Analyse de la demande et de la croissance du marché de l’assurance commerciale avec prévisions jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’assurance commerciale était évaluée à 694,6 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 1 447,4 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 8,5 % du TCAC entre 2022 et 2030. L’assurance commerciale aide à minimiser les pertes financières des entreprises et favoriser la continuité des activités. De plus, il protège l’image de l’entreprise en gérant les risques et en protégeant les propriétaires, les clients et les actionnaires associés à l’entreprise.

Avec une concurrence accrue entre les fournisseurs d’assurances commerciales pour offrir de meilleurs services en termes de couverture et de polices ainsi que des taux de prime, la demande d’assurance commerciale a augmenté sur le marché. De plus, les propriétaires d’entreprise peuvent choisir parmi une variété de polices d’un certain nombre de fournisseurs d’assurance commerciale en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. De plus, une concurrence accrue entre les petites et moyennes entreprises et un besoin accru de polices d’assurance parmi les entreprises pour protéger une entreprise contre les escroqueries pandémiques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Définir le marché mondial de l’assurance commerciale

Un plan d’assurance d’entreprise propose différents types de polices d’assurance, telles que l’assurance incendie, l’assurance vol, l’assurance responsabilité civile, l’assurance commerciale, l’assurance des installations et des machines, etc. De plus, ces assurances sont spécialement conçues pour couvrir tout type de risque lié à l’activité.

Impact de Covid-19 sur le marché mondial de l’assurance commerciale

Le COVID-19 sans précédent a radicalement changé la préférence de l’entreprise envers l’assurance. Les propriétaires d’entreprise préfèrent souscrire des polices d’assurance pour couvrir des risques spécifiques et avec des primes limitées pour les pertes d’entreprise pendant la pandémie. De plus, avec l’essor de la numérisation, les propriétaires d’entreprise préfèrent avoir des politiques personnalisées soutenues par des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données, etc.

Par conséquent, les assureurs commerciaux adoptent des technologies telles que l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle pour offrir aux assureurs des polices plus centrées sur le client. Par exemple, avec l’aide de l’intelligence artificielle, les compagnies d’assurance peuvent améliorer le processus de souscription d’assurance. De plus, l’intelligence artificielle peut également améliorer efficacement le cycle des réclamations en accédant à de grandes quantités de données en peu de temps et en réduisant les risques d’erreur humaine. Les propriétaires d’entreprise peuvent utiliser le système basé sur l’IA de l’agence d’assurance pour déclarer avec précision les réclamations. En outre, l’intelligence artificielle facilite davantage la collecte de données, ce qui conduit à un meilleur processus d’identification et d’atténuation des risques,

De plus, les smartphones et l’accès à Internet ont permis aux entreprises d’accéder aux politiques via diverses applications. Par exemple, les smartphones informent les propriétaires d’entreprise par SMS de la couverture d’assurance et rappellent aux entreprises le paiement des primes. En conséquence, ce sont les principales tendances pendant la situation de pandémie.

Moteurs de la dynamique du marché mondial de l’assurance commerciale

: disponibilité d’un grand nombre de fournisseurs d’assurance

La concurrence croissante entre les petites et moyennes entreprises (PME) pour augmenter leurs revenus est considérée comme un facteur majeur de croissance du marché de l’assurance commerciale dans le monde. Les PME ont pris des décisions axées sur des objectifs pour améliorer leurs performances commerciales. Une police d’assurance commerciale aide à protéger les petites entreprises contre les réclamations pour blessures et les cyberattaques découlant de technologies de pointe comme les appareils télématiques. En outre, les principaux fournisseurs d’assurance commerciale, tels qu’American International Group, Inc., AXA et Aon plc, ont développé une assurance commerciale innovante en offrant des conseils de gestion des risques pour rester dans l’environnement commercial concurrentiel, qui stimule la croissance du marché dans le monde entier. le monde.

Restrictions : Prime d’assurance élevée

Les compagnies d’assurance commerciales ont développé des produits d’assurance à prime élevée qui ne sont pas abordables pour les petites entreprises. Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché. De plus, la prime de la police d’assurance commerciale a augmenté en raison de facteurs tels que l’emplacement de l’entreprise, la taille des employés, les opérations commerciales, entre autres, ce qui entrave la croissance du marché de l’assurance commerciale.

Portée du marché mondial de l’assurance commerciale

L’étude catégorise le marché de l’assurance commerciale en fonction du type, du canal de distribution, de la taille de l’entreprise, du secteur vertical et de la région.

Par type de perspectives (ventes, millions de dollars, 2017-2030) Assurance

automobile

commerciale Assurance des biens commerciaux

Assurance responsabilité civile

Assurance maritime

Autres

perspectives par canal de distribution (ventes, millions de dollars, 2017-2030)

Agents et courtiers

Réponse directe

Autres

perspectives par entreprise Taille (ventes, M$ US, 2017-2030)

Grandes entreprises Moyennes

entreprises

Petites entreprises

par secteur Perspectives verticales (ventes, M$ US, 2017-2030)

Industrie

Construction

Informatique et télécommunications

Santé

Énergie et services publics public

Transport

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie Pays-

Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA Le

segment de l’assurance responsabilité civile devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché de l’assurance commerciale est segmenté en assurance automobile commerciale, assurance des biens commerciaux, responsabilité assurance, assurance maritime et autres. En 2021, l’assurance responsabilité détenait la plus grande part de marché avec 30,1 % sur le marché mondial de l’assurance commerciale. L’assurance responsabilité civile commerciale est une police d’assurance commerciale qui offre au propriétaire de l’entreprise une protection contre les réclamations résultant de dommages et de blessures causés à une entreprise ou à un bien tiers.

Ainsi, il protège l’entreprise contre de tels accidents, de sorte que l’entreprise pourrait avoir à payer une somme importante au tiers pour couvrir la perte ou les dommages causés par le propriétaire de l’entreprise assurée. Il s’agit d’un facteur de croissance majeur pour l’assurance responsabilité civile des entreprises. De plus, l’assurance responsabilité civile commerciale protège les entreprises contre les poursuites, les enquêtes et les règlements judiciaires ; si des dommages sont intentés contre le propriétaire de l’entreprise ou si un tiers poursuit le propriétaire de l’entreprise pour quelque raison que ce soit.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’assurance commerciale a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique a le TCAC le plus élevé de 11,7 % sur le marché mondial de l’assurance commerciale au cours de la période de prévision. Les pays étudiés sur le marché de l’assurance commerciale en Asie-Pacifique comprennent la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Les assureurs commerciaux en Chine, en Inde et au Japon aident les entreprises à améliorer leurs performances annuelles et à optimiser leurs opérations de produits, stimulant ainsi la croissance du marché dans cette région.

Les compagnies d’assurance commerciales fournissent aux organisations d’entreprise et aux conseils d’administration divers conseils stratégiques en matière de risques, tels que la définition d’objectifs commerciaux et l’établissement d’indicateurs de performance clés, ce qui est considéré comme un facteur important de croissance du marché dans cette région . De plus, l’assurance commerciale aide les entreprises à rétablir les opérations de l’entreprise après des catastrophes naturelles et des événements météorologiques extrêmes, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, l’assurance des entreprises commerciales aide une entreprise à protéger sa propriété intellectuelle, son emplacement physique et ses actifs financiers contre les incidents imprévus, qui entraînent en outre d’énormes pertes financières.

Principaux acteurs du marché sur le

marché mondial de l’assurance commerciale Le marché mondial de l’assurance commerciale est consolidé par nature avec quelques acteurs tels qu’Aon plc, Willis Towers Watson et Marsh détenant une part de marché importante. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner une part plus importante ou conserver des positions de leader sur le marché. Lancement de produit, partenariat, acquisition et collaboration sont les stratégies les plus adoptées par les acteurs clés.

Les principaux acteurs du marché mondial de l’assurance commerciale sont :

Swamp

Willis towers watson

Direct Line Insurance Group plc

Cachero

AXA

american international group, inc.

Allianz

Aon

Plc Aviva