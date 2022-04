Analyse de la demande et de la croissance du marché de la production d’anticorps d’ici 2030

La taille du marché mondial de la production d’anticorps devrait atteindre 37,81 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 14,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La prévalence croissante des maladies infectieuses et bactériennes, l’augmentation des investissements pour accélérer le développement de nouvelles thérapies antibiotiques pour les maladies infectieuses et un nombre croissant de projets de R&D pour découvrir et développer de nouveaux antibiotiques devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, les antibiotiques sont souvent utilisés pour éviter la contamination lors de la fabrication de vaccins bactériens et viraux, ce qui est une autre raison importante qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Les anticorps sont utilisés pour traiter et prévenir les troubles bactériens et infectieux dans le secteur de la santé. Les médicaments bactéricides tuent les germes, mais les médicaments bactériostatiques empêchent les bactéries de se diviser et de se développer. Les anticorps monoclonaux (mAbs) sont utilisés pour traiter diverses maladies, notamment le cancer, la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies chroniques. , Tout en évitant d’endommager les cellules non ciblées, le traitement ciblé se développe rapidement, en raison de sa spécificité pour les cellules cancéreuses. Les médicaments ciblés deviennent de plus en plus populaires à mesure que l’incidence du cancer augmente. Les anticorps ciblés sont un type d’immunothérapie anticancéreuse qui agit en perturbant la fonction des cellules cancéreuses et en alertant le système immunitaire pour qu’il cible et tue les cellules cancéreuses.

Les anticorps monoclonaux thérapeutiques sont la classe de nouveaux composés thérapeutiques qui connaît la croissance la plus rapide. Cependant, les procédures de fabrication et de purification actuelles limitent la capacité de production d’anticorps thérapeutiques, ce qui entraîne une augmentation des coûts. L’administration génétique in vivo d’anticorps monoclonaux thérapeutiques présente une nouvelle réponse potentielle à ces défis. Premièrement, l’efficacité thérapeutique peut être augmentée en maintenant des niveaux thérapeutiques stables et non toxiques dans la circulation sanguine pendant une durée incroyablement longue. Des injections répétées de bolus à haute dose peuvent être évitées, ce qui réduit le risque d’effets indésirables. Deuxièmement, le coût élevé de la fabrication et de la purification des anticorps thérapeutiques pourrait être réduit, faisant du transfert de gène mAb in vivo et ex vivo une option économiquement réaliste et attrayante.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’accent croissant du gouvernement sur le renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific, Johnson & Johnson Services, Inc., Merck KGaA, Novartis AG, AstraZeneca, AbbVie Inc., Pfizer Inc., Amgen Inc. et GlaxoSmithKline plc.

Type de processus Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Traitement en amont Bioréacteurs Consommables

Traitement en aval Système de chromatographie Résines

Filtration Systèmes de filtration Filtration Consommables et accessoires



Type d’anticorps Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Anticorps monoclonaux (

Anticorps polyclonaux

Autres anticorps

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Sociétés

pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de diagnostic

Instituts de recherche

Autres utilisations

Perspectives régionales du marché mondial de la production d’anticorps

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste du Moyenl’Est et Afrique



Quelques faits saillants clés du rapport Le

segment des anticorps monoclonaux (mAbs) a représenté une part de revenus significativement importante sur le marché mondial de la production d’anticorps en 2021, car il s’agit de la classe de nouvelles molécules thérapeutiques à la croissance la plus rapide. Ils ont un potentiel important pour le traitement d’un large éventail de troubles, y compris les maladies inflammatoires chroniques et le cancer. De plus, selon les recherches du National Institute of Health (NIH), les anticorps monoclonaux peuvent être utilisés pour traiter le cancer. Ces anticorps sont utilisés dans le traitement ciblé du cancer. De nombreux produits monoclonaux ont été autorisés pour le traitement de diverses tumeurs malignes. Par exemple, le « Rituximab », un anticorps monoclonal chimère souris/humain, a été le premier anticorps thérapeutique autorisé pour une utilisation contre le cancer ; c’était un médicament oncologique le plus vendu pendant plus d’une décennie.

Les revenus du segment des bioréacteurs devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de médicaments thérapeutiques dans l’industrie biopharmaceutique, qui stimulera la croissance du bioréacteur. La forte demande de mAb en raison de l’incidence croissante du cancer a stimulé la production de mAb, ce qui a eu un impact positif sur la croissance du segment.

Les revenus du segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. La plupart des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques augmentent leurs opérations de R&D pour créer des produits biologiques avancés. Les grandes sociétés pharmaceutiques se sont également tournées vers la biopharmacie en raison des taux de réussite élevés et des revenus énormes des produits biologiques. Au cours des deux dernières décennies, les anticorps monoclonaux chimériques et humanisés ont abouti à l’approbation de divers médicaments et traitements pour les maladies auto-immunes, le cancer et d’autres maladies.

Le marché de la production d’anticorps en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité d’excellentes infrastructures de soins de santé, ainsi que de la prévalence croissante d’un certain nombre de maladies chroniques, qui sont les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché. En outre, l’autorisation des mAbs pour le traitement du cancer et d’autres troubles augmente, ce qui est l’une des principales raisons de la croissance rapide du marché en Amérique du Nord.

