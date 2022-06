Analyse de la demande du marché des revêtements par pulvérisation thermique 2022 Statistiques de croissance, taille de l’industrie, part, tendances, principaux acteurs avec stratégies et prévisions 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des revêtements par pulvérisation thermique . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des revêtements par pulvérisation thermique .

La taille du marché mondial des revêtements par projection thermique était de 7,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des revêtements par projection thermique devrait atteindre 14,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le revêtement par projection thermique offre divers avantages tels que la protection contre l’usure et la corrosion, la réduction des émissions de gaz toxiques et le maintien de l’épaisseur du produit. Ainsi, tous ces avantages stimuleront principalement la croissance du marché mondial des revêtements par projection thermique.

La préférence croissante pour les revêtements par projection thermique par rapport aux revêtements au chrome dur contribuera également à la croissance du marché des revêtements par projection thermique. En outre, les progrès techniques destinés au développement de produits rentables accéléreront également la croissance du marché des revêtements par projection thermique au cours de la période d’étude.

La croissance du revenu disponible et la demande croissante d’automobiles de luxe profiteront au marché des revêtements par projection thermique. En outre, le marché devrait connaître des opportunités de croissance lucratives en raison de la production croissante de véhicules électriques dans des pays en développement comme la Chine et l’Inde.

Le coût élevé associé aux revêtements par projection thermique peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’étude. Au contraire, le marché des revêtements par projection thermique devrait gagner du terrain en raison de ses nombreuses applications dans divers secteurs industriels verticaux, tels que l’aérospatiale, la santé, l’automobile, l’électronique, les machines agricoles, etc.

Analyse d’impact du COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’ensemble de l’industrie automobile, ce qui a finalement entravé la croissance du marché mondial des revêtements par projection thermique. La demande de véhicules de luxe a chuté de façon drastique, ce qui a entraîné la fermeture de diverses unités de fabrication. De plus, l’indisponibilité des matières premières et une pénurie soudaine de main-d’œuvre ont entravé la croissance du marché des revêtements par projection thermique.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché des revêtements par projection thermique. La croissance du marché est attribuée à l’urbanisation et à l’industrialisation croissantes. En outre, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et la demande croissante de revêtements par projection thermique de diverses industries d’utilisation finale, y compris l’aérospatiale, feront progresser le marché des revêtements par projection thermique.

En Amérique du Nord, les États-Unis détiendront la part la plus élevée, principalement en raison de la forte demande de turbines à gaz industrielles des centrales électriques. De plus, des politiques gouvernementales favorables au remplacement du charbon par du gaz naturel profiteront également au marché.

Le marché des revêtements par projection thermique en Asie-Pacifique enregistrera une croissance substantielle, en raison de la montée en puissance du secteur en pleine croissance de l’aérospatiale et de l’automobile. En outre, la région abrite plusieurs avionneurs, tels qu’Airbus, qui profiteront au marché au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Powder Alloy Corp.

• Saint-Gobain SA

• Carpenter Technology Corp.

• Durum Verschleiss-Schutz GmbH

• Montreal Carbide Co. Ltd.

• Progressive Surface, Inc.

• American Roller Company, LLC

• Lincotek Surface Solutions

• Mur Colmonoy Corp.

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des revêtements par pulvérisation thermique se concentre sur les matériaux, l’utilisateur final et la région.

Par matériaux

• Céramiques

• Métaux et alliages

• Autres

Par utilisateur final

• Aéronautique

• Automobile

• Santé

• Machines agricoles

• Énergie et électricité

• Électronique

• Autres

Par perspectives régionales

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

