en raison des progrès rapides de la technologie et de la R&D, conformément aux tendances mondiales et régionales.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/plastic-additives-market

Principaux acteurs du marché des additifs plastiques

Le marché des additifs plastiques est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux en activité, tels que Chemtura Corporation, Exxon Mobil Corporation, Bayer AG, Clariant Ltd., Axel Plastics Research Laboratories Inc., Kaneka Corp., LANXESS AG, DOW Plastic Additives et Zeon. Chemicals LP Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale