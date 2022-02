Analyse de la croissance historique du marché des semi-conducteurs automobiles, opportunités commerciales et prévisions jusqu’en 2028

Perspectives du marché des semi-conducteurs automobiles jusqu’en 2028

Les pénuries mondiales de puces entraînent de graves retombées dans de nombreux secteurs, principalement dans l’industrie automobile. La lutte pour faire face à la montée en flèche de la demande, aux catastrophes naturelles et aux blocages révèle la fragilité des chaînes d’approvisionnement. Les consommateurs de semi-conducteurs subissent actuellement une énorme transformation de la chaîne d’approvisionnement, car la pénurie de semi-conducteurs a interrompu leurs chaînes de production du produit final. La relation entre les dynamiques essentielles, telles que l’utilisation élevée des fabs, la forte concentration géographique, les barrières élevées à l’entrée sur le marché et les longs cycles de fabrication, est la raison pour laquelle la montée en flèche de la demande et les chocs externes perturbent la chaîne de valeur depuis 2020.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : NVidia Corporation, Intel Corporation, NXP Semiconductors NV, Infineon Technologies AG, Rohm Semiconductor, Texas Instruments Inc., Renesas Electronics Corporation, Robert Bosch Gmbh, ON Semiconductor Corporation, STMicroelectronics NV

La pénurie de semi-conducteurs peut être attribuée à l’impact du COVID-19. Depuis le second semestre 2020, l’enseignement à domicile et le travail à domicile sont devenus la nouvelle norme dans de nombreux pays. Rester à la maison en raison du verrouillage et des couvre-feux signifiait que de nombreuses personnes investissaient dans des consoles de jeu et d’autres gadgets, nécessitant des semi-conducteurs. Cela a orienté l’approvisionnement en semi-conducteurs vers l’industrie de l’électronique grand public et a entraîné la pénurie de semi-conducteurs dans l’industrie automobile.

Le marché chinois de la consommation de semi-conducteurs est plus important que la plupart des pays du monde. En effet, une part considérable des dispositifs à semi-conducteurs consommés en Chine reste achetée en dehors de la Chine. En Chine, en raison de considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement telles que les modèles commerciaux de traitement à façon, le contrôle des éléments d’inventaire essentiels et la protection de la propriété intellectuelle, forcera la Chine à acheter des dispositifs à semi-conducteurs à l’extérieur du pays et à les expédier en Chine pour utilisation et consommation.

